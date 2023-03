Com volta de impostos, gasolina tem aumento de até R$ 0,65 nos postos da região de Campinas, diz Recap

Gasolina foi reonerada pelo governo federal em R$ 0,47 por litro e o etanol, em R$ 0,02 por litro. Anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta terça-feira (28). Posto de gasolina em Campinas (SP) já aumentaram o preço da gasolina e do etanol

Horas após o governo anunciar a volta de impostos federais para a gasolina e o etanol, postos da região de Campinas (SP) já registram aumento no preço dos combustíveis nesta quarta-feira (1°). Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis (Recap), o reajuste repassado pelas distribuidoras aos estabelecimentos varia entre R$ 0,45 e R$ 0,65 por litro.

Emílio Martins, presidente do Recap, considerou a alta fora do aceitável e destacou que ela é integralmente repassada pelos postos aos consumidores finais.

“A revenda acordou assustada, assustada com o comportamento das distribuidoras. Hoje, o que nós estamos assistindo, as distribuidoras estão praticando preços, cujos impactos nos postos correspondem a mais do que o dobro dos efetivos impactos causados pelas medidas [do governo]. […] Temos esperanças que as distribuidoras façam os ajustes, mas, se não fizerem, vamos tomar as medidas cabíveis”, diz.

Cálculos realizados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) apontam que o preço da gasolina nos postos deveria subir até R$ 0,25 por litro. Isso porque, apesar da elevação dos impostos federais, a Petrobras anunciou uma redução no valor do combustível vendido às distribuidoras. Essa redução é de R$ 0,13.

Ou seja, postos da região de Campinas passaram a comercializar a gasolina com um preço 160% maior do considerado “normal”.

Reajustes em Campinas

Na metrópole, os valores também estão sendo reajustados. Em um levantamento feito pelo g1, oito de dez postos de combustíveis ouvidos afirmaram que já possuem novos preços, com reajustes que variam de R$ 0,30 a R$ 0,50.

A diferença também foi constatada no preço do etanol, que, em quatro dos dez postos consultados, teve aumento de cerca de R$ 0,10.

Reoneração dos combustíveis

A cobrança do PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol estava suspensa desde maio de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a medida para baixar os preços dos combustíveis.

Já a retomada parcial foi anunciada nesta terça-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), após reuniões e impasses entre a ala política e a ala econômica sobre o tema.

Segundo Haddad, a reoneração será de:

R$ 0,47 para a gasolina;

R$ 0,02 para o etanol.

De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a reoneração parcial dos impostos vale por quatro meses, até junho.

Já a partir de julho, no entanto, a reoneração deve voltar a ser completa. Com isso, a gasolina e o etanol tendem a subir outros R$ 0,22.

A retomada dos impostos, segundo Haddad, busca “recompor o orçamento público” e tem como foco a “queda das taxas de juros no Brasil”.

