Come acquistare il miglior l’olio pugliese online? Da Turi la provincia di Bari San Domenico mette un E-commerce Boom di richieste

È stato l’anno in cui, per ridurre i rischi di contagio o in rispetto delle norme anti-COVID, molti hanno preferito acquistare olio online. Un boom di acquisti ha contribuito alla vendita online dell’olio 2019 e 2020 i più richiesti. L’olio pugliese ormai riconosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, è chiaro che si tratta di un prodotto da preservare nel tempo. Molte sono le aziende che vendono Online come ad esempio una delle migliori realtà San Domenico nata dalle terre al frantoio di Turi in provincia di Bari il passo è breve. E anche la lavorazione delle olive avviene in tempi assai rapidi nell’arco delle 12 ore dalla raccolta, è per questo motivo che le olive profumano del San Domenico viene preservata regalando all’ olio un sapore ancora più buono.

Come acquistare il miglior l’olio da tavola pugliese online ? Da Turi il provincia di Bari San Domenico mette a disposizione un E-commerce ed è boom di richieste.

Parliamo di un frantoio con ambizioni visionarie ma nello stesso tempo reale, come l’olio venduto in tutto il mondo grazie a internet. Completamente rinnovato anche nella produzione, più efficiente e con macchinari di ultima generazione. Qui, in questo ambiente, si lavora a ciclo continuo, con un processo a due fasi, senza l’aggiunta di acqua e con l’estrazione a freddo, operazioni queste che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche più marcate. È così che si chiude la filiera: dalla coltivazione sino alla trasformazione, tutto avviene all’insegna del biologico. L’intera produzione olivicola e quella olearia sono infatti monitorate e controllate sistematicamente dall’organismo di certificazione e controllo Icea.

la storia

Questa che vi raccontiamo è una storia di famiglia, che porta con sé un legame profondo, radicato tra le terre e gli ulivi dei Rubino. La nascita dell’azienda agricola è un percorso naturale, una narrazione che prosegue da tre generazioni ormai, prendendo da ognuna le cose migliori. All’inizio c’era nonno Michele. Poi sono arrivati i suoi figli e oggi i suoi nipoti, che si chiamano tutti e quattro come lui e che tra gli ulivi e l’olio ci sono cresciuti, maturando quella esperienza che oggi li contraddistingue. Il 1995 è l’anno della svolta, quando i 4 cugini, nonché componenti della società, decidono di investire sul biologico, con l’acquisizione di un terreno olivetato a Palo del Colle, una zona incontaminata, decisamente vocata a questa produzione di eccellenza. E’ anche l’anno della conversione della produzione dell’olio, che diventa Bio e che ottiene anche la certificazione Icea. Anni speciali quelli, quando ancora non c’era tutta questa attenzione per il biologico. Ma i Rubino, allora, hanno saputo guardare avanti, ponendosi in un certo senso tra i pionieri dell’olivicoltura di qualità.