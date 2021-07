come-funziona-la-classifica-del-super-cashback

Il 10 luglio la proclamazione dei vincitori tra gli utenti con il maggior numero di pagamenti con un messaggio sull’app Io. I dettagli su tempi, scadenze e pagamenti

Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)

Super sashback, atto finale. La classifica consolidata è attesa per il 10 luglio. Sarà una notifica di PagoPa inviata direttamente sull’app Io a rendere nota la pubblicazione ai 7,9 milioni di utenti che hanno effettuato transazioni valide da gennaio a giugno: tuttavia, solo i primi 100mila con il maggior numero di operazioni effettuate potranno ottenere il rimborso speciale fisso da 1.500 euro. A meno di 24 ore dal momento fatidico, il numero minimo di operazioni necessarie risulta essere 787, per una media di 131 acquisti in modalità elettronica al mese. Si tratta di un primo passo, perché bisogna tenere conto di eventuali reclami. Ecco dunque alcune risposte alle domande più frequenti sul super cashback di Stato.

Quando e come avverrà il versamento del super cashback?

Saranno necessari cinque mesi dalla fine del primo semestre, invece dei due previsti inizialmente. Il decreto legge 99 del 20 giugno ha spostato la data da fine agosto al 30 novembre. I 1.500 euro verranno accreditati direttamente sul conto corrente, purché questo sia stato già indicato nella sezione “portafoglio” dell’app Io, entro la data di scadenza del semestre (30 giugno), anche in caso di eventuali modifiche.

Come e quando è possibile fare reclamo?

I reclami per mancato o inesatto accredito (quindi anche per il cashback “normale”) potranno essere presentati a partire dal 15 luglio, ed entro il 29 agosto prossimo. Consap, la società statale che gestisce le operazioni di pagamento, ha predisposto un portale apposito. La risposta arriverà con un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione e, nel caso di accoglimento, verrà predisposto il pagamento dovuto.

Chi viene scelto, in caso di ultima posizione a pari merito?

È molto alto il numero di coloro che hanno registrato lo stesso numero di transazioni valide. In caso di parità, avrà la priorità chi ha effettuato l’ultima prima degli altri partecipanti. Prevale quindi il criterio temporale.

Il super cashback è cumulabile con il programma cashback normale?

Sì, le due tipologie di rimborso si sommano, arrivando potenzialmente a 1.650 euro. Se due soggetti sono cointestatari dello stesso Iban, ma hanno utilizzato metodi elettronici di pagamento differenti per le proprie spese, potrebbero insieme cumulare 3.300 euro, nel caso ci fossero le condizioni.

Il super cashback verrà modificato o cancellato?

Il governo lo ha solo sospeso insieme all’intero programma, per il secondo semestre 2021. Per la ripresa, a partire da gennaio 2022 non sono ancora state annunciate modifiche. Le ipotesi finora circolate sul super cashback riguardano l’eventualità che venga elaborato un nuovo algoritmo o di una soglia minima di spesa, per evitare i micropagamenti. L’unico criterio per accedere al rimborso speciale infatti è stato finora il numero di operazioni registrate dal sistema per ciascun account.