come-fare-le-pulizie-primaverili-sullo-smartphone

Android o iPhone: cinque consigli per rimettere a nuovo lo smartphone sia dentro sia fuori

(Foto: Apple / Samsung)

La primavera 2021 è ormai sbocciata e dopo quella di casa è tempo di una bella pulizia anche al nostro gadget più importante ossia lo smartphone. Ecco cinque passaggi per controllare che sia ottimizzato al meglio e per alleggerirlo di tutto ciò che non serve.

Fare un backup completo

Fare backup significa mettere al sicuro i dati contenuti sullo smartphone come foto, documenti, ma anche la lista dei preferiti e le password. Un passaggio obbligato non solo per non perdere nulla, ma anche per togliere parecchie zavorre (vedi punto due e tre).

Su Android: Sistema > Backup > Scegliere il servizio;

Su iPhone: Impostazioni > iCloud > Backup iCloud

Ci si può appoggiare a svariati servizi come Google Drive per Android e iCloud per Apple, ma le alternative sono tantissime.

Limitare la quantità di file su memoria

Dopo aver effettuato il backup è possibile cancellare tutto il pesante archivio di foto e video sulla memoria locale, limitandosi a quelle immagini e quei filmati (pochi) che si preferisce avere a disposizione anche senza connessione attiva alla rete. Alleggerire la memoria darà un beneficio immediato.

Cancellare le app e dati inutili

Le app portano via risorse in termini di archiviazione e ram, quindi è meglio tenersi strette soltanto quelle che servono davvero. Si può procedere manualmente scorrendo nell’elenco e chiedendosi a ogni voce se ne va la pena o meno e cancellare i pesi morti: da Android tenendo premuto sull’icona > Disinstalla, da iPhone su Elimina app. Con iPhone si può anche impostare la cancellazione automatica da Impostazioni > iTunes Store e App Store > Rimuovi app che non usi.

Lato file e dati che portano via solo spazio e appesantiscono il sistema, si possono sfruttare app gratuite che effettuano una scansione e dunque cancellano cache, duplicati o documenti non necessari. Per esempio CCleaner per Android (o il file manager di serie) oppure Clean Doctor – Clean Storage+ su iPhone.

Controllare gli aggiornamenti di sistema e app

Mantenere lo smartphone aggiornato all’ultima versione è sempre consigliato per proteggersi dai pericoli informatici e per ottimizzare prestazioni e consumi. Se si è saltato qualche update, si può procedere avendo batteria carica, dopo aver completato il backup (vedi primo punto) e rimanendo connessi alla corrente e al wi-fi:

– Da Android: Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software;

– Da iPhone: Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Per le applicazioni, dopo averle sfoltite (vedi terzo punto):

– Da Android: Google Play > Menu hamburger > Le mie app e i miei giochi > Aggiornamenti ;

– Da iPhone: App Store > Icona profilo in alto.

Pulire fisicamente lo smartphone

La pulizia necessaria non è solo quella digitale, ma è anche e soprattutto quella fisica, in special modo in tempi di Covid-19. Per questo motivo è possibile igienizzare il gadget col fai da te con accessori e prodotti speciali come vi abbiamo raccontato approfonditamente oppure rivolgendosi a un centro specializzato.