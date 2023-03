Com volta do transporte público em Natal, UFRN retoma aulas no período noturno

Atividades voltam ao normal no Campus Central a partir desta quarta-feira (29), data em que a capital potiguar terá volta da operação dos ônibus normalizada. UFRN campus Central, Natal

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) comunicou que as aulas e atividades noturnas do Campus Central, em Natal, retornam ao normal a partir desta quarta-feira (29). As atividades matutinas e vespertinas já haviam voltado na segunda-feira (27).

A volta acontece, segundo a UFRN, após o retorno integral da operação dos ônibus do transporte público em Natal, que vai acontecer exatamente nesta quarta. Antes, os veículos paravam de rodar às 19h e nesta terça (28) vão até 21h – com frota reduzida – em função da série de ataques sofridos no estado desde o dia 14 de março.

“O retorno acontece devido ao restabelecimento total do serviço de transporte público em Natal-RN, na quarta-feira, conforme foi informado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU). Dessa forma, a instituição de ensino retorna ao funcionamento acadêmico e administrativo integral”, informou em nota a universidade.

Após quase duas semanas sem aulas por conta dos ataques criminosos, a UFRN retornou na segunda-feira com as atividades, mas suspendeu as aulas que ocorreriam à noite no Campus Central da instituição por conta da falta de transporte público.

A universidade tomou a decisão para não prejudicar estudantes e trabalhadores que não conseguissem chegar à instituição ou retornar para casa após as aulas e atividades.

As aulas e atividades noturnas nos campi do interior do estado continuaram normais, segundo a UFRN, nesses dois dias.

