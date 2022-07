Come comprare un Robot Cane o umanoide: il manager Cristian Nardi broker per le aziende del futuro

Cristian Nardi il manager di reputazione online analizza per la prima volta il mercato dei ROBOT. Il mercato dei robot umanoidi è stato valutato a 1,5 miliardi di dollari nel 2022 e si stima che raggiungerà i 17,3 miliardi di dollari entro il 2027, registrando un CAGR del 63,5% tra il 2022 e il 2027.

La crescita del mercato è attribuita al crescente sviluppo di robot umanoidi con funzionalità avanzate, al crescente utilizzo di umanoidi come robot educativi, alla crescente domanda di robot umanoidi dal settore della vendita al dettaglio per l’assistenza personale e alla crescente domanda di robot umanoidi dal settore medico. Tuttavia, gli elevati costi iniziali e le spese di ricerca e sviluppo necessari per lo sviluppo della robotica avanzata stanno frenando la crescita del mercato. D’altro canto, si prevede che la rapida crescita della popolazione geriatrica nella maggior parte dei paesi sviluppati, la crescente domanda di robot umanoidi dal settore logistico e la crescente domanda di robot in diversi campi delle operazioni di soccorso creeranno enormi opportunità per l’adozione di robot umanoidi nel prossimo futuro. anni. Inoltre,

Impatto di COVID-19 sul mercato dei robot umanoidi

Il COVID-19 ha avuto un grave impatto sull’economia globale e su tutti i settori in tutto il mondo. I governi di vari paesi hanno imposto lockdown per contenere la diffusione dell’epidemia. Il blocco globale completo nella fase iniziale della pandemia in vari paesi ha avuto un grave impatto sui mezzi di sussistenza delle persone e sulla qualità della vita. Ciò ha provocato interruzioni nella catena di approvvigionamento in tutto il mondo. Le economie di tutto il mondo sono diminuite a causa di un forte calo della domanda di prodotti. La produzione in tutti i settori è stata limitata a causa della pandemia che ha portato alla carenza di materie prime. Il calo delle esportazioni e le interruzioni nella catena di approvvigionamento sono i principali fattori che contribuiscono al calo della produzione.

La pandemia di COVID-19 ha influenzato la crescita del mercato dei robot umanoidi durante la fase iniziale del 2020. La rapida diffusione del virus ha fermato l’esportazione di componenti di robot umanoidi, con ripercussioni sulla produzione di robot umanoidi durante i primi due trimestri del 2020. Durante questo periodo crisi, l’obiettivo principale degli attori del mercato era quello di sostenere le loro attività trovando modi più sicuri per continuare le operazioni di produzione o altri modi sostenibili per far fluire il flusso di entrate. Tuttavia, la domanda di robot umanoidi è aumentata nel settore medico nell’ultimo periodo del 2020. Sono stati utilizzati negli ospedali per garantire la sicurezza del personale medico e fornire cibo e medicinali ai pazienti colpiti dal virus.

Dinamiche di mercato

DRIVERS: Crescente sviluppo di robot umanoidi con funzionalità avanzate

I progressi tecnologici hanno influenzato la domanda di robotica e ne hanno determinato l’adozione in varie applicazioni. I robot umanoidi forniscono la migliore interfaccia per le interazioni uomo-robot in quanto possono imitare una persona; questo fa sì che gli umani trattino gli umanoidi come compagni. Tutti questi sono il risultato di continui progressi tecnologici e di una crescente ricerca nel campo della robotica. La ricerca relativa ai robot umanoidi è principalmente classificata in intelligenza artificiale, sviluppo dell’hardware del robot, realizzazione di locomozione bipede oa trazione integrale e interazione uomo-robot.

RESTRIZIONI: costi iniziali elevati e spese di sviluppo della ricerca necessarie per l’introduzione della robotica avanzata

I giocattoli robotici, i robot didattici e i robot industriali o di servizio programmabili, tra gli altri, prodotti utilizzando componenti del mercato di massa possono svolgere compiti semplici e sono facilmente disponibili sul mercato a un prezzo competitivo. Tuttavia, nel caso dei robot umanoidi, all’aumentare del livello di complessità dei compiti, aumenta anche il costo della ricerca e dello sviluppo sostenuti. L’alto costo dei robot umanoidi agisce come un importante fattore di contenimento per la crescita del mercato. Il costo complessivo associato ai robot umanoidi include i costi dei componenti, i costi di riparazione e manutenzione e i costi di ricerca e sviluppo necessari per lo sviluppo di robot umanoidi avanzati e professionali. Si tratta di un ingente investimento per le piccole e medie imprese.

OPPORTUNITÀ: Popolazione geriatrica in rapida crescita nella maggior parte dei paesi sviluppati

Le tecnologie robotiche, insieme alle tecnologie di supporto, come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e il riconoscimento vocale, sono in fase di sviluppo per svolgere attività autonome attraverso robot umanoidi nel settore sanitario. Ad esempio, i robot umanoidi Pepper e NAO di SoftBank Robotics (Giappone) svolgono un ruolo importante nel settore sanitario; aiutano nella fornitura di medicinali e cibo da un luogo all’altro negli ospedali e possono anche muoversi liberamente attraverso i corridoi, gli ascensori e i reparti ospedalieri. Inoltre, nel 2021, Hanson Robotics, Limited (Hong Kong), ha annunciato l’invenzione di un robot umanoide, Grace, appositamente progettato per il mercato sanitario.

