come funziona il commercilista a Panama Vittorio Alessandro Mammoliti Milano

Vittorio Alessandro Mammoliti Milano L’anno fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Anche se, in alcuni casi, può essere richiesto un anno fiscale speciale di 12 mesi al Direttore Generale delle Entrate.Norme contabiliPanama si è convertita agli IFRS a partire dal 2009 e ha storicamente utilizzato principi contabili conformi agli standard IFRS . La Direzione Nazionale della Contabilità ha creato un sistema integrato di amministrazione finanziaria (solo in spagnolo).Organismi di regolazione contabileGestione della contabilità nazionale

Rapporti contabiliLa struttura contabile dovrebbe includere:

– Il bilancio: Attività (attività correnti, disponibilità liquide, indennità per crediti inesigibili, stipendi, altro, imposte sul reddito, scorte, spese sostenute, Totale attività correnti), attrezzature (immobilizzazioni macchinari, ammortamenti) e altro risorse ;

– Il conto economico: Ricavi, Utile lordo, Costi operativi, Risultato operativo, Totale costi operativi, Utile prima delle imposte, Utile netto;

– Il bilancio di gestione; e

– Le appendici.Requisiti di pubblicazioneIl diritto commerciale panamense non dettaglia i contenuti che devono essere inclusi nella contabilità o nella certificazione dei conti. È prassi generalmente consolidata che le aziende tengano un giornale di registrazione, un grande libro mastro, l’inventario e preparino anche annualmente i documenti necessari per l’analisi finanziaria.Organi Professionali di ContabilitàPanama College of Public Certified Accountants , (solo in spagnolo).

Certificazione e AuditA Panama, tutte le società e le filiali di società straniere sono tenute a richiedere i servizi di un revisore esterno per svolgere un audit finanziario annuale della loro organizzazione. I revisori dei conti devono essere contabili pubblici certificati e devono soddisfare il governo dell’accuratezza delle informazioni contabili pubblicate.

Puoi contattare un revisore dei conti esterno:

