Come funziona la legge in Russia in caso di arresto? ce lo spiega l’avvocato Lucio Motta

Nel gennaio 2012 la CEDU ha emesso una sentenza pilota nel caso Ananyev c. Russia, che ha rilevato che le condizioni carcerarie nel paese violavano il divieto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo contro i trattamenti inumani e degradanti. La CEDU utilizza sentenze pilota come mezzo per trattare ampi gruppi di casi identici che derivano dallo stesso problema di fondo. Nella sua sentenza la CEDU ha rilevato che condizioni di detenzione inadeguate erano un problema ricorrente e sistematico nel paese. Applicando procedure di giudizio pilota, la corte ha ritenuto che il paese doveva migliorare le condizioni per la custodia cautelare attuando una serie di misure specifiche, che ha dettagliato nella sentenza. A tal fine il tribunale ha ordinato alle autorità russe di redigere un piano di attuazione vincolante. Nell'ottobre 2012 il governo ha presentato un piano d'azione per l'attuazione della decisione del tribunale, creazione di un gruppo di lavoro e stesura di una serie proposta di progetti di legge e piani per la costruzione di dozzine di nuovi centri di detenzione. A fine anno, tuttavia, il gruppo di lavoro non aveva presentato la proposta di legge sulla detenzione e non vi sono stati aggiornamenti significativi sull'andamento del gruppo.

Per legge le autorità possono arrestare e trattenere un sospetto arrestato sulla scena di un crimine fino a quarantotto ore senza l'approvazione del tribunale, a condizione che vi siano prove del crimine o un testimone; in caso contrario, è richiesto un mandato di cattura. Dopo averli arrestati, la polizia in genere porta i detenuti alla stazione di polizia più vicina, dove li informa dei loro diritti. La polizia deve preparare un protocollo che indichi i motivi dell'arresto e sia il detenuto che l'ufficiale di polizia devono firmarlo entro tre ore dalla detenzione. La polizia deve interrogare i detenuti entro le prime ventiquattro ore dalla detenzione. Prima dell'interrogatorio, un detenuto ha il diritto di incontrare un avvocato per due ore. Entro dodici ore dalla detenzione, la polizia deve avvisare il pubblico ministero. Devono anche informare i parenti del detenuto a meno che un pubblico ministero non emetta un mandato per mantenere segreta la detenzione. La polizia è tenuta a rilasciare un detenuto dopo quarantotto ore, previa cauzione, a meno che un tribunale non decida, in udienza, di prolungare la custodia in risposta a una mozione della polizia presentata dalla polizia non meno di otto ore prima delle quarantotto ore il periodo di detenzione scade. All'udienza del tribunale devono essere presenti l'imputato e il suo difensore.

Per legge, la polizia deve completare le indagini e trasferire il caso a un pubblico ministero per la citazione in giudizio entro due mesi dall'arresto di un sospetto, sebbene un'autorità investigativa possa estendere un'indagine penale fino a dodici mesi. Le estensioni oltre i dodici mesi richiedono l'approvazione del capo dell'autorità investigativa federale presso il ministero dell'Interno, il Servizio federale di controllo della droga, l'FSB o il comitato investigativo. Secondo alcuni avvocati difensori, questi termini sono stati spesso violati.

La legge federale prevede il diritto degli imputati di scegliere il proprio avvocato.

La legge prevede un potere giudiziario indipendente e un processo pubblico equo. La legge richiede l’approvazione giudiziaria di mandati di arresto, perquisizioni, sequestri e detenzioni.

Un giudice senza giuria in genere ascolta i processi (processi in panchina). L’imputato ha una presunzione legale di innocenza. La legge prevede l’uso di processi con giuria per una gamma limitata di reati nei tribunali regionali di livello superiore. Alcuni crimini, tra cui terrorismo, spionaggio, presa di ostaggi e disordini di massa, devono essere ascoltati da gruppi di tre giudici piuttosto che da giurie. La legge consente ai pubblici ministeri di impugnare le assoluzioni, cosa che fanno nella maggior parte dei casi. I pubblici ministeri possono anche appellarsi contro quelle che considerano condanne clementi.

Durante il processo, la difesa non è tenuta a presentare prove e ha l'opportunità di interrogare i testimoni e chiamare testimoni della difesa, sebbene i giudici possano negare alla difesa questa opportunità. Gli imputati che sono in custodia durante il processo sono confinati in un'area in gabbia, che è stata sostituita da recinzioni di vetro in alcuni tribunali. Gli imputati hanno diritto di ricorso. Prima del processo gli imputati ricevono una copia della loro incriminazione, che descrive le accuse in dettaglio. Hanno anche l'opportunità di rivedere il loro fascicolo penale dopo il completamento delle indagini penali. La legge prevede la nomina gratuita di un avvocato se un sospettato non può permetterselo, sebbene l'alto costo del servizio legale competente significhi che gli imputati a basso reddito spesso non hanno una rappresentanza competente. C'erano pochi avvocati difensori qualificati nelle aree remote del paese. Gli avvocati difensori possono visitare i loro clienti in stato di detenzione, sebbene gli avvocati difensori abbiano affermato che gli informatori monitoravano elettronicamente le loro conversazioni e che le autorità carcerarie non sempre fornivano loro l'accesso ai loro clienti. (pag. 13).

