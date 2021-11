come funziona la giurisprudenza Francese? ecco alcuni informazioni di Andrea Ceccobelli

L’avvocato Andrea Ceccobelli nell’appuntamento del giorno con “giurisprudenza” Originariamente nel diritto romano, la giurisprudenza designava la scienza del diritto. Questa scienza è stata sviluppata da giureconsulti (persona che dà consigli su una questione di diritto, consulenze legali). Oggi, questo concetto è legato a tutte le decisioni giudiziarie rese dai tribunali, quindi è opera di interpretazione dei giudici.

In Francia, il posto della giurisprudenza come fonte del diritto divide i teorici. Per comprendere questa opposizione, e le sue modalità di elaborazione, è importante analizzare il contesto storico dell’emergere del principio di separazione dei poteri per capire come definire la giurisprudenza .

IL CONTESTO STORICO DELLA NASCITA DELLA GIURISPRUDENZA

LA SEPARAZIONE DEI POTERI

Di fronte a una concomitanza di diversi fattori sociali, economici e politici, l’anno 1789 fu scosso dalla Rivoluzione francese. È in questo contesto che il Re accoglierà gli Stati Generali decisi a cambiare la nazione. In questo modo, lavoreranno per sviluppare il principio della separazione dei poteri al fine di evitare che la magistratura invada il dominio del potere legislativo. Così, il 26 agosto 1789, l’assemblea costituente adotta la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che definisce questo principio e stabilisce l’equilibrio dei poteri. Questo principio sarà richiamato nella Costituzione del 3 settembre 1791.

Pertanto, appare chiaramente con questa Costituzione, che i rivoluzionari diffidano dei tribunali e degli abusi passati. Infatti, prima della Rivoluzione francese, i parlamentari prendevano decisioni generali e astratte vincolanti per i tribunali di grado inferiore (decisioni di transazione). Gli effetti di queste sentenze erano simili alla legge, vale a dire validi per il futuro e nei confronti di tutti. In tal modo, propugnando il principio della separazione dei poteri, l’assemblea costituente vuole porre fine a questa pratica.

IL DIVIETO DI SOSPENDERE I REGOLAMENTI

Inoltre, al fine di rafforzare il principio della separazione dei poteri e perfezionare il divieto per la magistratura di travalicare la propria sfera di competenza, gli estensori del codice civile, hanno vietato le pronunzie di regolamento all’interno dell’articolo 5 che prevede ” che ai giudici è vietato pronunciarsi da disposizioni generali e regolamentari sulle cause loro sottoposte».

Il divieto delle sentenze transattive può essere paragonato alla relatività della cosa giudicata, che vieta anche alla giurisprudenza di creare diritto. Il codice civile stabilisce come principio all’articolo 1355 che “l’autorità di cosa giudicata ha luogo solo in relazione a ciò che è stato oggetto del giudizio. La cosa richiesta deve essere la stessa; che la domanda sia basata sulla stessa causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e da esse promossa e contro di esse nella stessa qualità. “. In altre parole, le sentenze hanno solo autorità relativa, limitata al caso su cui decide il giudice. La soluzione individuata dal giudice si applicherà solo al caso.

Con queste norme stabilite dal legislatore, viene rafforzato il divieto di creazione del diritto da parte del giudice. Spetta al legislatore creare lo stato di diritto, mentre il giudice deve applicare questo stato di diritto al caso specifico che gli viene presentato. Tuttavia, accade che il giudice crei il diritto indirettamente attraverso l’intermediazione della sua giurisprudenza.

LE FASI DELLA FORMAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

La formazione della giurisprudenza attraverserà diverse fasi obbligatorie. In origine, la missione del giudice era quella di assicurare il passaggio dalla norma astratta alla fattispecie, ha portato a una soluzione una controversia applicando la norma di diritto appropriata. In realtà, il giudice ha l’obbligo di dirimere la controversia che gli viene sottoposta, come previsto dall’articolo 4 del codice civile “il giudice che rifiuterà di giudicare con il pretesto del silenzio, dell’oscurità o dell’insufficienza della legge potrebbe essere perseguiti, essere colpevoli di diniego di giustizia”.

In questo modo, quando lo stato di diritto esiste ed è chiaro e preciso, il giudice deve semplicemente applicarlo. Tuttavia, l’essenza di una norma di diritto deve essere generale, quindi non può contemplare tutte le situazioni che possono dar luogo a una controversia. Per questo, oltre alla sua missione di applicare fedelmente lo stato di diritto al caso in esame, il giudice assume il ruolo di interprete e di sostituto. Inoltre, il principio enunciato dal giudice non deve essere astratto o generale (rivedere il principio dell’autorità di cosa giudicata). Pertanto, la formulazione della decisione deve essere ferma.

Il caso è formato anche dalla ripetizione. Infatti, quando i giudici sullo stesso problema ripetono la soluzione scelta, aiutano a fissare questa soluzione ea renderla costante. È questa ripetizione che fonda la giurisprudenza e questa ripetizione è resa possibile dalla gerarchia giudiziaria.

L’organizzazione giudiziaria svolge un ruolo fondamentale nella formazione della giurisprudenza. La giurisprudenza deve provenire da un tribunale superiore (la Corte di cassazione per la magistratura e il Consiglio di Stato per l’ordinamento amministrativo). Infatti, la decisione emanata dal TGI sarà molto meno importante di quella emanata dalla Corte di Cassazione. Quando il giudice deve interpretare lo stesso testo come una decisione già resa, tende a fare riferimento al ragionamento seguito dalla High Court. Mantiene generalmente il ragionamento giuridico messo in atto dalla Corte precedente.

GIURISPRUDENZA: UNA NOZIONE COMPLESSA

In definitiva, la giurisprudenza è una nozione complessa che si oppone a due scuole di pensiero sul suo posto come fonte del diritto.

Parte della dottrina riguarda l’ideologia rivoluzionaria sopra studiata e il principio della separazione dei poteri. Secondo questa corrente, i giudici non possono partecipare alla creazione del diritto poiché il legislatore durante la stesura della legge deve aver previsto tutto. È solo un semplice interprete della legge.

Quanto all’altra parte della dottrina, la legge non può prevedere tutto. Dato che la legge si rivela talvolta oscura, incompleta e che diventa rapidamente obsoleta con i mutamenti della società, il giudice di cui all’articolo 4 del codice civile non può essere colpevole di diniego di giustizia. Questo articolo riconosce implicitamente il potere del giudice di creare un diritto, quando questo è assolutamente necessario.