come-dipingere-una-parete-in-modo-originale:-ispirazioni-da-instagram

Evoluzione, rivoluzione o rivelazione? Dipingere una parete in modo originale è il diversivo che sa dare nuovo respiro agli ambienti, senza stravolgerli. Rispettando le esigenze di chi desidera portare una ventata d’aria fresca alla casa. Ed è così, che la parete, insieme con il suo décor, diventa lei stessa un complemento d’arredo. Perché il colore è carattere, personalità, profondità. Un elemento in grado di mutare la percezione degli spazi, donando all’occhio la piacevolezza – e, qualche volta l’inganno – del trasformismo.

E, sebbene il total white sia da sempre emblema di eleganza e unicità, il colore porta con sé un mondo di espressioni e dinamicità.

A livello funzionale, poi, con le sue declinazioni, è di grande impatto e sa interrompere la linearità degli spazi, focalizzando l’attenzione su una parete in particolare o su uno specifico angolo – come per le nicchie o le librerie a muro – rendendoli più intimi. Ma anche, al contrario, ad ampliare gli spazi. A delinearne i confini. A ridurre soffitti troppo alti. O, ancora, a giocare con le (tri)dimensioni, creando dal nulla porte dipinte e archi artificiali. Una parete, così, da univoca, diventa… infinita.

Alternare il monocromatico al colore, inoltre, porta con sé una serie di benefici che sono ampiamente raccontati dalla psicologia dei colori: la cromoterapia. Scegliere la nuance adeguata ad ogni stanza, o anche solo ad una parete di essa, si sa, può energizzare, rilassare, concentrare… Inoltre dedicarsi all’individuazione di un diversivo, sia nel caso di una nuova abitazione, sia in quello di una casa già vissuta, comporta una buona e sana dose di divertimento.

È bene, quindi, partire da tre basi: l’esposizione dello spazio, l’ambiente con il suo ruolo, e, ultimo ma importantissimo, la scelta di colori pieni che declinino l’effetto “spazzolato”.

Ecco alcune idee.

Le geometrie ingannevoli.

Creano illusione ottica ed un irresistibile effetto tridimensionale. Associare forme e colori si rivela essere un vero e proprio modo per complementare l’arredo con carattere poliedrico e anima sperimentale.

Le righe.

Tra le più classiche, la scelta delle righe è l’opzione che conferisce agli spazi un aspetto curato ed allo stesso tempo intimo. Qui, il diversivo sta nell’individuazione del colore: invece delle solite tonalità neutre, perché non oprare per un multicolor?

I pattern.

Seriali e riempitivi per eccellenza. Non si stancano mai di ripetersi e nemmeno chi li sceglie. Qui, però, il consiglio è di associarli ad uno spazio creativo, che possa essere solito alla ricerca di stimoli ed energia.

Il total black.

Intrigante come solo il nero sa essere, se riservato ad una sola parete questa tinta estrema è capace di conquistare al primo sguardo. Per una nicchia, un sottoscala o un background per la libreria.

Le opere d’arte su parete.

Uniche ed irreplicabili, sono realizzate su misura ed il loro intento è rendere quella specifica parete indimenticabile. Viva di una sua essenza.

Se la parete è il soffitto.

Per conoscere davvero un luogo, è bene volgere lo sguardo anche in alto. Ecco perché un modo originale di dipingere una parete, può stare nell’interpretazione della parete stessa. Ovvero, in questo caso, il soffitto.

Sfogliate la gallery per una raccolta di ispirazioni tratte da Instagram.

Crediti foto Portrait: Instagram photo @___duundich__