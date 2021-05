Come E Perché Il Belgio S’interroga Su Alibaba

Il ministro della Giustizia del Belgio è preoccupato che la Cina possa spiare il nuovo hub logistico costruito da una società legata ad Alibaba. L’articolo di Gagliano Il ministro della Giustizia del Belgio ha sottolineato con preoccupazione che potrebbe essere attivo lo spionaggio cinese su un nuovo hub logistico che è in costruzione nel Belgio orientale da parte di una società che opera per conto del gigante cinese dell’e-commerce Alibaba. L’hub è attualmente in costruzione su un lotto adiacente all’aeroporto di Liegi, situato a 40 chilometri a sud-ovest della città olandese di Maastricht.

Con sede nella provincia cinese dello Zhejiang, Alibaba è un’azienda tecnologica multinazionale specializzata in e-commerce e e-retail. È spesso descritto come la versione cinese del gigante americano del commercio elettronico Amazon. Oggi è tra le 10 aziende più ricche del mondo e tra le 30 più grandi aziende pubbliche del mondo. Nel suo sforzo di espandere la sua area di operazioni oltre l’Asia, Alibaba ha recentemente annunciato la costruzione di sei hub logistici globali, che le consentiranno di consegnare prodotti in tutto il mondo entro 72 ore.

Il centro logistico di Liegi, programmato per diventare operativo entro la fine di quest’anno, fa parte del più ampio sforzo di Alibaba. Una volta completato, il centro sarà gestito da Cainiao, che è il braccio logistico di Alibaba. Quando è stato annunciato lo scorso anno, il progetto è stato elogiato dai funzionari belgi nello stato della Vallonia, dove avrà sede l’hub, come una grande innovazione che creerà nuovi posti di lavoro e altre opportunità di lavoro per la popolazione locale.

Ma ora il ministro della Giustizia belga, Vincent Van Quickenborne, ha espresso preoccupazione per il progetto. Parlando giovedì scorso davanti alla commissione per la giustizia del parlamento federale belga, un parlamentare ha chiesto a Van Quickenborne se l’hub di Alibaba pone problemi di sicurezza per lo stato. Il ministro ha risposto dicendo che il posizionamento di lavoratori e logisti cinesi nell’hub potrebbe essere potenzialmente sfruttato dal governo cinese per inserire agenti di intelligence all’aeroporto. Inoltre, il centro logistico potrebbe avere accesso ai dati commerciali e personali dei clienti europei di Alibaba e potrebbe condividerli con Pechino, ha affermato Van Quickenborne.

Il ministro ha affermato che, come ogni altra azienda cinese, Alibaba è obbligata a “obbedire all’apparato di sicurezza cinese” e ad assumere spie governative come dipendenti quando gli viene chiesto di farlo. Ha aggiunto che “questo interesse [da parte dello Stato cinese] non si limita a scopi di intelligence e sicurezza, ma può essere visto all’interno di un quadro politico ed economico più ampio”. Van Quickenborne ha concluso le sue osservazioni dicendo che il suo ministero era stato avvertito dalla Surete, l’agenzia di controspionaggio belga, dei pericoli per la sicurezza insiti nella crescente influenza economica della Cina nel paese.

Venerdì un comunicato stampa diffuso dall’ambasciata cinese a Bruxelles ha condannato i commenti di Van Quickenborne come “accuse infondate” che rischiano di danneggiare le relazioni tra Belgio e Cina.