I patteggiamento hanno ridotto il tempo degli imputati in custodia cautelare in circa la metà dei casi.

Chiunque può sporgere denuncia presso la CEDU in merito a presunte violazioni da parte dello Stato dei diritti umani ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a condizione che abbia esaurito i ricorsi “effettivi e ordinari” dinanzi ai tribunali del Paese.

Leggi interne che regolano la detenzione preventiva

Costituzione

Articolo 21

La dignità umana è tutelata dallo Stato. Nulla può servire come base per la sua deroga.

Nessuno può essere soggetto a tortura, violenza o altri trattamenti o punizioni gravi o umilianti. Nessuno può essere soggetto a esperimenti medici, scientifici e di altro tipo senza il consenso volontario.

Codice di procedura penale della Federazione Russa (PCC) (Legge n. 174-FZ) del 18 dicembre 2001

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI (Sez. I), Principi del Processo Penale (Cap. 2)

Articolo 10: Immunità della persona

In attesa di una decisione del tribunale, nessuno può essere trattenuto per più di quarantotto ore. Il tribunale, il pubblico ministero, l’investigatore o l’inquirente sono tenuti a rilasciare qualsiasi persona che sia stata detenuta per oltre quarantotto ore. Un detenuto deve essere trattenuto in condizioni che non costituiscano una minaccia per la vita o la salute. (Articolo 10, punti 1-3).

Articolo 11: Tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo e del cittadino nei procedimenti penali

Il tribunale, il pubblico ministero, l’investigatore o l’inquirente sono tenuti a spiegare a tutti i partecipanti a un procedimento penale i propri diritti, responsabilità e responsabilità e garantire la possibilità di esercitare tali diritti. Gli eventuali danni derivanti dalla violazione di tali diritti sono risarciti secondo la procedura prevista dal presente Codice. (Articolo 11, punti 1, 4).

PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO DELLA CORTE PENALE (Sez. II), Partecipanti al procedimento penale sul lato della difesa (Cap. 46)

Nota: in un recente rapporto della Russia sulla prevenzione della tortura si legge che gli emendamenti a questa legge sono attualmente si propone di prevedere ulteriormente che:

Ai sospettati e all’imputato devono essere fornite condizioni adeguate quando sono coinvolti in “attività lavorative”;

Agli indagati minori e agli imputati devono essere fornite opportunità scolastiche;

Devono essere previsti ulteriori sforzi igienico-sanitari e maggiore tempo all’aperto per i sospettati o gli imputati detenuti in celle che non soddisfano i requisiti di spazio sanitario per persona.

Articolo 46: Il sospetto

Un sospetto detenuto deve essere interrogato entro ventiquattro ore dall’inizio del periodo di detenzione. L’investigatore è tenuto a notificare i rapporti dell’indagato ai sensi dell’articolo 96 (vedi sotto) del presente Codice. Gli indagati hanno il diritto di sapere di cosa sono sospettati e di ricevere copia della sentenza sulla domanda di trattenimento. Gli indagati hanno anche il diritto di avere un incontro privato e riservato con il difensore prima del primo interrogatorio, nonché offrire prove, ricevere servizi di interpreti gratuiti, sporgere denuncia contro azioni e decisioni del tribunale e difendersi in modi non vietati da questo Codice. (Articolo 46, punti 2-4).

MISURE DI COERCIZIONE PROCEDURALE (Sez. IV), Detenzione dell’Indagato (Cap. 12)

Articolo 91: Motivo per la detenzione del sospettato

Una persona può essere detenuta se: (1) colta in flagrante a commettere un reato o immediatamente dopo aver commesso un reato; (2) una vittima o un testimone identifica la persona come autore di un reato; o (3) tracce indubbie del reato si trovano sugli abiti della persona, vicino a lui o nella sua abitazione. Se vi sono altri motivi di sospetto, una persona può essere detenuta se: (1) ha tentato di fuggire; (2) non ha una residenza permanente; (3) non è stato identificato; o (4) se l’investigatore ha chiesto al tribunale il permesso di prendere la persona in custodia. (Articolo 91, punti 1-2).

Articolo 92: Procedura per la detenzione dell’indagato

Un rapporto di custodia deve essere preparato entro tre ore dalla presa in custodia di un sospetto. La denuncia deve: (1) confermare che i diritti sanciti dall’articolo 46 (sopra) sono stati spiegati all’indagato; (2) indicare il motivo della detenzione dell’indagato; (3) nominare la data, l’ora e il luogo di detenzione; e (4) riportare i risultati di una perquisizione personale del sospetto. Il verbale deve essere firmato sia dalla persona che lo ha compilato che dall’indagato. Prima dell’inizio dell’interrogatorio, al sospettato deve essere data l’opportunità di incontrare il difensore per almeno due ore. (Articolo 92, punti 1-4).

Articolo 94: Motivi per il rilascio dell’indagato

L’indagato deve essere rilasciato se i sospetti non sono stati confermati, non vi sono motivi per tenere l’indagato in custodia o se la detenzione è stata effettuata in violazione dell’articolo 91 (sopra) del presente codice. L’indagato deve essere rilasciato dopo quarantotto ore a meno che il tribunale non approvi la richiesta di custodia dell’indagato o prolunghi la durata della detenzione, come stabilito dall’articolo 108 (sotto). Se una richiesta al tribunale di mantenere il sospettato in custodia per più di quarantotto ore non riceve risposta entro quarantotto ore dal primo momento della detenzione del sospettato, il sospettato deve essere rilasciato. (Articolo 94, punti 1-3).

