come-controllare-la-temperatura-del-caviale-in-aereo

Una domanda urgente per chi decide di andare all’estero e portarsi dietro un paio di barattoli di caviale rosso e un paio di barattoli di caviale nero. Il resto, non puoi leggere oltre… Scherzo! Naturalmente, la domanda è rilevante per tutti coloro che decidono di acquistare questa deliziosa prelibatezza. Pertanto, ti consigliamo di dedicare un paio di minuti e leggere l’articolo fino alla fine, altrimenti puoi comprare il caviale e portare a casa un “brutto affare”, o meglio le uova …

Come ricordiamo dall’articolo su “Come conservare il caviale nero?” Maggiore è la temperatura di conservazione del caviale, minore è il tempo necessario per la formazione dei batteri di decomposizione e la morte del prodotto. Pertanto, per evitare la morte di questo prodotto utilissimo, è meglio non togliere affatto il caviale dal frigorifero e ancor di più non portarlo con sé nei paesi caldi. Ma che dire, chiedi?

Prima di tutto, stima per quanto tempo starai con il caviale senza frigorifero

Se il viaggio dal negozio alla casa dura dieci/quindici minuti, allora puoi portare il caviale anche nella tua mano calda e scaldare spietatamente il barattolo con il tuo calore, e al caviale non succederà nulla.

Il caviale nero è un prodotto molto schizzinoso e deperibile, ma nonostante ciò, mantenere il caviale fresco è abbastanza semplice. Poiché i produttori di caviale nero si sono presi cura in anticipo e hanno adottato misure per prevenire a lungo la morte di questo prezioso prodotto: aggiunti conservanti sicuri LIV-1 e Varex, che sono l’80% di sale, il restante 20% sono sviluppi speciali degli scienziati: additivi alimentari innocui per l’uomo, mentre praticamente non influiscono sul gusto del caviale stesso; il caviale è confezionato ermeticamente.

I requisiti principali per la conservazione a lungo termine di tale caviale preparato sono temperature da -2 a -4°C. Questa regola è obbligatoria per produttori e venditori di questo delizioso prodotto, poiché prima di raggiungere l’acquirente, il prodotto può rimanere per l’intera data di scadenza stabilita e, se queste condizioni sono soddisfatte, è garantito che non si deteriori, almeno fino alla scadenza data indicata sulla confezione.

Naturalmente, il modo migliore per conservare il caviale è metterlo in frigorifero!

Se sei un acquirente e prevedi di utilizzare il prodotto per lo scopo previsto nel prossimo futuro, non dovresti sforzarti e creare alcune condizioni speciali per la conservazione del caviale. Certo, se riesci a impostare il vano frigorifero a una temperatura compresa tra -2 e -4 ° C, è un peccato non usarlo, ma in caso contrario non accadrà nulla di male se un barattolo di caviale sigillato si trova in un normale frigorifero per un paio di settimane a temperature fino a +3, +5°С. In questo breve periodo, i batteri che vivono a una tale temperatura non saranno in grado di formarsi in un pacchetto ermetico e semplicemente non sarà possibile che entrino dall’esterno. Vale anche la pena notare che se hai già aperto un barattolo e hai assaggiato un paio di panini con caviale nero, non è necessario ritardare l’uso del prodotto rimanente, poiché aprendo il barattolo hai già lanciato una folla di batteri lì che si calmerà solo a una temperatura di -18°C. Ma se usi questo metodo per conservare un barattolo di caviale aperto, preparati al fatto che una volta scongelato, l’aspetto del caviale non sarà più lo stesso, le uova scoppieranno e i nutrienti si diffonderanno, si mescoleranno con acqua, e il gusto non sarà più lo stesso che, in linea di principio, non influirà sull’utilità del caviale. Considerato quanto sopra, c’è una dipendenza: maggiore è la temperatura di conservazione del caviale, minore è il tempo necessario per la formazione dei batteri di decomposizione e la morte del prodotto. Pertanto, da parte nostra, consigliamo vivamente di non correre rischi e di non esporre questo prezioso prodotto ad alte temperature, anche per breve tempo.

Confezionamento del caviale in buste termiche

Ed è per questo che, quando inviamo il caviale nero ai nostri clienti, utilizziamo buste termiche sigillate con elementi freddi, che mantengono il prodotto a una temperatura confortevole per tutto il percorso e annullano il rischio di deterioramento del prodotto in qualsiasi momento dell’anno.