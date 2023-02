Com volume de chuva, Limeira e Charqueada entram em estado de atenção; outras cinco cidades da região estão em observação

Segundo balanço da Defesa Civil estadual, as duas cidades registraram cerca de 100 milímetros de água em 72h; previsão alerta para mais temporais durante o Carnaval na região. Limeira (SP) e Charqueada (SP) entraram em estado de atenção pelo volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas. Segundo um balanço da Defesa Civil estadual, as duas cidades registraram cerca de 100 milímetros de água até a madrugada deste sábado (18).

Outras cinco cidades da região de Piracicaba (SP) estão em observação com a possibilidade de mais chuvas atingirem os municípios neste domingo (19).

Veja abaixo os volumes de chuva registrados pela Defesa Civil nas últimas 72 horas:

Cidades em estado de atenção:

Limeira: 113,4 mm

Charqueada: 96,0 mm

Cidades em estado de observação:

Capivari: 42,9 mm

Cosmópolis: 19,6 mm

Engenheiro Coelho: 51,4 mm

Ipeúna: 60,6 mm

Santa Bárbara d’Oeste: 35,4 mm

Na sexta-feira (17), a Defesa Civil emitiu um alerta para riscos de tempestades neste final de semana. A previsão meteorológica era de que o volume de chuvas pode alcançar de 80 milímetros a 250 milímetros.

Na região de Piracicaba e Campinas (SP), o total previsto é de até 80 milímetros de precipitações. Segundo a Defesa Civil, neste domingo, “uma frente fria se aproxima do território paulista e cria condições para chuvas intensas, com momentos de temporais na faixa leste do Estado. As precipitações virão acompanhadas por raios, vento e granizo. A temperatura ficará mais amena neste período.”

Estragos em Limeira

A chuva que atingiu Limeira neste sábado (18) provocou estragos pela cidade, carros foram levados pela água e dois buracos se abriram no gramado do Estádio Major Levy Sobrinho.

A imagem que mais chamou a atenção foi a cratera que se abriu no campo. O processo de erosão começou ainda durante o jogo Inter de Limeira contra o Água Santa no sábado, e foi se intensificando conforme o temporal apertou, aumentando o tamanho do buraco. Outro buraco se abriu atrás das placas de publicidade no gramado.

Chuva abriu buraco em gramado do Estádio Major Levy Sobrinho em Limeira

Jonatan Morel/EPTV

No bairro Boa Vista, a água cobriu a Avenida das Laranjeiras. Do ônibus os passageiros registraram uma picape que foi arrastada pela água. Em outro vídeo é possível ver um grupo de pessoas se esforçando para salvar um carro que também ficou preso no alagamento.

Moradores registraram caminhonete sendo levada em alagamento de Limeira

Josenildo Silva dos Santos

No Limeira Shopping, a água começou a vazar pelo forro e parte dele desabou na praça de alimentação. Apesar do susto, o shopping informou que continuou funcionando normalmente.

A Avenida Araras também ficou totalmente alagada no trecho perto do Ribeirão Tatu.

Com o risco de novos temporais, as atividades do Carnaval que estavam previstas para ocorrerem na tarde e noite deste domingo (19), no Parque Cidade, foram suspensas pela Prefeitura de Limeira. A decisão foi tomada após recomendações da Defesa Civil devido ao risco de novas chuvas ao longo do dia.

Orientações da Defesa Civil

Rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Não estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Aparelhos eletrônicos: evite uso de equipamentos ligados na tomada.

Contato: em caso de ocorrências, ligue para a Defesa Civil no telefone 199 e para o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