Articolo 96: Notifica sulla detenzione dell’indagato

secondoRisposta della Russia al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sulla sua visita nella Federazione Russa dal 21 maggio al 4 giugno 2012 (17 dicembre 2013) , un investigatore è tenuto a informare i parenti di un sospetto entro e non oltre dodici ore dal momento della sua detenzione, o dare al sospettato l’opportunità di avvisare lui stesso i parenti. (Il Rapporto al Governo Russo sulla visita nella Federazione Russa effettuata dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e del Trattamento Inumano o Degradante delle Pene può essere trovato qui )

Entro dodici ore dal primo momento della detenzione dell’indagato, i parenti dell’indagato o altri parenti devono essere avvisati. La notifica può essere rifiutata, con il consenso del pubblico ministero, se l’indagine sarebbe meglio servita da una detenzione occulta. (Articolo 96, punti 1, 4).

Articoli 97 e 98: Misure restrittive e motivi per scegliere una misura

L’inquirente, l’investigatore o il tribunale hanno il diritto di selezionare misure di restrizione, compreso il riconoscimento di non partire, la garanzia personale, la sorveglianza da parte del comando dell’unità militare, il controllo di un imputato minore, la libertà su cauzione, gli arresti domiciliari o presa in custodia, se vi sono motivi sufficienti per ritenere che l’imputato o l’indagato: (1) fuggirà dall’istruttoria, dall’istruttoria o dal tribunale; (2) può continuare l’attività criminale; (3) può minacciare il testimone o altri partecipanti al procedimento penale, (4) distruggere le prove, o interferire con il procedimento penale in altro modo, o (5) per garantire l’esecuzione della sentenza o probabile estradizione ai sensi dell’articolo 466 del presente codice. (Articoli 97 e 98).

Articolo 100: Selezione di una misura restrittiva nei confronti dell’indagato Un’accusa

deve essere intentata contro l’indagato entro e non oltre dieci giorni dal momento della richiesta di trattenimento dell’indagato. Se l’accusa non viene proposta entro questo termine, l’indagato deve essere immediatamente rilasciato. Alcuni reati specifici richiedono che l’accusa sia intentata entro trenta giorni, anziché dieci. (Articolo 100, punti 1-2).

Articolo 101: Risoluzione e decisione sulla selezione di una misura restrittiva

Una volta che un tribunale si è pronunciato sulla richiesta di detenzione di un sospettato, la decisione deve essere data all’indagato e al suo legale o rappresentante legale. L’indagato deve inoltre essere informato della procedura per presentare ricorso contro la sua detenzione, come stabilito dagli articoli 123-27 (sotto) del presente Codice. (Articolo 101, punti 1-3).

Articolo 108: Presa in custodia

La custodia cautelare può essere ordinata da un tribunale se l’accusa comporta una pena detentiva superiore a due anni, a condizione che non possa essere applicata una misura preventiva meno restrittiva. Se l’accusa comporta una condanna inferiore a due anni, il tribunale può ordinare la detenzione in circostanze eccezionali, quando (1) l’indagato o l’imputato non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Federazione Russa; (2) la sua persona non è identificata; (3) ha violato la misura di restrizione precedentemente scelta; o (4) è fuggito dagli organi dell’indagine preliminare o dal tribunale. (Articolo 108, punto 1).

la ricezione e la divulgazione illegale di informazioni classificate come segreto commerciale, fiscale o bancario), 185-85.4 (reati relativi a titoli), 190-99.2 (mancato ritorno nel territorio della Federazione Russa di articoli di interesse artistico, storico, e patrimonio archeologico dei popoli della Federazione Russa o di paesi esteri; alcuni reati relativi a metalli preziosi e pietre preziose; mancata restituzione di fondi in valuta estera dall’estero; evasione di pagamenti doganali incassati da enti o persone fisiche; reati di fallimento procedimento), in assenza delle circostanze citate nei punti 1-4 dell’articolo 108 (sopra). (Articolo 108, punto 1.1). 2 (mancato ritorno nel territorio della Federazione Russa di oggetti del patrimonio artistico, storico e archeologico dei popoli della Federazione Russa o di paesi stranieri; alcuni reati relativi a metalli preziosi e pietre; mancata restituzione di fondi in valuta estera proveniente dall’estero; evasione di pagamenti doganali incassati da enti o persone fisiche; reati relativi a procedure concorsuali), in assenza delle circostanze di cui ai punti 1-4 dell’articolo 108 (sopra). (Articolo 108, punto 1.1). 2 (mancato ritorno nel territorio della Federazione Russa di oggetti del patrimonio artistico, storico e archeologico dei popoli della Federazione Russa o di paesi stranieri; alcuni reati relativi a metalli preziosi e pietre; mancata restituzione di fondi in valuta estera proveniente dall’estero; evasione di pagamenti doganali incassati da enti o persone fisiche; reati relativi a procedure concorsuali), in assenza delle circostanze di cui ai punti 1-4 dell’articolo 108 (sopra). (Articolo 108, punto 1.1). reati in materia di procedure concorsuali), in assenza delle circostanze richiamate ai punti 1-4 dell’articolo 108 (sopra). (Articolo 108, punto 1.1). reati in materia di procedure concorsuali), in assenza delle circostanze richiamate ai punti 1-4 dell’articolo 108 (sopra). (Articolo 108, punto 1.1).

Se è necessario scegliere la custodia cautelare come misura restrittiva, l’investigatore con il consenso del capo di un’agenzia investigativa, nonché l’inquirente con il consenso del pubblico ministero, si rivolgono al tribunale con la relativa istanza. Nella delibera di deposito dell’istanza devono essere descritti i motivi ei motivi, in forza dei quali è sorta la necessità di prendere in custodia l’indagato o l’imputato, mentre è impossibile scegliere un diverso provvedimento di restrizione. Alla delibera deve essere allegato il materiale, confermando la fondatezza dell’istanza. Se l’istanza è presentata nei confronti dell’indagato trattenuto nell’ordine stabilito dagli articoli 91 e 92 del presente codice, la delibera ei detti atti devono essere presentati al giudice non oltre otto ore prima della scadenza del termine di detenzione. (Articolo 108, punto 3).

La deliberazione sulla presentazione dell’istanza per la scelta della custodia cautelare come misura cautelare è esaminata in proprio dal giudice del tribunale distrettuale o del tribunale militare di grado corrispondente, con la partecipazione obbligatoria dell’indagato o di dell’imputato, del pubblico ministero e del difensore, se intervenuto nella causa penale, nel luogo di svolgimento dell’istruttoria o nel luogo di detenzione dell’indagato, nel corso di otto ore dal il momento dell’arrivo dei materiali in tribunale. L’indagato, trattenuto secondo la procedura prevista dagli articoli 91 e 92 del presente codice, è portato in udienza. (Articolo 108, punto 4). L’adozione dell’ordinanza cautelare del tribunale sotto forma di detenzione senza l’assenza dell’imputato è consentita solo nel caso in cui sia annunciata una ricerca internazionale dell’imputato. (Articolo 108, punto 5).

Il giudice, esaminata l’istanza, adotta una delle seguenti deliberazioni: (1) sulla selezione nei confronti dell’indagato o imputato di un provvedimento restrittivo in forma di custodia cautelare; (2) sul rifiuto di soddisfare l’istanza; o (3) sull’estensione del periodo di detenzione. La proroga del termine di carcerazione è consentita a condizione che la carcerazione sia riconosciuta da un tribunale come legittima e motivata per un termine massimo di 72 ore, dal momento della pronuncia del tribunale su istanza di uno dei parti per aver presentato un’ulteriore prova della ragionevolezza o irragionevolezza dell’adozione della misura di contenzione sotto forma di detenzione. Nella decisione sulla proroga del periodo di trattenimento deve essere indicata la data e l’ora fino alla quale il periodo di trattenimento è prorogato.

La decisione del giudice sulla custodia cautelare può essere impugnata dinanzi al tribunale di grado superiore in cassazione entro tre giorni dalla data della delibera. Il giudice dell’istanza di cassazione decide sul ricorso o sulla presentazione entro tre giorni dal giorno del suo ricevimento. Il lodo di cassazione sull’annullamento della sentenza del giudice sulla misura cautelare nella forma della carcerazione è immediatamente eseguito. Il lodo di cassazione può essere impugnato nell’esercizio dei poteri di controllo previsti dal capo 48 del presente codice. (Articolo 108, punto 11).

Il responsabile di un procedimento penale deve immediatamente informare le seguenti persone della struttura di detenzione o del cambio di struttura di detenzione di un indagato o imputato: il suo parente stretto, o se non vi sono parenti stretti, altri parenti, e se un militare è trattenuto, ne informa anche i comandanti dell’unità militare, e se è detenuto una persona che è membro di un comitato di sorveglianza pubblica istituito dalla legislazione della Federazione Russa, ne informa anche il segretario del Camera pubblica e la commissione pubblica di vigilanza competente, e se un lavoratore di un organismo degli affari interni è sotto sorveglianza, anche il capo dell’organismo presso il quale tale lavoratore è impiegato. (Articolo 108, punto 12).

Articolo 109: Termini di custodia

Un sospetto non può essere tenuto in custodia per più di due mesi durante un’indagine preliminare. Se un’indagine preliminare non può essere completata in due mesi e non vi sono motivi per modificare o annullare la detenzione, un giudice del tribunale distrettuale può approvare un termine fino a sei mesi. Il giudice può consentire la detenzione fino a dodici mesi di persone accusate di aver commesso reati particolarmente gravi. Il giudice può prorogare un termine fino a un massimo di diciotto mesi solo in casi eccezionali. Ogni volta che il tribunale esamina una richiesta di proroga del termine di detenzione, l’indagato o il suo legale deve essere presente. Un sospetto è considerato trattenuto in custodia dal momento in cui il sospettato viene preso in custodia fino a quando il pubblico ministero non ha indirizzato la causa penale in tribunale. (Articolo 109, punti 1-14).

