come-finisce-dawson’s-creek?-ecco-cosa-succede-nel-finale-di-dawson’s-creek!

Ecco come finisce Dawson’s Creek:

Come finisce Dawson’s Creek? Il finale della serie su Dawson e i suoi amici si svolge cinque anni dopo il resto della sesta e ultima stagione. I protagonisti si sono riuniti a Capeside per un matrimonio molto speciale. Dawson vive a Los Angeles e sta autoproducendo la sua personalissima serie tv, The Creek. Joey abita invece a New York con un nuovo fidanzato, Chris, e lavora nell’editoria. Una volta tornati a casa i due però realizzano di amarsi ancora. Pacey possiede un ristorante, l’Ice House e neanche lui ha mai dimenticato Joey. Jen vive con sua nonna, gestisce una galleria d’arte a Soho e ha avuto una bambina, Amy. Infine Jack è diventato un insegnante al liceo di Capeside e si è innamorato dello sceriffo Doug, il fratello maggiore di Pacey segretamente gay.

Purtroppo Jen è affetta da una grave malattia cardiaca, che le sarà fatale. Ricoverata in ospedale i suoi amici le si stringono attorno: Dawson gira con lei un video in cui Jen saluta sua figlia e Jack si offre di crescere la sua bambina quando lei non ci sarà più. Come ultimo desiderio Jen chiede a Joey di smettere di fuggire e di scegliere finalmente fra Pacey e Dawson.

Dopo il funerale di Jen i ragazzi cercano di affrontare il lutto andando avanti con la loro vita e rivedono Andie, la sorella di Jack che aveva lasciato Capeside anni prima, anche lei tornata per salutare l’amica un’ultima volta. Doug e Jack decidono di crescere assieme la figlia di Jen, e Joey lascia Chris con una telefonata, mentre cerca di prendere una decisione fra i suoi vecchi amori. Pacey le confessa tutto il suo amore, ma non desidera ostacolarla: lui è rimasto ancorato a Capeside, mentre lei è riuscita a farsi finalmente una vita fuori dalla loro cittadina. Prima di tornare a New York la ragazza parla anche con Dawson e i due realizzano di essere anime gemelle non destinate a stare assieme. Alla fine Joey decide di stare con Pacey.

Come finisce Dawson’s Creek? La parte finale

Nelle scene finali dell’ultimo episodio di Dawson’s Creek, Dawson e Joey si telefonano, dopo che la ragazza ha visto il finale di The Creek. Il giorno dopo Dawson ha un incontro molto importante per la sua carriera, e anche se non viene esplicitato, Joey e Pacey capiscono che il loro migliore amico sta per incontrare il suo idolo d’infanzia, Steven Spielberg.

L’episodio finale finisce con l’inquadratura di una foto sulla scrivania di Dawson che lo ritrae assieme agli amici, per poi passare a una scena di loro che camminano sulla spiaggia durante la prima stagione.