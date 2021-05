come-far-profumare-il-bagno-con-soli-2-ingredienti

Far profumare casa per giorni non è facile, sopratutto nella zona bagno. Ecco come far profumare il bagno con solo 2 ingredienti

Come far profumare il bagno con due ingredienti

I cattivi odori in casa sono un incubo per la maggior parte delle persone. Ogni angolo della casa ha delle caratteristiche per le quali potrebbe essere contaminata da puzze.

Il posto maggiormente colpito da cattivi odori, è però il bagno. In questa zona, infatti, per via dei vari bisogni fisiologici, si accumulano la maggior parte di molecole maleodoranti, e quindi questo posto è quello che ha maggior bisogno di un profumo continuo.

In commercio sono presenti molti prodotti per pulire, disinfettare e profumare casa (e bagno), tuttavia siamo anche consapevoli che questi prodotti sono ricchi di agenti chimici e dannosi per la salute

Quello che quindi cerchiamo è un profumatore d’ambiente, soprattutto quello relativo alla zona bagno, che profumi in modo naturale, senza rischi e senza costi eccessivi.

Combinando solo due ingredienti è possibile far profumare il bagno per giorni.

Bagno: come farlo profumare per giorni

Tra germi, batteri e cattivi odori, la zona Wc è sempre quella che ci sta più a cuore nella pulizia e nella profumazione.

I prodotti igienizzanti per la pulizia della casa e del bagno, presenti in commercio sono davvero tanti, ma spesso sono troppo aggressivi, e inalarli, non è certo il massimo per la nostra salute.

Il bagno non è solo un luogo in cui ci si rintana per bisogni fisici, ma è anche la zona della casa dove ci rifugiamo per ritagliarci un po’ di relax e starci anche ore, magari per dedicarci alla cura del nostro corpo.

Avere un bagno profumato, è quindi davvero essenziale, ma come creare und deodorante che profumi naturalmente? Bastano due ingredienti che, combinati insieme, creano una fragranza unica.

Per garantire aria fresca e rigenerata, avete bisogno di:

olio essenziale a vostra scelta

Un rotolo di carta igienica

Tutto ciò che dovete fare è far cadere alcune gocce del vostro olio essenziale preferito sul lato interno del rotolo, dove è avvolto la carta. In questo modo avrete due prodotti in uno.

Non un profumatore fisico quindi, ma un rotolo di carta igienica che farà profumare la vostra casa per ore e giorni interi.