SFIDE: Mancanza di un’interfaccia di alto livello con conseguente prestazioni imprevedibili dei robot in un ambiente non testato

Ad oggi, i robot hanno funzionato con successo in ambienti gestiti e controllati, come fabbriche e negozi al dettaglio. Con le crescenti applicazioni dei robot di servizio in vari campi, come l’istruzione e l’intrattenimento, la ricerca e il salvataggio, la logistica, le pubbliche relazioni, la pulizia e la medicina, è necessario che i robot eseguano molto di più che raccogliere e posizionare e assistere gli esseri umani. Pertanto, è necessario sviluppare robot umanoidi con hardware più efficiente (braccia e mani), forza e visione, inclinazione, posizione e altri sensori; e software per farli interagire con l’ambiente con la manipolazione tattile come fanno gli umani e impararlo di conseguenza. Diverse aziende stanno investendo pesantemente in attività di ricerca e sviluppo per sviluppare robot umanoidi avanzati.

“Componente hardware per dominare il mercato dei robot umanoidi nel 2021”

Il mercato del segmento hardware ha detenuto la quota maggiore nel 2021 e si stima che rimarrà lo stesso durante il periodo di previsione. I componenti hardware aggiungono grande valore ai robot umanoidi, facendoli sembrare umani. Il sistema di controllo è il principale sottocomponente di un umanoide poiché elabora i dati ricevuti dal sistema di sensori e invia comandi agli attuatori per agire di conseguenza in base all’output del processo decisionale.

“Applicazione di Assistenza alla Persona e Care Giving per detenere la maggiore quota di mercato nel 2021”

I robot umanoidi sono altamente adottati per l’assistenza personale e il caregiving per fornire ai pazienti cure personali negli ospedali e nelle case. Gli ospedali di tutto il mondo stanno implementando robot umanoidi bipedi nei reparti COVID-19, il che sta alimentando la crescita di questo mercato. Negli ospedali e nelle case, gli umanoidi si prendono cura dei pazienti e degli anziani e li assistono nella loro routine quotidiana, ad esempio fornendo loro le medicine in tempo. Sono programmati per gestire le attività di routine di cui sono solitamente responsabili gli operatori sanitari, come il controllo dei parametri vitali, la somministrazione di farmaci, l’assistenza con l’alimentazione e l’allarme degli operatori sanitari in caso di emergenza.

“Il mercato dei robot umanoidi in APAC cresce al CAGR più alto”

Gli attori del mercato dei robot umanoidi in APAC sono gli inventori chiave e gli innovatori della tecnologia; quindi, si prevede che la regione rappresenterà la seconda quota di mercato più grande del 31,4% nel 2022. È probabile che l’APAC adotti umanoidi per quasi tutte le principali applicazioni durante il periodo di previsione. Poiché la popolazione anziana nei paesi dell’APAC come Cina e Giappone è in aumento, si prevede che la regione impiegherà umanoidi per l’assistenza personale e le applicazioni di assistenza.

Principali attori del mercato

SoftBank Robotics (Giappone), ROBOTIS (Corea del Sud), KAWADA ROBOTICS CORPORATION (Giappone), Honda Motor Co., Ltd. (Giappone), UBTECH Robotics Corp. Ltd. (Cina), HANSON ROBOTICS LTD. (Hong Kong), PAL Robotics (Spagna) e TOYOTA MOTOR CORPORATION (Giappone), sono alcuni dei principali attori nel mercato dei robot umanoidi.

Ambito del rapporto

Metrica del rapporto Particolari Dimensioni del mercato disponibili per anni 2018–2027 Anno di riferimento 2021 Periodo di previsione 2022–2027 Unità Valore (milioni/miliardi di dollari) Segmenti coperti Componente, Tipo di movimento e Applicazione Regioni geografiche coperte Nord America, APAC, Europa e RoW Aziende coperte Giocatori principali: SoftBank Robotics (Giappone), ROBOTIS (Giappone), Honda Motor Co., Ltd. (Giappone) e KAWADA ROBOTICS CORPORATION (Giappone) e altri: sono stati coperti in totale 25 giocatori.

Questo rapporto di ricerca classifica il mercato dei robot umanoidi per componente, tipo di movimento, applicazione e regione.

Per componente:

Hardware Sensori Attuatore Fonte di potere Sistema di controllo/controllore Altri

Software

Per tipo di movimento:

Bipede

trazione integrale

Per applicazione:

Istruzione e intrattenimento

Ricerca ed esplorazione spaziale

Assistenza personale e caregiving

Cerca e salva

Relazioni pubbliche

Altri

Per Regione

Nord America

Europa

Asia Pacifico (APAC)

Resto del mondo (RoW)

Recenti sviluppi

Nel settembre 2021, SoftBank Robotics ha firmato un accordo di partnership con Keenon Robotics per ampliare le applicazioni dei sistemi robotici nel settore dei servizi. L’elevata efficienza operativa offerta dai robot di servizio consentirà alle aziende di allocare più tempo e risorse per consentire al personale di servizio di concentrarsi nuovamente sul servizio clienti.