come-finisce-vite-in-fuga:-trama-ultima-puntata

Vite in fuga come finisce

Vite in fuga giunge al capolinea, ma come finisce la tormentata storia della famiglia Caruana?

Loro sono i protagonisti della fiction Rai diretta da Luca Ribuoli in onda su Rai 1 per sei imperdibili puntate. Non a caso la prima stagione di Vite in fuga è formata in tutto da 12 episodi in onda nel corso di sei prime serate.

Puntata dopo puntata ci avviciniamo alla verità di questo intricato e complesso thriller familiare che ci porta a una domanda ben precisa: cosa sappiamo davvero delle persone che amiamo?

Se lo chiede Silvia Caruana dopo che suo marito Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della Banca in cui lavora, al quale segue poi la misteriosa morte di un collega.

Claudio è il principale indiziato, e l’unico modo per sottrarsi alle minacce è lasciare che la polizia scopra la verità sulla morte di Riccardo mentre lui e la sua famiglia scompaiano nel nulla.

La fuga appare infatti l’unica via d’uscita. Lo sa molto bene Cosimo Casiraghi, ex agente dei Servizi Segreti, che si propone di aiutarli offrendo loro una nuova identità e di conseguenza una nuova vita.

Per quanto tutto ciò possa sembrare assurdo e surreale, questo è davvero l’unico modo per salvare Claudio e la sua famiglia. Così ha inizio un doloroso ma indispensabile viaggio che dal caos della città trasporta Silvia, Claudio e i loro due figli Alessio e Ilaria tra i silenziosi e imponenti panorami delle Alpi dell’Alto Adige

Nel frattempo, a Roma la poliziotta Agnese Serravalle è sulle loro tracce. Lei infatti è l’unica ancora convinta che Claudio abbia inscenato la morte per non finire in carcere.

Così, proprio quando le indagini sembrano arrivare a una svolta, e persino il rapporto dei Caruana sembra rinascere, una nuova verità mette un’altra volta tutto in discussione. Sarà la volta buona perché questa famiglia venga travolta definitivamente andando in frantumi?

claudio gioe in una scena di vite in fuga ep 7 credits rai

Vite in fuga finale: anticipazione ultima puntata

La sesta e ultima puntata di Vite in fuga è formata da Casiraghi e Wilcock, l’undicesimo e dodicesimo episodio della prima stagione. Qui scopriamo che dopo essersi separato da Silvia pronta a costituirsi, Claudio si ritrova in pericolo perché sotto un nuovo ricatto.

I suoi figli sono scomparsi, e questa è la cosa che conta adesso. Di conseguenza Silvia è costretta a tornare da Claudio per far fronte alla tragicità della notizia, insieme.

Nonostante si tratti infatti di una frattura ormai irreparabile la loro, i due protagonisti sono costretti a collaborare per salvare i propri figli. Ha inizio quindi una corsa contro il tempo, un ultimo sforzo non solo per la sopravvivenza fisica, ma anche per la salvezza del loro stato mentale ormai a pezzi. Riusciranno alla fine i Caruana a sopravvivere come singoli e come famiglia?