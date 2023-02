Com show de Lexa em ‘esquenta’, prefeitura de São Sebastião divulga programação de carnaval

A folia contará também com o desfile de blocos tradicionais, como Barbosa e Juca Teles. Lexa desfila na Sapucaí

A Prefeitura de São Sebastião (SP) confirmou a realização do carnaval em 2023 e divulgou detalhes da folia na cidade, que volta a realizar o evento depois de três anos, já que as edições de 2021 e 2022 foram canceladas por conta da pandemia da covid-19.

Serão mais de 50 atrações em 15 locais diferentes (confira a programação completa abaixo). Segundo a secretaria de turismo, a programação tem mais que o dobro de atividades de 2020, quando o carnaval foi realizado pela última vez na cidade.

As festividades terão início no dia 10 de fevereiro com um ‘esquenta de carnaval’ que contará com uma apresentação da cantora Lexa na rua da Praia, na região central.

Além disso, está confirmado o desfile de blocos tradicionais, como Barbosa, Juca Teles, Rosa Chock e grupos regionais.

A prefeitura da cidade do Litoral Norte confirmou também a volta do famoso ‘Carnamar’, que chegará à 31ª edição e é realizado na praia do Arrastão.

Carnamar reúne embarcações de foliões em desfile pelo canal de São Sebastião

Programação completa

Esquenta de carnaval

Bloco da Lexa:

data: 10/02 (sexta-feira)

horário: 21h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Banda Palace

data: 11/02 (sábado)

horário: 21h

local: praça Pôr do Sol (Boiçucanga)

Carnaval

Charola com Bonecos Gigantes

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 20h

local: Boiçucanga (Praça Pôr do Sol)

Ensaio geral do Grêmio Recreativo Unidos de Paúba

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 20h

local: Paúba (Praça da Capela)

Bloco Afoxé ‘Ilê Um Zambi’

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 21h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile da Tetéia

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 21h

local: Barra do Una

Baile de Carnaval

data: 17/02 (sexta-feira) a 20/02 (segunda-feira)

horário: 21h

local: Barra do Sahy

Grito de Carnaval com Pedrinho Dias

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 22h

local: Boiçucanga (Praça Pôr do Sol)

Simoninha com o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 22h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 17/02 (sexta-feira) a 21/02 (terça-feira)

horário: 22h

local: Maresias (Praça Internacional do Surf)

Baile de Carnaval

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 0h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 17/02 (sexta-feira)

horário: 0h

local: Boiçucanga (Praça Pôr do Sol)

Músicas de carnaval

data: 18/02 (sábado), 20/02 (segunda-feira) e 21/02 (terça-feira)

horário: 10h

local: Barequeçaba

Bloco Samdosa

data: 18/02 (sábado)

horário: 14h30

local: Camburi

Matinê de Carnaval

data: 18/02 (sábado) a 21/02 (terça-feira)

horário: 16h

local: Praça do Coreto

Apresentações de DJ’s com músicas carnavalescas

data: 18/02 (sábado), 20/02 (segunda-feira) e 21/02 (terça-feira)

horário: 16h

local: Arrastão

Carnapet

data: 18/02 (sábado)

horário: 17h

local: Praça do Coreto

Charola com Bonecos Gigantes

data: 18/02 (sábado)

horário: 17h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Desfile com o Grêmio Recreativo Unidos de Paúba

data: 18/02 (sábado) e 20/02 (segunda-feira)

horário: 20h

local: Paúba (Praça da Capela)

Baile de Carnaval

data: 18/02 (sábado), 19/02 (domingo) e 20/02 (segunda-feira)

horário: 20h

local: Paúba (Praça da Capela)

Baile de Carnaval

data: 18/02 (sábado) a 21/02 (terça-feira)

horário: 20h

local: Enseada

Baile tradicional com marchinhas

data: 18/02 (sábado) a 21/02 (terça-feira)

horário: 21h

local: Praça do Coreto

Baile de Carnaval

data: 18/02 (sábado)

horário: 21h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Bloco Cavuka

data: 18/02 (sábado) a 21/02 (terça-feira)

horário: 21h

local: Barra do Una

Bloco dos Sujos

data: 18/02 (sábado)

horário: 21h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 18/02 (sábado)

horário: 22h

local: Boiçucanga

Carnamar

data: 19/02 (domingo)

horário: 9h

local: Arrastão

Boiçufolia

data: 19/02 (domingo)

horário: 13h

local: Boiçucanga

Bloco Vai-Quem-Quer

data: 19/02 (domingo)

horário: 16h

local: Boiçucanga

Matinê do Bloco Cavuka

data: 19/02 (domingo), 20/02 (segunda-feira) e 21/02 (terça-feira)

horário: 16h

local: Barra do Una

Bloco de Carnaval

data: 19/02 (domingo)

horário: 20h

local: Toque-Toque Grande

Charola com Bonecos Gigantes

data: 19/02 (domingo)

horário: 20h

local: Boiçucanga

Bloco Rosa Chock

data: 19/02 (domingo)

horário: 20h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Bloco dos Bruto

data: 19/02 (domingo)

horário: 21h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 19/02 (domingo)

horário: 22h

local: Boiçucanga

Bloco do Barbosa

data: 19/02 (domingo)

horário: 22h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 19/02 (domingo)

horário: 0h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Banho da Doroteia

data: 20/02 (segunda-feira)

horário: 13h

local: Barra do Sahy

Concurso de Fantasia Infantil

data: 20/02 (segunda-feira)

horário: 17h

local: Praça do Coreto

Charola com Bonecos Gigantes

data: 20/02 (segunda-feira)

horário: 20h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Bateria da Independente da Topolândia

data: 20/02 (segunda-feira)

horário: 21h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Bloco Juca Teles e Banda Estrambelhados

data: 20/02 (segunda-feira)

horário: 22h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 20/02 (segunda-feira)

horário: 0h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Bloco Samdosa

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 14h30

local: Maresias

Show da Banda Atitude 67

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 18h30

local: Boiçucanga

Charola com Bonecos Gigantes

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 20h

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 20h

local: Boiçucanga

Bateria da Leões da Vila

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 21h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Bloco Juca Teles e Banda Estrambelhados

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 22h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

Baile de Carnaval

data: 21/02 (terça-feira)

horário: 0h30

local: complexo turístico da Rua da Praia (Centro Histórico)

pappa2200