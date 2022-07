Come cucinare la pasta perfetta, I 5 trucchi fantastici di Cannavacciuolo: “Ecco cosa metto nell’acqua di cottura, lo farete sempre” scritto su Più Ricette da Redazione.

Oggi scopriamo che ci sono dei trucchi anche per una cosa super semplice come cucinare la pasta. A rivelarci 5 passaggi fondamentali per una perfetta cottura, che possono essere usati per qualsiasi ricetta di primi piatti ci pensa il famoso chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Da buon partenopeo per il giudice di Masterchef Italia la pasta è sacra e quindi anche la semplice cottura può fare la differenza per dare un tocco in più, appunto da chef.

In particolare lo chef aggiunge a quasi tutte le sue pietanze a base di pasta una crema diciamo “magica” che è proprio il suo segreto. Ma non solo la crema, ci sono dei passaggi per rendere il tutto assolutamente perfetto. Vediamo quindi i 5 trucchi per cucinare questa pietanza praticamente alla perfezione. Provare per credere. Vuoi scoprire tutti i trucchi e segreti di Cannavacciuolo? Leggi Qua

I 5 trucchi di Chef Cannavacciulo per la pasta perfetta

La pasta è un elemento fondamentale della cucina mediterranea. Tanti sono i formati e naturalmente diversi i tempi di cottura. Soprattutto per ogni formato va abbinato un giusto sugo e una corretta preparazione. Ma ci sono dei trucchi che vanno bene per ogni tipo di pasta e che Cannavacciuolo ha voluto rivelarci, tutti ovviamente made in Villa Crispi, il ristorante stellato dello chef, Vediamo quindi quali sono:

Prima di tutto «Scolatela sempre qualche minuto prima e terminate la cottura nella padella con il sugo». “Risottare” la pasta è un modo per renderla più saporita sia per sughi a base di pesce che di carne. Basta quindi terminare la cottura della pasta direttamente nel sugo che abbiamo scelto per condirla. Inoltre importante è che ogni formato di pasta abbia il suo sugo. Quindi altro trucco è quello di non buttare mai completamente l’acqua di cottura perché potrà servire per terminare la cottura in padella e anche per lucidarla

Altro segreto di Cannavacciuolo sta nell’aggiungere all’acqua di cottura della pasta del basilico. Otterrete così un’acqua all’aroma di basilico che andrà bene per qualsiasi condimento. Per i sughi di pesce come le vongole o le cozze si può sostituire il basilico con del prezzemolo fresco. Sarà davvero un trucco gourmet facilissimo. Ultimo segreto di Cannavacciuolo è la crema “magica” che usa per quasi tutte le sue preparazioni. Ad una base di crema d’aglio ( per sapere come prepararla leggi qua) si aggiunge un tuorlo d’uovo e infine della panna montata. Sarà come avere una crema pasticcera salata adatta per qualsiasi piatto a base di pasta.

