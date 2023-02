Com três perfurações de arma de fogo, homem é vítima de tentativa de homicídio no Jardim Novo Planalto, em Presidente Prudente

Vítima, de 39 anos, foi socorrida pelo irmão ao Hospital Regional (HR) e permaneceu sob cuidados médicos. Delegacia Participativa da Polícia Civil em Presidente Prudente (SP)

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio contra um homem, de 39 anos, em uma praça no Jardim Novo Planalto, em Presidente Prudente (SP). A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (6).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi até o Hospital Regional (HR) para atender uma tentativa de homicídio.

Ao entrar em contato com o irmão da vítima, ele informou que recebeu um telefonema do homem alegando ter sido baleado em uma praça, no Jardim Novo Planalto.

Ele foi até o local e socorreu o irmão, que estava com três perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

O irmão da vítima informou à PM que não tinha informações sobre quem era o autor dos disparos. Já os policiais não tiveram contato com a vítima.

O homem permaneceu sob cuidados médicos e a Polícia Civil investiga o caso.

Em nota ao g1, o HR informou que o paciente em questão, um homem de 39 anos, deu entrada no pronto-socorro da unidade às 21h15, onde foi prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional. “Neste momento, seu estado de saúde é considerado estável”.

