Come creare la tua Best Nine 2020 su Instagram con le foto più apprezzate dell’anno

Insieme alla fine del 2020 è arrivato anche un momento ormai entrato nella tradizione social dell’ultimo periodo: quello delle Best Nine su Instagram. Dicembre del resto è da sempre considerato il periodo migliore per tracciare un bilancio dei mesi appena trascorsi, e gli utenti del social fotografico hanno preso questa consuetudine come un invito a pubblicare sulla piattaforma un sunto del loro anno per come è stato condiviso online — ovvero proprio attraverso le foto. Ecco perché su Instagram si stanno moltiplicando le Best Nine, ovvero le classifiche — rigorosamente in formato collage — delle 9 fotografie che sul profilo di ciascun utente hanno ottenuto il maggior numero di apprezzamenti dagli altri utenti del social.

Le regole delle Best Nine su Instagram

Non tutti decidono di aderire alla tradizione, ma chi lo fa ha ben poche regole da rispettare: le foto da utilizzare sono quelle che hanno ottenuto più like secondo gli strumenti di misurazione di Instagram; il formato da utilizzare è quello del collage da 3 foto in larghezza per 3 foto in altezza, per un totale di 9; il risultato va pubblicato sul proprio profilo, con hashtag #bestnine facoltativo. C’è solo un problema: la maggior parte degli utenti non ha particolare consuetudine con gli strumenti di modifica fotografica, e Instagram dopo anni non ha ancora provveduto a fornire uno strumento interno per compilare collage in modo rapido e intuitivo. Fortunatamente, online e su smartphone sono disponibili strumenti che possono occuparsi del compito in modo automatico.

Come creare la tua Best Nine su Instagram

Uno degli strumenti più intuitivi per creare una Best Nine da condividere su Instagram è sicuramente il sito Bestnine.net, che richiede solamente di inserire il nome utente dal quale ricavare le foto e di attendere che il collage venga creato in automatico. Il problema è che il portale si comporta anche troppo bene, e che il passaparola e il periodo dell’anno l’hanno reso parecchio lento: per ottenere la propria Best Nine occorre attendere che il sito smaltisca una coda di lavori già richiesti in precedenza da altre persone, e l’operazione può durare decine di minuti. Una valida alternativa è rappresentata da Top Nine, che offre una grafica meno accattivante (con i numeri dei like rastrellati dalle singole foto) ma anche tempi di attesa nell’ordine di pochi secondi.

In entrambi i casi, e in tutte le soluzioni alternative che si trovano online, il risultato è una immagine già compilata in una griglia da 9 foto, che si può scaricare nella memoria del computer o del telefono e utilizzare come prossimo post su Instagram. L’unica raccomandazione è diffidare assolutamente di siti e app che richiedono la password per accedere all’account, perché si tratta quasi sicuramente di truffe. La password del proprio profilo infatti non è richiesta per stilare una lista dei contenuti più apprezzati né tantomeno per scaricare le foto; l’unica eccezione a questa regola è rappresentata da chi ha un profilo chiuso, ma in questo caso l’ostacolo si può aggirare aprendo autonomamente la pagina solo per il tempo necessario affinché questi servizi possano recuperare foto e conto dei like.