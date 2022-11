come-fare-la-salsa-al-vino-rosso-perfetta-per-tutte-le-carni.-buonissima-e-facile,-si-prepara-in-10-minuti

Una ricetta perfetta per portare in tavola un secondo piatto veloce ma raffinato per stupire gli ospiti in occasioni speciali: Filetto di manzo con salsa al vino rosso;

facile da realizzare e molto veloce, visto che per il filetto occorre un cottura veloce. Il filetto di manzo è un pezzo di carne pregiato: va scottato brevemente dai due lati, per pochi minuti; è importante infatti fare attenzione alla cottura, non bisogna cuocere la carne per troppo tempo, ma servirla non oltre alla media cottura. L’impiattamento con la salsa al vino rosso rende il piatto delizioso, perfetto da inserire in un menù importante.

Filetto di manzo con salsa al vino rosso

Ingredienti per due porzioni

due pezzi di filetto di manzo, spessi almeno 4 cm

qualche fetta di speck, pancetta, o prosciutto crudo

due foglie di alloro

Per la salsa al vino

100 g di vino rosso, corposo

30 g di zucchero

4 bacche di ginepro

una foglia di alloro

un pizzico di sale

30 g di acqua

un cucchiaino di farina

Procedimento

Avvolgete intorno alla carne una striscia di pancetta ed una foglia di alloro, legate con dello spago alimentare, e lasciate riposare. Nel frattempo preparate la salsa al vino rosso;

in una padella fate tostare lo zucchero con le bacche di ginepro, quindi versate il vino rosso: lo zucchero caramellato inizierà ad indurire a contatto con il vino, ma subito dopo si scioglierà con il bollore.

Aggiungete il pizzico di sale e la foglia di alloro, poi la farina sciolta nell’acqua; continuate la cottura della salsa, lasciando evaporare il vino per addensala a piacere: più cuocerà e più tenderà a restringere. La salsa è pronta per guarnire il piatto. Ora procedete alla cottura del filetto, si consiglia un grado di cottura medio, che si ottiene ad una temperatura al cuore di 56°C.

Massaggiate la carne con un filo d’olio e la poggiatela in una padella antiaderente ben calda a fiamma media, girando la fetta, ma cercando di muoverla il meno possibile; rosolatela da tutti i lati, anche la pancetta laterale, in modo che esternamente sia ben colorita, mentre all’interno manterrà un bel colore roseo. A fine cottura avvolgete il filetto nella carta stagnola a riposare; impiattate, salate e guarnite con abbondante salsa al vino rosso.

ricette dal blog Caos&Cucina

Come fare la salsa al vino rosso perfetta per tutte le carni. Buonissima e facile, si prepara in 10 minuti scritto su Più Ricette da Catia.

valipomponi