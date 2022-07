come-far-diventare-il-petto-di-pollo-un-piatto-squisito,-il-trucco-dello-chef:-“ecco-dove-lo-metto-prima-di-cuocerlo”

Il petto di pollo, è una parte del pollo che può essere usato in numerose preparazioni culinarie. Può essere arricchito di spezie e di condimenti, cotto al forno, in padella e/o fritto. Infatti grazie alla sua versatilità, al suo sapore delicato, il petto di pollo è uno dei tagli di carne più usati nelle case e nei ristoranti. In rete si trovano numerose ricette, sia occidentali che orientali. Di seguito andremo a preparare il petto di pollo, marinato con la salsa di soia e paprika piccante, che potrete tranquillamente sostituire con quella dolce. Per contrastare il sapore deciso della soia e della paprika, e per donare al piatto un tono di freschezza aggiungeremo dello zenzero. Potete servire questo piatto così al naturale oppure accompagnato da riso pilaf, o contorno di verdure cotte al vapore.

Petto di pollo marinato con salsa piccante

Ingredienti:

300 gr petto di pollo

30 salsa di soia

5 gr di paprika piccante

Olio evo

1 spicchio d’aglio

10 gr di miele millefiori

Procedimento:

Per preparare il petto di pollo con salsa di soia e paprika piccante, tagliate a bocconcini il petto di pollo.

Adagiateli in una ciotola, poi unite, la salsa di soia, il miele, lo spicchio d’aglio tagliato grossolanamente, la paprika e lo zenzero.

Mescolate, e coprite con la pellicola trasparente. Ponete la ciotola in frigo a riposare per almeno un paio d’ore. Trascorso il tempo della marinatura, mettete l’olio evo in una capiente padella, appena caldo aggiungete il pollo, che avrete tolto dal frigo, insieme al liquido della marinatura.

Cuocete per circa dieci minuiti a fiamma media, girando spesso. Appena la marinatura si sarà asciugata e il miele sarà caramellato, spegnete impiattate e servite subito. Dato che la salsa di soia è abbastanza sapida, non ho previsto l’aggiunta di ulteriore sale, ma ovviamente potete aggiungerne ancora secondo i vostri gusti.

