come cancellare una notizie da internet per gli indagati cosa prevede la legge?

legge n. 134 del 2021 ha previsto, in maniera definitiva, il diritto alla deindicizzazione in capo agli imputati assolti o agli indagati a seguito dell’emissione di un decreto di archiviazione e di una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. La c.d. Riforma Cartabia ha recepito un’esigenza normativa di ultima generazione in applicazione dei principi normativi dell’Unione europea.



comma 25 dell’art. 1 della L. 27 settembre 2021, n. 134 sancisce che “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.”.

Da sempre si discute se il diritto alla deindicizzazione possa configurarsi come un diritto autonomo o distinto rispetto al diritto all’oblio.

Non vi è una definizione universalmente riconosciuta di diritto all’oblio, ma la dottrina più autorevole, prima ancora dell’avvento di Internet, ha definito il diritto all’oblio come “il diritto a che i fatti, pure pubblici, attinenti ad un soggetto, con il decorso del tempo cessino di avere tale qualità” (Cfr. V. Zeno-Zencovich, “Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza”, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, 1, pp. 934 e ss.). È stato, altresì definito come un diritto ultimo nato e confluito nell’alveo dei diritti della personalità (V. Sgroi, in Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli, 1999), una creazione giurisprudenziale e dottrinale riferibile alla tutela dell’identità e della dignità della persona (F. Pizzetti, Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013) e afferente al fondamentale diritto alla riservatezza (G. B. Ferri, Diritto dell’informazione e diritto all’oblio, in Rivista di Diritto Civile 1990, G. Giacobbe, in Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli, 1999).

Successivamente, il Regolamento europeo 2016/679, all’



art. 17, ha previsto, in capo agli interessati, l’ottenimento, da parte del titolare del trattamento, della cancellazione dei dati personali che li riguardano, senza ingiustificato ritardo. Il considerando 65 specifica, inoltre, che “[…] l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati […].”

Fino ad oggi, il diritto alla deindicizzazione poteva essere ottenuto soltanto tramite una domanda rivolta al motore di ricerca e, nel caso in cui quest’ultima fosse stata respinta, l’interessato avrebbe dovuto proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria competente. Inoltre, la richiesta di deindicizzazione veniva valutata, caso per caso, sulla base del bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, di cui si parlerà più avanti.

Prima della Riforma Cartabia, quindi, al termine di un processo penale dove l’imputato si vedeva assolto dalle accuse, per citare il caso di maggiore impatto, non veniva emesso alcun provvedimento o sentenza che, da soli, costituissero un titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell’indagato o imputato, in quanto risultava necessario, successivamente, agire nella sede più opportuna. Ancora oggi, a distanza di anni, in molti casi è sufficiente, infatti, digitare nome e cognome, non per forza particolarmente noti alla società, su un motore di ricerca per reperire articoli di cronaca che riportano l’intero fatto di reato associato al nome e cognome dell’interessato nonostante sia intervenuta sentenza di assoluzione.

Precedenti pronunce

Per sopperire la mancanza di una legge specifica che prevedesse il diritto alla deindicizzazione, sono intervenute diverse sentenze con lo scopo di definire i criteri per la valutazione del bilanciamento tra diritto alla deindicizzazione e diritto di cronaca.

Già nel 2012, la Cassazione Civile, con la



sentenza n. 5525, aveva previsto che “il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del c.d. diritto all’oblio, si configura quale elemento costitutivo a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.

Anche l’ordinanza della



Corte di Cassazione del 20 marzo 2018, n. 6919 ha definito dei criteri per valutare il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca. Secondo la Corte di Cassazione quest’ultimo prevale soltanto in presenza di determinate condizioni, tra le quali il contributo arrecato dalla notizia ad un dibattito di interesse pubblico, ragioni di giustizia, di polizia, di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero scientifiche, didattiche o culturali, lo stato di figura pubblica del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica, la veridicità, l’attualità e la continenza della notizia, che sia diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico e priva da insinuazioni o considerazioni personali e la concessione all’interessato del diritto di replica prima della diffusione della notizia.

Da ultimo, la Suprema Corte, con l’



ordinanza 19 maggio 2020, n. 9147 ha previsto “l’obbligo, per un motore di ricerca di rimuovere dai propri risultati i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro “diritto all’oblio” (o “right to be forgotten”)”, in relazione all’ottenimento della cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della realtà.

Nonostante le diverse sentenze intervenute negli anni, la situazione non è mutata e la Riforma Cartabia intende intervenire proprio su questo aspetto determinando, quindi, una maggiore tutela in ambito privacy.

Conclusioni

Mediante la Delega al “Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale” si attua (o si vorrebbe attuare) la volontà del legislatore di definire un perimetro del diritto alla deindicizzazione in specifici contesti processuali.

Sfuggono, tuttavia, alcuni elementi della norma di delega. Non appare del tutto chiaro e contestualizzato, infatti, il termine “provvedimento di deindicizzazione”. Sorge spontaneo chiedersi da cosa bisogna deindicizzare? Si potrebbe essere portati a rispondere, in via semplicistica, “dal motore di ricerca”, tralasciando, tuttavia, il fatto che nel nostro ordinamento non vi è una chiara ed univoca definizione del motore di ricerca.

A livello formale, non parrebbe neppure evidente la natura del provvedimento. Potrebbe trattarsi, banalmente, di un esercizio dei diritti da parte dell’interessato; la terminologia usata, tuttavia, non appare deporre per tale impostazione. L’utilizzo del termine provvedimento, viceversa, pare essere più prossimo ad una statuizione di tipo processuale, lasciando quasi intendere che un organo giudicante possa, contestualmente, emettere un provvedimento che imponga un onere negativo del tipo – non indicizzare – nei confronti di soggetti terzi.

Tali soggetti, ad ogni modo, potrebbero avere l’interesse al mantenimento nell’indice della notizia, senza che ne sia determinato, tuttavia, il relativo ruolo nel provvedimento. Potrebbero dunque opporsi a tale decisione?

Resta, anche, inevasa la discussa questione della portata territoriale del diritto alla de-indicizzazione.

In conclusione, la norma delega, nella sua indeterminatezza, rischia di determinare la creazione di una norma “specchio” di un qualche cosa già esistente, e che possiamo rinvenire nel GDPR.

Bisognerà solo pazientare ed attendere l’evolversi della situazione.