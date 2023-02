Com vagas na educação infantil e no ensino fundamental, Seduc abre cadastro para professores eventuais em Presidente Prudente

Inscrições têm início nesta quarta-feira (1º) e seguem até o dia 15 de fevereiro para os interessados em substituição eventual na educação infantil e no ensino fundamental. Seduc abre cadastro para professores eventuais em Presidente Prudente (SP)

A Secretaria Municipal de Educação (Seduc), abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o cadastramento da atividade autônoma de professores eventuais, em Presidente Prudente (SP). O prazo vai até o dia 15 de fevereiro.

Há vagas na educação infantil e no ensino fundamental para atuar nas turmas, classes ou aulas em substituição eventual. Segundo a prefeitura, após todos os trâmites das inscrições, os professores receberão instruções para a realização do cadastramento como autônomo junto ao Município de Presidente Prudente.

Conforme a Seduc, o profissional receberá o valor equivalente ao da hora-aula no padrão de vencimento inicial do cargo efetivo a que estiver substituindo, por hora-aula efetivamente trabalhada, estabelecida pela lei complementar n° 79/1999, por até 15 dias trabalhados no mês.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site, a partir desta quarta-feira (1º) até o dia 15 de fevereiro.

Durante o cadastro, o interessado deve indicar uma escola de referência e até mais quatro unidades onde deseja atuar. Também é necessário fazer upload dos documentos que comprovem a formação exigida para o cargo.

Todas as regras, listas de documentos e anexos estão elencados na resolução Seduc 02/2023, disponível na edição do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município desta quarta-feira (1º).

