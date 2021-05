come-avere-un-look-casual-chic:-le-regole-infallibili

Il Casual Chic è uno degli stili più amati delle donne: ecco le regole e i consigli infallibili per esaltare al meglio questo stile

Come vestire Casual chic

Il Casual Chic è uno stile molto apprezzato dalle donne, ma cos’è esattamente? È combinare un abbigliamento comodo, con accessori glamour.

Il bello di questo stile è che puoi restare sempre te stessa, ma con quel tocco in più che ti differenzia dalle altre. È forse per questo che è così amato sia dalle donne che dagli uomini.

Questo stile è quindi un vero e proprio mood nei confronti della vita, retare se stessi con le proprie comodità, ma spiazzare tutti con quel tocco singolare. Bella quindi, ma senza esagerare!

Facile a dirsi, ma tra dire e il fare c’è di mezzo il mare. Nonostante si amino le star che non hanno paura di farsi vedere in tuta ma con tacco 12, non tutti sanno esattamente come fare per vestire Casual Chic, senza sbagliare.

Stile Casual Chic: le regole per non sbagliare

I vostri portafogli possono stare tranquilli, infatti per vestire Casual Chic, non c’è bisogno di molto denaro, né tantomeno di molto tempo. Basta conoscere alcuni trucchetti e mettere in pratica alcuni consigli e regole, essenziali per non sbagliare.

Guardare il proprio armadio in modo diverso

Diciamocelo, nel nostro armadio, ci sono vestiti divisi per categorie e per determinate occasioni. Il Tailleur del colloquio, il blazer della laurea, il vestitino per il mare, ecc ecc.

L’abilità e la furbizia sta nel saper combinarli, e quindi lasciate andare il vostro istinto e non razionalizzate.

Il blazer, che è il capo un po più serio, si può abbinare allo stile “sbarazzino” di uno shorts di jeans, con sotto t-shirt bianca basic, e un bel tacco.

Un abitino più formale da cerimonia, che magari sta lì che non metti più perché non ci sono ricorrenze prossime, puoi abbinarlo con sneakers con plateau e un giubbino di jeans oversize. Ed ecco i tuo look Casual Chic.

Quali sono i capi must have

I capi must have da avere assolutamente, e sui quali giocare per i vari abbinamenti sono gli indumenti monocolor, t-shirt basic, wrap dress, kimoni. Ma il primo posto lo conquistano i capispalla, ovvero giacche, blazer, giubbotti, trench e felpe sportive.

Come vestire Casual chic

Per i pantaloni, tra quelli da avere, ci sono sicuramente i Mom Jeans, ma anche i pantaloni tayloring (quelli a vita alta) e i pantaloni a palazzo, mentre in estate gli shorts sono la punta di diamante.