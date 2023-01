Com samba e música eletrônica, Parque do Peão recebe pré-carnaval em Barretos, SP

Shows estão marcados para o dia 4 de fevereiro, das 17h às 23h. Ingressos vão de R$ 35 a R$ 100 e podem ser adquiridos online ou de forma presencial. Vista aérea do Parque do Peão de Barretos, SP

Reprodução/EPTV

O Parque do Peão de Barretos (SP) troca o sertanejo e o rodeio pelo samba e música eletrônica em um evento pré-carnaval marcado para o dia 4 de fevereiro.

O Esquenta de Carnaval tem apresentações dos grupos Presença, Moleke Samba, Beat Samba, Escola de Samba Liberdade e DJ Thomazini.

Os shows começam a partir das 17h e vão até as 23h.

Grupo Presença toca no Esquenta de Carnaval em Barretos, SP

Divulgação

Ingressos

O folião tem três opções de ingressos para o evento:

Meia-entrada: R$ 35

Inteira: R$ 70

Área VIP: R$ 100

A venda é feita pela internet no site OTicket ou em pontos de vendas espalhados pela cidade. Confira:

Loja Os Independentes (Esquina da Avenida 43 com a rua 38)

Loja Sant’Vi – North Shopping Barretos

Glad (Esquina da rua 22 com Avenida 25)

Ynaia: (17) 9113-9225

Amanda: (17) 8219-6397)

Maria Victória: (17) 8127-3919

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata