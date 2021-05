In questo articolo vi darò alcuni suggerimenti su come conservare frutta e verdura in estate. La bella stagione ci invoglia a comprare più frutta e verdura e farne grandi scorte. Ritornati dalla spesa, automaticamente conserviamo tutto in frigo, soprattutto in estate! Ma siamo sicuri che tutta la frutta e la verdura si conservi meglio alle basse temperature del frigo?

Alcune varietà di frutta e verdura infatti preferiscono maturare a temperatura ambiente ed essere conservate fuori dal frigo. Ho pensato quindi di darvi alcuni consigli per conservare frutta e verdura nella bella stagione.

L’INSALATA

Un modo facile e pratico per mantenere l’insalata più a lungo in frigo e conservarla già lavata. Per prima cosa eliminiamo le foglie più esterne (quelle che ci sembrano più rovinate), immergiamo l’insalata in una bacinella di acqua fredda o nel lavello della cucina e aggiungiamo mezzo cucchiaio di bicarbonato. Teniamo in ammollo per almeno 15 minuti, poi cambiamo l’acqua e lasciamo ancora in ammollo per altri 2 o 3 minuti. Quindi sciacquiamo e asciughiamo per bene con un canovaccio asciutto e conserviamo l’insalata in frigo nel reparto apposito (nei cassetti delle verdure) avvolta nella carta da cucina per assorbire l’umidità in eccesso. L’insalata si conserverà benissimo per 2 – 3 giorni.

LE CIPOLLE

Il metodo per conservare al meglio le cipolle è strano quanto efficace. Mettetele in un paio di vecchi collant (puliti!) e appendetele in un luogo asciutto, fresco e buio (come un armadio o un ripostiglio). Inseritele una ad una nelle “gambe” delle calze e separate un ortaggio dall’altro con un nodo. In questo modo le cipolle saranno libere di “respirare” e prolungheranno la loro vita…fino a 8 mesi! Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici la calza partendo dalla cipolla più bassa… ed il gioco è fatto! In ogni caso le cipolle non devono mai andare in frigo, neanche in estate.

L’AGLIO

L’aglio si comporta un po’ come la cipolla, quindi non va mai messo in frigo! Conserviamolo al buio in un luogo fresco e asciutto e si manterrà per parecchi mesi. Nei paesi, un tempo, si usava realizzare delle lunghe trecce di aglio: all’occorrenza bastava staccarne una testa e l’aglio era pronto per essere utilizzato. Per chi preferisce metodi più “moderni” basterà pelare i singoli spicchi d’aglio, raccoglierli in un sacchetto e conservarli in freezer; anche così si manterranno per parecchi mesi.

MENTA, BASILICO E PREZZEMOLO

Quando torniamo dal mercato con dei bei mazzi di menta, basilico e prezzemolo, bisogna trattarli come un mazzo di fiori e metterli in un bicchiere con dell’acqua fresca. Con questo semplice accorgimento queste erbe aromatiche dureranno davvero a lungo, fino a 4 – 5 giorni. Inoltre daranno un tocco di verde alla nostra cucina! Se con gli acquisti abbiamo davvero esagerato possiamo congelare le erbe. Facciamo così: laviamole per bene, asciughiamole e tritiamole finemente, quindi raccogliamole in un sacchetto gelo e conserviamole in freezer. In questo modo le nostre erbe aromatiche si conserveranno per tanti mesi.

LE PATATE

Che faccia freddo o caldo poco importa, le patate non vanno mai messe in frigo! Il freddo del frigo infatti trasforma gli amidi delle patate in zuccheri rendendole dolci e farinose, quindi il rischio è di farle marcire velocemente. Le patate vanno conservate a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e buio, magari dentro un sacchetto di carta per assorbire l’umidità in eccesso.

