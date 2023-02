Combate a incêndio em galpão de 42 mil m² em SC continua e já dura 17 horas

Estrutura em Brusque, no Vale do Itajaí, era ocupada por três empresas. Corpo de Bombeiros afirma que, às 6h desta quinta, situação está controlada. Dois bombeiros e máquina durante combate a incêndio em galpão em Brusque, com muita fumaça

O combate ao incêndio que atingiu um galpão de 42 mil m² de uma fábrica de eletrodomésticos em Brusque, no Vale do Itajaí, continua. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado às 13h de quarta-feira (1º) e seguiam no local até as 6h desta quinta (2). Não há feridos.

O incêndio começou em uma área reservada a produtos têxteis, que era alugada por outra empresa, na Rodovia Antônio Heil, de acordo com os bombeiros. Cerca de 30 mil m² foram consumidos pelas chamas – mais de 70% da estrutura total. A nuvem de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância.

Os bombeiros afirmam que, às 6h desta quinta, a situação era controlada. Porém, devido às grandes proporções do incêndio, o combate às chamas deve se estender ao longo do dia. Ainda havia fumaça no local na manhã desta quinta, menos escura do que na quarta.

Desde 13h de quarta, há bombeiros no local. Os profissionais atuaram também durante a madrugada, com revezamento de equipes.

Bombeiros militares, comunitários e voluntários atuam. Ao todo, desde o início do combate às chamas, mais de 60 profissionais e 25 veículos foram empenhados nos trabalhos.

Colapso do teto

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros Militar, algumas áreas do galpão foram preservadas e outras seguiam com vários focos de incêndio. A estrutura ficou bastante danificada e o teto colapsou, impedindo que os bombeiros entrassem na edificação.

Uma máquina foi levada ao local por volta das 2h desta quinta e começou os trabalhos de abertura de acesso para que as equipes consigam entrar na estruturas para chegar aos focos do incêndio.

Chamas na hora do almoço

Segundo o capitão Renan César, comandante do Corpo de Bombeiros de Timbó, que auxilia nos trabalhos, o galpão foi evacuado a tempo.

“Como aconteceu no período do meio-dia, os funcionários estavam em horário de almoço. Uma pessoa responsável pela limpeza acabou verificando o foco inicial e informou os funcionários da empresa ao lado, a Fisher”, relatou.

Na quarta, a Defesa Civil de Brusque chegou a pedir aos moradores do bairro Limoeiro, onde ocorre o incêndio, para saírem de casa caso a fumaça chegasse às residências. Segundo o órgão, ela pode prejudicar principalmente quem tem problemas respiratórios.

A causa do incêndio só será verificada após perícia no local. De acordo com os socorristas, não há previsão de conclusão do combate às chamas.

“Não temos confirmação do foco inicial, somente da área onde se iniciou, que foi no meio, onde se encontra a estrutura têxtil”, explicou.

O que diz a empresa

Fundada na década de 1960, a Irmãos Fischer fabrica eletrodomésticos e eletroportáteis. Em nota, a empresa afirmou que os prejuízos com o incêndio foram materiais e que os trabalhadores foram retirados da edificação a tempo.

“Estamos tomando as medidas cabíveis para investigar a origem do incêndio, juntamente com os órgãos responsáveis”, afirmou.

A empresa também agradeceu a atuação dos bombeiros, da equipe de segurança e brigadistas, além das mensagens de apoio recebidas.

