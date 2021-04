Come è andato a finire il voto per creare un sindacato in uno stabilimento di Amazon in Alabama

Il 70% dei voti validi ha dichiarato “no” all’ingresso del sindacato nello stabilimento di Bessemer, in Alabama. Il risultato oggetto di contestazioni

Un magazzino Amazon (LaPresse/Andrea Alfano)

I lavoratori del centro di distribuzione di Amazon a Bessemer, in Alabama, hanno votato contro l’ingresso del sindacato nello stabilimento, con un esito schiacciante del 70% dei voti validi per il “no”. L’affluenza non è stata altissima: sui circa 5.800 lavoratori con diritto di voto, lo hanno espresso in 3.215 (il 55,4% circa). Il partito dei contrari ha raccolto 1.798 adesioni, superando la soglia di 1.608 per decretare il risultato. Respinto così il secondo tentativo di un sindacato di entrare in Amazon, dopo quello fallito nel Delaware nel 2014. Agli “unionisti” non basterebbero le 505 schede contestate per ribaltare il risultato, sommandole ai loro 738 voti.

L’associazione dei lavoratori, che non poteva fare propaganda in azienda, ha contestato il verdetto, annunciando ricorso al consiglio nazionale delle relazioni sindacali (Nlrb). Amazon avrebbe usato mezzi di ogni tipo per influenzare il voto dei dipendenti, secondo loro: riunioni obbligatorie, volantini per votare “no”, affissione di manifesti anti-sindacato anche in bagno, invio di messaggi. La compagnia avrebbe fatto pressioni sul servizio postale affinché installasse una cassetta della posta fuori dallo stabilimento, come rivela il Washington Post (di Jeff Bezos), onde esercitare un’autorità sul voto. Inoltre avrebbe chiesto alla contea di accelerare i tempi dei semafori in zona. Durante il rosso i sindacalisti si avvicinavano ai lavoratori in attesa, come spiega The Verge. Il provvedimento tuttavia risale a dicembre, mentre la campagna per il voto è iniziata a febbraio.

Per questo il sindacato parla di azioni “grossolane e platealmente illegali”, “gaslight sui propri dipendenti” e “corruzione del voto”, da parte di Amazon. La compagnia, dal canto suo, minimizza a “meno del 16%” (sul totale dei dipendenti) i voti a favore dell’unione dei lavoratori. “Non ha vinto Amazon”, afferma l’azienda: “Sono i lavoratori che hanno scelto di votare contro”, rivendicando di aver creato “500mila nuovi lavori dall’inizio della pandemia da Covid-19” e che “in America ci sono ancora 40 milioni di persone che guadagnano meno di un salario iniziale in Amazon”, basato su 15 dollari l’ora. In una conferenza stampa i lavoratori a favore della compagnia hanno dichiarato di “avere un tavolo con l’azienda per parlare con la dirigenza e cambiare ciò che serve”.

Grande attenzione a livello globale era concentrata sul voto di Bessemer e anche lo sciopero nazionale dei lavoratori Amazon in Italia ha avuto vasta eco fino a Seattle. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva scoraggiato qualsiasi datore di lavoro a interferire nelle elezioni, senza nominare Amazon. Inoltre, i sindacalisti avevano ricevuto il supporto di Bernie Sanders e del senatore Mark Pocan, nella diatriba sulle condizioni di lavoro degli autisti, costretti a urinare nelle bottiglie a causa dei serrati ritmi di lavoro per le consegne a domicilio.