Presentazione di ricorsi contro le azioni e le decisioni della Corte e dei funzionari, svolgimento del procedimento penale (Cap. 16)

Articolo 123: Il diritto di ricorso

Azioni, decisioni e omissioni possono essere impugnate da chiunque i cui interessi siano stati violati da tali . In caso di mancato rispetto di un termine ragionevole nel corso del procedimento penale istruttorio, colui il cui interesse è stato violato può sporgere denuncia presso un pubblico ministero o il capo di un’agenzia investigativa. (Articolo 123, punti 1-2).

Articolo 124: Procedura per l’esame di una denuncia da parte del Pubblico Ministero, del Capo di un’Agenzia Investigativa

Un pubblico ministero deve esaminare un ricorso entro tre giorni dalla sua ricezione. Se sono necessari ulteriori tempi o materiali per prendere una decisione, il richiedente deve essere informato e il pubblico ministero ha quindi un periodo di dieci giorni per esaminare il ricorso. Il richiedente deve essere immediatamente informato della decisione del pubblico ministero.

(Articolo 124, punti 1, 3).

Articolo 125: Procedura giudiziaria per l’esame delle denunce

Azioni, decisioni e omissioni che violano i propri diritti e libertà costituzionali o interferiscono con l’accesso di un cittadino alla giustizia possono essere appellati al tribunale distrettuale competente per le indagini preliminari. Un tribunale deve esaminare un ricorso in udienza pubblica entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso. Il richiedente ha la possibilità di partecipare all’audizione. Una volta che il giudice ha preso una decisione, copie della decisione del giudice devono essere inviate al richiedente. L’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’azione contestata, a meno che non lo ritenga necessario l’organo inquirente, l’inquirente, l’investigatore, il capo di un organo inquirente, il pubblico ministero o il giudice. (Articolo 125, punti 1, 3, 7).

Articolo 126: Procedura per la presentazione di una denuncia dell’indagato o dell’imputato in custodia

L’amministrazione del luogo in cui si trova l’indagato deve rivolgere immediatamente al pubblico ministero, o al tribunale, le denunce dell’indagato in custodia che sono indirizzate a il pubblico ministero o il tribunale. (Articolo 126).

Codice di procedura civile della Federazione Russa (Legge n. 138-Fz) del 14 novembre 2002

Il capitolo 25 del codice di procedura civile stabilisce la procedura per l’esame giurisdizionale dei reclami su decisioni, atti od omissioni dello Stato e delle autorità e funzionari comunali. Ai sensi della sentenza n. 2 dalla Corte Suprema Plenaria della Federazione Russa, il 10 febbraio 2009, le denunce di indagati, imputati e condannati per condizioni di detenzione inadeguate devono essere esaminate in conformità con le disposizioni del Capitolo 25.

Procedimenti sui casi di controversie decisioni e Azioni (Inazione) degli Organi del Potere e delle Autonomie Locali dello Stato, degli Ufficiali e dei Dipendenti del Governo e dei Comuni (Cap. 25)

I cittadini e le organizzazioni hanno il diritto di impugnare una decisione, un’azione o un’inerzia che ha violato i loro diritti. Un ricorso deve essere presentato al tribunale competente, stabilito negli articoli 24-27 del presente codice, nel luogo di residenza del ricorrente o nel luogo della persona o dell’ente governativo la cui condotta è stata contestata. Il ricorso deve essere presentato entro tre mesi dal giorno in cui il cittadino o l’ente è venuto a conoscenza della violazione dei propri diritti, sebbene il deposito dopo tale periodo di tre mesi non sia motivo sufficiente per rifiutare l’esame del ricorso. Un ricorso deve essere esaminato da un tribunale distrettuale entro dieci giorni dal ricevimento e dalla Corte suprema della Federazione Russa entro tre mesi dal ricevimento. (Capitolo 25, articoli 254-58)

Legge sulla custodia cautelare (Legge federale n. 103-FZ del 15 luglio 1995)

La custodia cautelare deve basarsi sui principi di liceità, equità, presunzione di innocenza, uguaglianza davanti alla legge, umanesimo e rispetto della dignità umana. La detenzione in custodia cautelare deve essere eseguita in conformità con la Costituzione russa, i principi e le norme legali internazionali e i trattati internazionali (di cui la Russia è parte) e non deve comportare torture o altre azioni che pretendono di causare sofferenza fisica o morale al sospettato o convenuto (sezione 4).

I detenuti hanno, in particolare, il diritto di: (i) inviare suggerimenti, domande e reclami alle autorità (compresi i tribunali), in merito alla liceità della loro detenzione e alle violazioni dei loro legittimi diritti e interessi (sezione 17 § 7); (ii) ricevono cibo gratuito, beni di prima necessità e assistenza medica, anche durante il periodo in cui prendono parte ad atti investigativi o udienze in tribunale (sezione 17 § 9); e (iii) avere otto ore di sonno ininterrotto di notte e un periodo di un’ora di esercizio quotidiano (sezione 17 §§ 10 e 11).

I detenuti dovrebbero essere mantenuti in condizioni che soddisfino i requisiti di salute e igiene. Dovrebbero essere dotati di un posto letto individuale e forniti di biancheria da letto, stoviglie e articoli da toeletta. Ciascun detenuto dovrebbe ricevere nella propria cella non meno di quattro metri quadrati di spazio personale (sezione 23).

