Com vagas para contador e advogado, Câmara Municipal de Irapuru abre inscrições para concurso público

Funcionários ativos ainda receberão, mensalmente, um cartão-alimentação no valor de R$ 597,34. Concurso público da Câmara Municipal de Irapuru (SP) tem vagas para contador e advogado

Por meio do Diário Oficial Eletrônico (DOE), a Câmara Municipal de Irapuru (SP) publicou o edital de concurso público para as vagas de contador e advogado, com salários de R$ 3.608,32 e R$ 2.773,63, respectivamente, mais auxílio alimentação de R$ 597,34.

As inscrições tiveram início no dia 10 e vão até 30 de março. A aplicação das provas está prevista para o dia 16 de abril de 2023.

As inscrições só serão recebidas pela internet com taxa de R$ 40,00 para ambos os cargos.

Para a função de contador, o trabalho é de 40 horas semanais e para assumir o trabalho é necessário ter diploma em Ciências Contábeis e Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Para o cargo de advogado, a carga horária é de 12h semanais e é necessário ter diploma de Bacharel em Direito e Comprovante de inscrição junto a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

