Come friggere le melanzane in forno: il trucco per una parmigiana light ma ancora più golosa, pronta in pochissimo tempo scritto su Più Ricette da Redazione.

Preparare le melanzane al forno come fritte? non è utopia ma si possono fare benissimo e vengono davvero ottime. Seguendo i nostri consigli infatti avrete delle melanzane che sembreranno davvero fritte ma senza perdere tempo e soprattutto molto più leggere. Cucinate così le melanzane possono essere utilizzate sia per comporre la nostra parmigiana ( per la ricetta clicca qui) sia da gustare come fossero chips, senza l’aggiunta di niente. Per altre ricette con le melanzane leggi qua

Melanzane al forno come fritte, Ingredienti

Melanzane grandi e di preferenza con pochi semi

farina 00 quanto basta

sale

olio d’oliva

Procedimento

Per preparare le nostre melanzane al forno come fritte, iniziamo con taglio delle stesse. Questo è un procedimento importante perchè il vero trucco è tagliarle molto sottili, massimo mezzo centimetro per fetta. Mettiamo quindi le fette in uno scolapasta sistemandole a strati e versando sopra una bella manciata di sale grosso. Sarebbe quindi opportuno adagiare sopra lo scolapasta un recipiente pieno d’acqua per creare peso e fare il modo che le verdure rilasciano tutto l’amaro. Quindi lasciatele riposare così per circa un’oretta. Alla fine togliete il sale in eccesso e sciacquatele sotto acqua corrente asciugandole bene dopo.

A questo punto dobbiamo passare ogni fettina di melanzana nella farina sia da un lato che dall’altro. Prendiamo quindi una teglia e rivestiamola con carta da forna. Ungiamo la carta con olio di oliva e disponiamo ogni fetta una accanto all’altra. Condiamo ogni fettina con del sale e ancora un filo d’olio. Inforniamo quindi a 180-200 gradi per circa 10 – 15 minuti

quando vedremo che le melanzane iniziano ad imbiondirsi le rigiriamo.

Quindi continuiamo la cottura finchè le melanzane non saranno belle dorate. State bene attenti, la temperatura e i tempi possono cambiare da forno a forno. L’importante è che le melanzane siano ben dorate e non troppo cotte, devono restare leggermente morbide all’interno. Quindi il consiglio è di controllare spesso la cottura affinchè non si brucino. Togliamo dal forno e lasciamo riposare per qualche minuti. Saranno ora pronte per comporre la nostra parmigiana. Per la ricetta della parmigiana leggete qui

