come cercare un defunto in un cimitero migliore (VIDEO GUIDA )

Accendere un cero virtuale

Il cero votivo ha il significato di testimoniare la nostra vicinanza al defunto e simboleggia la guida verso la strada della salvezza. Accompagnato a una preghiera rappresenta un gesto di affetto per chi non è più presente nella nostra vita terrena.

L’accensione di un cero virtuale vuole avere lo stesso valore simbolico. Come un un lumino votivo reale anche il cero di Aldilapp si spegne dopo un po di tempo dalla sua accensione, ma una volta spento lascia una traccia nel profilo digitale, come tutte le altre azioni che possono essere compiute.

Per accendere un certo virtuale basta visitare il profilo digitale del defunto, cliccare sul tasto Altre azioni (in alto a destra) e quindi su “Accendi un cero virtuale”, una piccola icona in Blu posta al di sotto della foto segnalerà l’accensione del cero a tutti gli utenti.

Se l’utente ha già accesso un cero per un defunto, non sarà possibile accendere un altro finchè quello accesso precedentemente non si spegnerà (a 24 ore dall’accensione).