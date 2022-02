come contattare ufficio legale di Google, email, numero di telefono,

Se non hai ancora effettuato l’accesso al tuo account Google, prima di pubblicare la tua risposta in una discussione, ti sarà chiesto di effettuarlo. Se invece non hai ancora un account Google, puoi crearne uno seguendo la mia guida dedicata all’argomento.

Se vuoi aprire una nuova discussione su un argomento che non è stato ancora trattato, fai clic sul link Fai una domanda (nella parte inferiore della pagina iniziale del forum selezionato) e, nella pagina che si apre, scrivi, in corrispondenza della voce Crea la tua domanda, il quesito che vuoi porre alla community e clicca sul pulsante Continua.

Successivamente, provvedi a specificare, tramite gli appositi menu, la categoria in cui rientra il problema riscontrato, la piattaforma utilizzata, etc. e dopo aver descritto il problema nell’apposito campo e aver apposto il segno di spunta sulla casella Non sono un robot, fai clic sul bottone Pubblica.

Se gli utenti della community ti daranno risposta, riceverai gli aggiornamenti tramite le notifiche via e-mail che sono impostate di default. Anche per l’apertura di una nuova discussione, ti segnalo che è necessario effettuare l’accesso con il proprio account Google.

Se ami “cinguettare” su Twitter, allora sarai felice di sapere che puoi contattare Google per richiedere assistenza utilizzando anche questo strumento. Per usufruire appieno di questo canale gratuito di assistenza, visita l’account verificato @GoogleItalia e diventa un suo follower servendoti del bottone Segui. In questo modo potrai visualizzare nella timeline di Twitter tutti i vari aggiornamenti che verranno pubblicati da Google Italia.

Per contattare l’account, invece, clicca poi sul bottone Tweet e, nel riquadro che si apre, richiedi supporto descrivendo brevemente il tuo problema. Per facilitare il lavoro al team di Google, che ti risponderà il prima possibile, usa l’hashtag #gHelp. Mi raccomando, non inserire informazioni riservate come il tuo numero di telefono o il tuo indirizzo email nel tweet, in quanto si tratta di un messaggio pubblico visibile da chiunque.

Se desideri utilizzare Twitter per richiedere assistenza ma, al momento non sei iscritto a questo social network, leggi la guida in cui ti spiego come iscriverti a Twitter. Se hai già un account Twitter ma non lo usi da diverso tempo e, pertanto, non sai come interfacciarti con Google attraverso questo social network, leggi la guida in cui ti illustro nel dettaglio come funziona Twitter.

Il metodo più “classico” per richiedere assistenza da Google è quello di contattare telefonicamente Google Italia chiamando al numero 02 36618300, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00.

Dopo aver composto il numero sul dialer del tuo smartphone o sul tastierino del tuo telefono di casa, avvia la chiamata e, dopo qualche secondo, potrai ascoltare una voce guida che ti indicherà i tasti numerici da pigiare per indicare il prodotto o il servizio Google per il quale desideri ricevere assistenza.

Per esempio, al momento in cui scrivo questa guida, per ricevere assistenza devi premere il tasto 1, in modo da ricevere assistenza in lingua italiana sui prodotti e servizi di Google. Dopodiché, se hai bisogno di ricevere un aiuto relativamente ai prodotti Google per le aziende, premi il tasto 1, mentre per quanto riguarda l’assistenza dedicata ai privati, premi il tasto 2.

Successivamente, indica per quale specifico prodotto o servizio hai bisogno di assistenza: premi il tasto 1 per problemi relativi all’accesso all’account Gmail, premi il tasto 2 per il supporto relativo ad Android e al Play Store oppure premi il tasto 3, se hai bisogno di aiuto relativamente a Google Earth o Google Maps. Il tasto 4 e il tasto 5, invece, sono dedicati ad altri problemi generici di Google o ad altri servizi diversi da quelli precedentemente elencati.