I POMODORI

I pomodori in frigo rischiano di perdere tutto il loro sapore. Il freddo del frigo blocca del tutto la naturale maturazione e in alcuni casi rende la polpa dei pomodori leggermente farinosa. Il mio consiglio è di tenere i pomodori destinati a salse e sughi a temperatura ambiente, mentre i pomodori per insalata o i pomodorini (se hanno raggiunto il giusto grado di maturazione) di conservarli in frigo. Vi lascio qui la la ricetta che vi spiega come fare la conserva di pomodori in casa.

MELANZANE, ZUCCHINE E PEPERONI

Questi tre ortaggi possono essere conservati sia in frigo che a temperatura ambiente. In frigo vanno messi dentro un sacchetto di carta e posizionati nell’apposito cassetto dedicato alle verdure. Se disponiamo di un locale fresco ed asciutto, ad esempio una cantina, possiamo conservare questi ortaggi anche a temperatura ambiente. In questo modo manterranno integro tutto il loro sapore. Come conservare frutta e verdura in estate è davvero facile, basta seguire solo alcuni accorgimenti.

LE FRAGOLE

Anche se le fragole non sono un frutto tipicamente estivo, ho deciso di inserirle in questa lista perché è una tipologia di frutta che spesso compriamo in abbondanza. Come conservarle al meglio? Le fragole tendono a marcire velocemente ed è meglio conservarle in frigo. Vi consiglio di non lavarle in anticipo e di non rimuovere il picciolo. Prendetele così come sono, copritele con della pellicola per alimenti e riponetele in frigo. In ogni caso consumatele velocemente perché in frigo non si conservano per più di 2 – 3 giorni. Nel caso ne abbiate comprate davvero tante vi consiglio di provare la mia marmellata di fragole. Vi lascio QUI la ricetta.

LE BANANE

Le banane sono un frutto esotico, quindi amano il caldo dell’estate! Il posto migliore per conservarle è dentro la fruttiera a temperatura ambiente. Perché non metterle in frigo? Il freddo del frigo fa annerire le banane, le fa diventare mollicce e allo stesso tempo non le fa maturare. In estate amate la frutta fresca? Mettete le banane in frigo solo mezz’ora prima di gustarle.

LE CILIEGIE

Le ciliegie si comportano un po’ come le fragole, quindi non laviamole prima di conservarle in frigo. Vanno messe in sacchetti non troppo grandi in modo da non ammassarle l’una sull’altra e conservate nel cassetto del frigorifero dedicato alla frutta. Rispetto alle fragole, le ciliegie hanno vita più lunga; in frigo si mantengono fino ad una settimana.

PESCHE E ALBICOCCHE

Come conservare pesche e albicocche? A temperatura ambiente o in frigorifero? La risposta giusta è: dipende dal loro grado di maturazione! Se pesche e albicocche sono ancora acerbe è meglio lasciarle a temperatura ambiente dove completeranno la loro maturazione. Quando sono mature vanno messe in frigo, così da allungarne la conservazione. Il mio consiglio comunque è quello di non perdere tempo, quando pesche ed albicocche sono mature vanno mangiate al più presto!

ANGURIA E MELONE

Se l’anguria è intera possiamo conservarla a temperatura ambiente per diversi giorni, l’importante è metterla in un luogo fresco, asciutto e lontano dal sole. Quando è arrivato il momento di mangiarla, tagliamola a metà copriamola con la pellicola per alimenti e conserviamola in frigo. In alternativa possiamo togliere la buccia, tagliarla a cubetti, posizionarla in uno scolapasta e conservarla in frigo… in questo modo sarà subito pronta per essere gustata! I consigli che vi ho dato per l’anguria valgono anche per tutte le tipologie di melone.

PRUGNE E SUSINE

La conservazione delle prugne e delle susine è simile a quella di pesche e albicocche. Se sono acerbe vanno tenute a temperatura ambiente per completare la loro maturazione. Quando sono mature mettiamole in frigo dove si conserveranno fino a 2 – 3 settimane. In assoluto prugne e susine sono la frutta che si conserva meglio e più a lungo in frigo.

LE NESPOLE