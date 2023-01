Com socos no rosto, professor de inglês é preso em flagrante após agredir coordenadora de escola, em Rosana

Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (26) e uma fiança de mais de R$ 26 mil foi arbitrada, que não foi paga. Professor de inglês é preso após agredir coordenadora de escola, em Rosana (SP)

Hospital Estadual de Porto Primavera

Um professor, de 37 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (26), após agredir a coordenadora de uma escola de inglês, de 40 anos, no distrito de Primavera, em Rosana (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão física em uma escola. No local, encontraram o estabelecimento fechado.

Em seguida, os policiais foram novamente acionados a comparecerem no Hospital Estadual Porto Primavera, onde a vítima de agressão havia dado entrada. Na unidade hospitalar, constataram que o envolvido foi quem havia acionado a viatura para registrar Boletim de Ocorrência de agressão, alegando ter sido agredido fisicamente pela vítima.

Ao ser questionado, o homem relatou que a mulher também estava no hospital.

Os policiais fizeram contato com a vítima, ela afirmou ser coordenadora de uma escola de inglês e foi conversar com o professor envolvido, após os alunos terem reclamado dele. O homem não gostou de ter sido chamado atenção e passou a ofender a vítima com xingamentos, motivo pelo qual uma discussão entre os dois teve início.

Segundo a coordenadora, o professor teria lhe agredido com “vários socos no rosto”.

A PM ainda verificou que o envolvido também sofreu arranhões na região do braço, causados pela vítima, na tentativa de se defender. Testemunhas informaram aos policiais que presenciaram as agressões, pois estavam em chamada de vídeo com a coordenadora no momento do ocorrido.

O professor e a vítima foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil.

Na unidade policial, as testemunhas confirmaram os fatos narrados e a vítima relatou que foi agredida fisicamente pelo envolvido devido ao descontentamento dele após ser advertido verbalmente por ela. A coordenadora disse ainda que, depois das agressões, também foi ameaçada.

O professor permaneceu em silêncio. Ainda segundo o documento policial, as lesões físicas dos envolvidos apontam, a princípio, que a vítima foi agredida fisicamente e, em desespero, tentou fugir das agressões.

O homem foi preso em flagrante por lesão corporal e o delegado responsável pelo caso arbitrou uma fiança no valor de 20 salários mínimos, totalizando R$ 26.040. A decisão levou em conta a natureza da infração, a condição pessoal do envolvido e uma passagem policial por outro crime.

A fiança não foi paga e o professor de inglês permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