Legge sull’ombudsman (Legge federale n. 1-FKZ del 26 febbraio 1997)

Il difensore civico può ricevere denunce riguardanti azioni di organi o dipendenti statali federali e municipali, a condizione che il denunciante abbia preventivamente presentato ricorso giudiziario o amministrativo a tale riguardo (sezione 16 § 1).

Dopo aver esaminato la denuncia, il Mediatore può adire un tribunale o un pubblico ministero per la tutela dei diritti e delle libertà che sono stati violati da un’azione illegittima o dall’inerzia di un funzionario dello Stato, o chiedere alle autorità competenti l’istituzione di provvedimenti disciplinari, amministrativi o procedimento penale contro il funzionario statale che ha commesso tale violazione (sezione 29 § 1). Legge del Pubblico Ministero (Legge Federale n. 2202-1 del 17 gennaio 1992)

L’elenco dei poteri d’ufficio dei pubblici ministeri comprende i diritti di entrare nei locali, di ricevere e studiare materiali e documenti, di convocare funzionari e privati ​​per essere interrogati, di esaminare e rivedere denunce e petizioni contenenti informazioni su presunte violazioni dei diritti e delle libertà individuali, di illustrare le vie di tutela di tali diritti e libertà, controllare il rispetto delle norme giuridiche, avviare procedimenti amministrativi contro i funzionari, emettere avvertimenti sull’inaccettabilità delle violazioni e presentare segnalazioni relative al rimedio delle violazioni scoperte (sezioni 22 e 27) .

Un verbale del pubblico ministero relativo alla riparazione di eventuali violazioni scoperte viene notificato a un funzionario oa un organismo, che deve esaminare il rapporto senza indugio. Entro un mese dovrebbero essere adottate misure specifiche volte all’eliminazione della violazione. Il pubblico ministero dovrebbe essere informato delle misure adottate (sezione 24).

Il capitolo 4 disciplina la competenza dei pubblici ministeri a controllare il rispetto delle norme legali da parte delle autorità carcerarie. Sono competenti a verificare che la detenzione dei detenuti sia lecita e che i loro diritti e doveri siano rispettati, nonché a vigilare sulle condizioni della loro detenzione (sezione 32). A tal fine, i pubblici ministeri possono visitare le strutture di detenzione in qualsiasi momento per parlare con i detenuti e studiare i loro fascicoli personali, chiedere all’amministrazione carceraria di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti, ottenere dichiarazioni da funzionari e avviare procedimenti amministrativi (sezione 33 ). Le decisioni e le richieste dei pubblici ministeri devono essere eseguite incondizionatamente dalle autorità carcerarie (sezione 34).

Casi selezionati della CEDU sulla detenzione preventiva:

Ananyev e altri c. Russia (nn. 42525/07 e 60800/08)

Riepilogo : questo era un parere pilota sulle condizioni delle carceri in Russia. La Corte CEDU ha riscontrato nel sistema giuridico e penale russo carenze strutturali significative e persistenti che non sono riuscite a prevenire il trattamento disumano dei detenuti in attesa di giudizio. La Corte ha chiesto alla Russia di migliorare le condizioni nelle carceri, migliorare il processo di denuncia e istituire un fondo di compensazione.

Stato : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (“Convenzione”).

Data : 04/10/2012.

Dalla sua prima sentenza sulle condizioni di detenzione inumane e degradanti nei centri di custodia cautelare russi (vedi Kalashnikov [ v. Russia ] . . . ), la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 a causa di condizioni di detenzione simili in più di ottanta casi. . . . Secondo il database di gestione dei casi della Corte, ci sono attualmente circa duecentocinquanta domande meritorie prima facie contro la Russia in attesa di un primo esame che presentano, come doglianza principale, una denuncia per condizioni di detenzione inadeguate. Ananyev e altri v. Russia , 52–53.

Artemov c. Russia (n. 14945/03)

Riepilogo : Artemov è un cittadino russo che è stato arrestato per “rapimento ed estorsione commessi come membro di un gruppo”. Il governo ha arrestato Artemov dal 2002 al 2004, quando è stato condannato. La Corte ha ritenuto eccessiva questa detenzione, rilevando in particolare “la riluttanza delle autorità nazionali a spiegare e motivare adeguatamente le loro decisioni”. La Corte ha anche accusato il governo russo di tenere procedimenti ex parte e a porte chiuse.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 5 e 6 della Convenzione.

Data : 03/04/14.

Grishin c. Russia (n. 14807/08)

Riepilogo : Grishin, un cittadino russo, è stato tenuto in custodia cautelare per numerosi capi di imputazione di teppismo, rapina e altri crimini, dal 2002 al 2009 a intermittenza. A causa di limitazioni di legge, la CEDU non ha ammesso la detenzione di Grishin dal 2002 al 2005. La Corte CEDU ha stabilito che non vi era giustificazione per la detenzione ammissibile e che il procedimento contro Grishin era eccessivamente lungo. La Corte ha respinto l’argomento di Grishin secondo cui le condizioni di detenzione erano disumane o degradanti, trovando che il centro accoglieva la disabilità di Grishin (gamba amputata) e le preoccupazioni mediche. Inoltre, la Corte ha concluso che Grishin non ha esaurito le vie di ricorso interne.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 5 e 6 della Convenzione.

Data : 24/10/2012.

