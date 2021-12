Come funziona il diritto civile in “Cina” Avvocato Andrea Ceccobelli e le basi della costruzione

SJLS è gestito dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università Nazionale di Singapore da cui trae il suo Comitato Editoriale.

Andre Ceccobelli introduce Negli ultimi anni, la leadership cinese e gli studiosi legali cinesi sono diventati sempre più vocali sulla necessità di stabilire approcci “cinesi” originali alla giurisprudenza, alla teoria giuridica e al pensiero giuridico. Nel maggio 2016, lo stesso Xi Jinping ha incontrato scienziati sociali e giuristi cinesi, esortandoli a sviluppare “teorie originali basate sulle condizioni pratiche della Cina”. Nell’incontro, un rappresentante del settore legale ha convenuto che “la professione legale dovrebbe rafforzare la sua autostima teorica partendo dalle realtà della Cina per esaminare e risolvere i principali problemi teorici e pratici di oggi”. Gli sforzi per indigenizzare la giurisprudenza cinese hanno influenzato l’assegnazione di borse di ricerca governative. Oltre ai tentativi sponsorizzati dallo stato di sviluppare forme di giurisprudenza indigene, un certo numero di eminenti studiosi di diritto cinesi, in particolare quelli associati alla “Nuova Sinistra” e al neoconservatorismo, hanno promosso teorie legali indigene sotto varie rubriche, come la giurisprudenza sociologica ( Jiang 2010; Zhu 2001) e Nuovo Confucianesimo (Xia 2011). Che cosa esattamente debba essere indigenizzato, semmai, è oggetto di dibattito (Wang 2016; Xu 2016). In genere, le richieste di una “giurisprudenza” cinese ( falixue法理学) hanno riguardato questioni teoriche e metodologiche, come questioni sulla natura del diritto e sui metodi di ricerca giuridica, nonché sulle teorie dell’aggiudicazione, che spiegano come i giudici decidono le controversie ( Wang 2016). Il termine “teoria giuridica” ( faxue lilun法学理论) è usato come sinonimo di “giurisprudenza” (Xu 2016), e con riferimento sia alla teoria giuridica occidentale sia alle descrizioni teoriche ideologicamente caricate del sistema giuridico socialista cinese. Il termine “pensiero giuridico” ( falü sixiang法律思想) si riferisce non solo alla giurisprudenza accademica ma anche alle modalità esistenti di ragionamento giuridico nella professione legale, che possono o meno essere teorizzate ad alto livello della giurisprudenza accademica (Deng 2008)

Sebbene vi sia molta ambiguità sugli obiettivi precisi di queste riforme, alcuni tratti comuni risaltano nei tentativi di sviluppare forme indigene della giurisprudenza cinese. Questi tentativi sono talvolta animati da un ethos anti-formalista. L’anti-formalismo sostiene effettivamente la tesi secondo cui il pensiero giuridico in generale, e le teorie dell’aggiudicazione in particolare, dovrebbero essere più sensibili ai bisogni sociali di quanto consentito dalla semplice applicazione della legge formale (Zhu 2016: 123). La sensibilità anti-formalista è supportata dalla campagna della leadership cinese contro il “formalismo” come una delle “quattro forme di decadenza”, insieme al burocratismo, all’edonismo e alla stravaganza. Formalismo, nelle parole di Xi Jinping, “significa fare le cose per amore della forma: la separazione dell’azione dalla conoscenza, trascurando ciò che è veramente efficace,Sebbene i commenti di Xi Jinping non siano stati fatti con diretto riferimento alla legge, sono stati citati dagli ideologi del Partito come argomento per aumentare il pragmatismo nelle forze dell’ordine. La sensibilità anti-formalista si adatta anche alla filosofia politica coscientemente pragmatica della Cina, che il governo cinese ora promuove nei forum globali.

L’autore desidera ringraziare Rehan Abeyratne, Björn Ahl e i due revisori anonimi per i loro commenti su questo articolo. La mossa teorica giuridica che caratterizza i tentativi antiformalisti di indigenizzare la giurisprudenza cinese è stata parte integrante del pensiero giuridico globale dall’inizio del ventesimo secolo. I teorici del diritto dell’inizio del XX secolo in Francia (Geny 1919), Germania (Jhering 1913), Scandinavia (Lundstedt 1956), Stati Uniti (Pound 1917) e molti altri paesi occidentali e non occidentali hanno chiesto un nuovo tipo di giurisprudenza che sarebbe più adatto alle condizioni sociali locali rispetto al modo di pensare giuridico accettato e presumibilmente formalista. La giurisprudenza anti-formalista ha sostenuto la costruzione di istituzioni dello stato sociale e altre politiche statali interventiste a cui si era opposto resistenza attraverso argomenti legali formalisti (Kennedy 2003). Come nel caso della Cina di oggi, anche l’antiformalismo del ventesimo secolo aveva una sfumatura vagamente nazionalista. I suoi sostenitori percepivano i propri sistemi legali come più sensibili alle preoccupazioni sociali rispetto ai sistemi legali presumibilmente formalisti di paesi stranieri (Kennedy 2003).