Come Cucinare Il Coniglio: 10 Ricette Semplici E Golose Da Provare

Tenera e dal sapore inconfondibilmente dolciastro, quella di coniglio è una carne magra molto apprezzata sulle nostre tavole, protagonista di numerose ricette, più o meno tradizionali. In bianco, in umido o con verdure saltate, il segreto per portare in tavola un piatto sfizioso in cui la carne di coniglio è vera protagonista è scegliere pochi e semplici ingredienti e prediligere cotture lente e poco invasive che ne esaltino il sapore. Lo avete acquistato dal vostro macellaio di fiducia e volete sperimentare ricette golose? Allora date un occhio a queste dieci proposte.

1. Coniglio olive e pinoli Pochi ingredienti, una cottura lenta e un equilibrio di sapori e profumi sono le caratteristiche del coniglio con olive e pinoli, semplice e gustoso. Una nota croccante e la punta giusta di acidità rendono il coniglio saporito e gustoso: il risultato è un piatto genuino, apparentemente povero, ma ricco di sapori bene bilanciati tra loro. Un piatto tipico della cucina ligure facilissimo da preparare.

2. Coniglio all’ischitana Un grande classico della cucina italiana e, come ci ricorda del nome, in particolare della tradizione campana, il coniglio all’ischitana è un piatto profumato e saporito. La carne tenera e dal gusto particolare del coniglio viene cotta in tegame con pomodorini, aglio, vino bianco ed erbe aromatiche: una preparazione molto semplice a base di pochi ingredienti, da portare in tavola per un cena all’insegna della tradizione.

3. Coniglio alla cacciatora Probabilmente il piatto può conosciuto in cui la carne di coniglio è vera protagonista, direttamente dalla tradizione toscana: il coniglio alla cacciatora. Un piatto a base di ingredienti poveri, probabilmente utilizzati da chi praticava la caccia. Un trito semplice di sedano, carota e cipolla, una profumata salsa a base di pomodori pelati e una cottura lenta sono i segreti di un piatto che non passa mai di moda.

4. Coniglio alla ligure Un secondo piatto semplice in cui il coniglio viene trattato pochissimo e impreziosito con olive taggiasche e vino rosso: parliamo del coniglio alla ligure, una ricetta sontuosa e profumatissima che non vi deluderà. Anche in questo caso, la carta vincente è la scelta di pochi ingredienti, certamente quelli giusti per preparare una cena da leccarsi i baffi.

5. Coniglio alla romana Immaginate un coniglio alla cacciatora ma nella versione bianca, con olive, sedano e carote: il coniglio alla romana, semplice e genuino. Una ricetta tradizionale che rivisita il piatto toscano aggiungendo la nota sapida delle acciughe dissalate, perfette per equilibrare la dolcezza della carne di coniglio. Un bicchiere di vino bianco, un contorno di verdure e la cena è servita.

6. Bucatini al sugo di coniglio Se cercate un primo piatto goloso e dal sapore deciso, i bucatini con sugo di coniglio sono quello che fa al caso vostro: semplici ma golosi, facili da realizzare ma incredibilmente saporiti. La ricetta si ispira a quella del coniglio all’ischitana, un piatto tipico della tradizione campana in cui la carne cuoce lentamente fino a diventare tenera e cremosa: un condimento perfetto per condire i vostri bucatini.

7. Coniglio al forno con patate Una ricetta al forno semplice ma incredibilmente saporita, il coniglio al forno con patate è l’ideale per un pranzo della domenica alternativo o per una cena importante in cui stupire i vostri ospiti. Dopo aver marinato il coniglio così da renderlo morbido e profumato, vi basterà adagiarlo nella teglia con patate ed erbe aromatiche e cuocerlo per un’ora. Facile e decisamente buono.

8. Coniglio alla stimpirata Direttamente dalla tradizione culinaria siciliana, il coniglio alla stimpirata o alla stemperata: un piatto sontuoso, ricco di sapori e profumi perfettamente equilibrati tra loro. Se avete visitato Ragusa o Agrigento lo avrete certamente provato e saprete che coniglio, verdure, capperi, miele e uvetta possono davvero creare un mix di gusti perfetto. Se non lo avete mai provato, vi basterà seguire la nostra ricetta e non ve ne pentirete.

9. Coniglio ai funghi Il coniglio ai funghi è un piatto ricco e ben equilibrato, semplicissimo da preparare e dai sapori decisi. La dolcezza del coniglio incontra il gusto dei funghi e il sapore deciso dei peperoni saltati in padella con cipolla e scalogno: una ricetta rustica perfetta per una cena alternativa in cui il coniglio è senza dubbio il vero protagonista.

10. Coniglio in umido Una ricetta semplice e genuina che non mancherà di stupirvi, il coniglio in umido è un grande classico che non delude e che chiunque può preparare con il minimo sforzo. Pomodorini, olive, erbe aromatiche e vino bianco bastano per rendere morbida e succosa la carne del coniglio, ottima da abbinare a un contorno di verdure o delle patate al forno.