Nazarov c. Russia (n. 13591/05)

Riepilogo: Nazarov, cittadino tagiko, è stato trattenuto in custodia cautelare per droga dal 2004 al 2006, quando è stato condannato a tre anni di carcere. La Corte CEDU ha stabilito che parte della detenzione preventiva di Nazarov è stata eccessivamente lunga (ad eccezione del periodo compreso tra il 4 e il 16 agosto 2004) e le condizioni di tale detenzione erano disumane e degradanti.

Status: definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione.

Data: 26/02/2010.

Bykov c. Russia (n. 4378/02)

Riepilogo: Bykov, cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare per aver ordinato l’uccisione del suo socio in affari, dal 2000 al 2002, quando è stato condannato. La Corte CEDU ha stabilito che la Russia ha trattenuto Bykov per un periodo di tempo eccessivamente lungo e ingiustificato.

Status: definitivo, la Russia ha violato l’articolo 5 e l’articolo 8 della Convenzione.

Data: 03/10/2009.

Moskovets c. Russia (n. 14370/03)

Riepilogo : Moskovets, cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare per omicidio dal 1999 al 2004, quando è stato condannato. La Corte CEDU ha stabilito che la Russia ha trattenuto Moskovets per un periodo di tempo prolungato senza giustificazione.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

Data : 23/07/2009.

Kuzminskiy c. Russia (n. 40081/03)

Riepilogo: Kuzminskiy, cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare per presunta corruzione dal 2002 al 2003, quando è stato assolto. La Corte CEDU ha ritenuto che vi fosse “un ritardo irragionevolmente lungo nell’esecuzione della sentenza vincolante” nei confronti della Russia. Tuttavia, la Corte CEDU ha stabilito che la custodia cautelare di Kuzminskiy non era illegale ai sensi degli articoli 3 e 5 della Convenzione.

Status: definitivo, la Russia ha violato l’articolo 6 della Convenzione.

Data: 14/02/2009.

Ismoilov e altri c. Russia (n. 2947/06)

Riepilogo : Dodici cittadini uzbeki e un cittadino kirghiso sono stati detenuti illegalmente dal 2004 al 2005 in attesa dell’estradizione in Uzbekistan.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

Data : 01/12/2008.

Melnikova c. Russia (n. 24552/02)

Riepilogo : Melnikova, cittadina russa, è stata tenuta in custodia cautelare per frode a intermittenza tra il 2002 e il 2003, quando è stata condannata a cinque anni di reclusione condizionale. La Corte CEDU ha stabilito che Melnikova è stata trattenuta per periodi di tempo illegali durante la sua custodia cautelare.

Status : definitivo, la Russia ha violato l’articolo 5 della Convenzione.

Data : 30/01/2008.

Smirnova c. Russia (n. 46133/99)

Riepilogo : due sorelle gemelle, entrambe cittadine russe, sono state trattenute in custodia cautelare per frode dal 1995 al 1997, e poi in custodia cautelare due volte dal 1999 al 2000 e dal 2001 al 2002. La Corte CEDU ha stabilito che la durata della loro detenzione era eccessivo e la conservazione dei loro documenti di identità durante questo periodo era illegale.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione.

Data : 24/10/2003.

Mamedova c. Russia (n. 7064/05)

Riepilogo : Mamedova, cittadina russa, è stata trattenuta in custodia cautelare per frode dal 2004 al 2005. La Corte CEDU ha stabilito che la detenzione non è stata effettuata per motivi pertinenti e sufficienti ed è stata quindi una violazione dei diritti di Mamedova.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3 e 5 della Convenzione.

Data : 23/10/2006.

Korchuganova c. Russia (n. 75039/01)

Riepilogo: Korchuganova, una cittadina russa, è stata tenuta in custodia cautelare a intermittenza dal 1998 al 2003, con l’accusa di aver ordinato l’omicidio di un altro. La Corte CEDU ha stabilito che la detenzione preventiva di Korchuganova ha superato un periodo di “termine ragionevole”.

Status: definitivo, la Russia ha violato l’articolo 5 della Convenzione.

Data: 08/09/2006.

Bednov c. Russia (n. 21153/02)

Riassunto : Bednov, un cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare per rapina, nel 2001. La Corte CEDU ha stabilito che a Bednov è stato negato “il diritto a una decisione giudiziaria sulla legittimità della sua custodia cautelare”, non riuscendo di fatto a rivedere la procedura e condizioni sostanziali essenziali per la “liceità” di una detenzione.

Status : definitivo, la Russia ha violato l’articolo 5 della Convenzione.

Data : 01/09/2006.

Nakhmanovich c. Russia (n. 55669/00)

Riepilogo: Nakhmanovich, cittadino kazako, è stato tenuto in custodia cautelare per furto dal 1997 al 2000, quando è stato rilasciato. La Corte CEDU ha stabilito che la Russia ha trattenuto Nakhmanovich per un periodo di tempo irragionevole.

Status: definitivo, la Russia ha violato gli articoli 5 e 6 della Convenzione.

Data: 02/06/2006.

Khudoyorov c. Russia (n. 6847/02)

Riepilogo: Khudoyorov, cittadino tagikistan, è stato trattenuto in custodia cautelare a intermittenza dal 1999 al 2004 per accuse di droga. La Corte CEDU ha stabilito che la detenzione di Khodoyorov era eccessiva e le condizioni della sua detenzione erano incompatibili con i requisiti dell’articolo 3 in materia di custodia cautelare.

Status: definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

Data: 12/04/2006.

Rokhlina c. Russia (n. 54071/00)

Riepilogo : Rokhlina, cittadina russa, è stata trattenuta in custodia cautelare per omicidio dal 1998 al 1999. La Corte CEDU ha stabilito che la detenzione di Rokhlina era eccessiva e “non giustificava la privazione della libertà”.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 5 e 6 della Convenzione.

Data : 12/10/2005.

Klyakhin c. Russia (n. 46082/99)

Riepilogo : Klyakhin, cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare per rapina dal 1997 al 1999, quando è stato condannato. La Corte CEDU ha stabilito che Klyakhin è stato trattenuto per un tempo irragionevolmente lungo e non è stato in grado di ottenere un riesame giudiziario della sua detenzione in attesa del processo.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 5, 6, 8 e 13 della Convenzione.

Data : 06/06/2005.

Panchenko c. Russia (n. 45100/98)

Riepilogo : Panchenko, cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare dal 1998 al 1999. La Corte CEDU ha stabilito che la durata della sua detenzione era eccessiva.

Status : Finale, la Russia ha violato l’articolo 5 della Convenzione.

Data : 08/05/2005.

Kalashnikov c. Russia (n. 47095/99)

Riepilogo : Kalashnikov, cittadino russo, è stato trattenuto in custodia cautelare per appropriazione indebita dal 1995 al 2000 a intermittenza. La Corte CEDU ha stabilito che la durata della custodia cautelare e del processo erano eccessivi e le condizioni della detenzione erano disumane e degradanti.

Status : definitivo, la Russia ha violato gli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

Data : 15/10/2002.

Organizzazioni locali

Internazionale di riforma penale

Russia, Ucraina e Bielorussia

Uglovi Pereulok Dom 2, PO Box 62

Mosca 125047

Federazione Russa

Telefono: +7 495 250 6464

Fax: +7 495 250 6464

E-mail: vsergeyeva@penalreform.org / vikas@orc.ru

Penal Reform International ha lavorato nella regione dal 1998, con sede a Mosca. Il lavoro attuale si concentra sulla prevenzione della tortura, sul miglioramento del controllo pubblico indipendente dei luoghi di detenzione, sulla protezione dei diritti dei gruppi vulnerabili nelle carceri (in particolare donne e bambini) e sulla promozione di alternative alla detenzione.

Amnesty International, Russia

Indirizzo: C/o. RUSSIA RESOURCE CENTER PO Box 212 Mosca 119019 RU

Telefono: +7 (495) 690 1852

Fax: +7 (495) 691 2904

E-mail: msk@amnesty.org



Amnesty International è una società globale movimento di oltre tre milioni di sostenitori, membri e attivisti in oltre 150 paesi e territori che si batte per porre fine alle violazioni dei diritti umani.

Zona Prava (La Zona dei Diritti)

Zona Prava fornisce supporto legale e informativo a detenuti e imputati penali. Stanno anche redigendo emendamenti alle leggi che regolano le carceri e le colonie di lavoro carcerario. Zona Prava è stata fondata da Masha Alyokhina e Nadya Tolokonnikova, i due membri delle Pussy Riot che hanno servito quasi due anni nelle colonie di lavoro carcerario russe.

Indirizzo: 4a corsia Syromyatnichesky, 1/8, bld. 8, Mosca 105120 RU

Telefono: 8 800 333 15 40

E-mail: info@zonaprava.com

Progetto di difesa di emergenza preliminare (ECBA)

25 Bedford Row – Londra WC1R 4HD – Regno Unito

tel. ++44 20 70 67 15 36

Email secretariat@ecba.org

ECBA è stata costituita nel 1997 e attualmente ha un avvocato membro iscritto nella Federazione Russa, Sergei Golubok di Semenyako Golubok & Partners, a San Pietroburgo . ECBA è un’associazione di avvocati difensori specializzati indipendenti. A causa dell’impatto della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sugli stati membri, è necessaria un’organizzazione di tali avvocati difensori specializzati per difendere i diritti e gli standard minimi per tutte le persone sospettate, imputate o condannate.

Centro di protezione internazionale (Mosca)

House 42, Suite 22-13

Leninsky Prospect

Labor Palace Building 119119

Tel: +7 (495) 938 75 34

E-mail: inbox@ip-centre.ru

L’International Protection Center è un’organizzazione di avvocati della difesa ed esperti legali specializzati in la presentazione di denunce da parte di cittadini russi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte”). L’organizzazione studia anche il modo in cui le decisioni della Corte influiscono sull’applicazione della legge e sull’elaborazione della legislazione nazionale in Russia.

Centro di Assistenza alla Protezione Internazionale

Russia, Mosca, 109147, Marxistsky p., 1/32

tel. /fax 7(095) 912-54-41, 912-36-66

Il Centro di Assistenza alla Protezione Internazionale è un’organizzazione non governativa indipendente di avvocati e volontari che lavorano per difendere i diritti umani. L’organizzazione fornisce la preparazione completa dei documenti da presentare a Strasburgo e ad altri tribunali internazionali, oltre a partecipare al processo di questi casi.

Centro di Mosca per la riforma carceraria

