come-funziona-la-ricalibrazione-della-batteria-di-iphone-con-ios-14.5

Un check-up che può durare qualche settimana, ma che fornisce un dettagliato report sullo stato di salute del prezioso componente

Tra le novità più interessanti scovate nella versione beta di iOs 14.5 c’è la funzione di ricalibrazione della batteria che rende molto più accurata la stima dei valori e analizza eventuali problemi per risolvere eventuali malfunzionamenti come una perdita troppo veloce di autonomia. Ecco come funziona.

Premessa: al momento la ricalibrazione della batteria funziona solo con i modelli iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, è probabile ma non certo che possa essere estesa anche alla nuova famiglia iPhone 12. Come raccontato dagli americani di 9to5mac che per primi l’hanno individuata, la funzione è apparsa dalla beta 6 per sviluppatori che aveva portato anche 217 nuove emoji, lo sblocco dello smartphone tramite Apple Watch e nuove voci per Siri.

Che cos’è la ricalibrazione della batteria su iOs 14.5

La procedura di ricalibrazione è piuttosto semplice tanto che parte in automatico non appena si installa iOs 14.5 beta 6 su uno degli iPhone 11. Non si tratta di un iter breve, è un processo che potrebbe richiedere qualche settimana per completarsi dato che deve monitorare l’andamento del consumo sul lungo periodo per scoprire comportamenti insoliti, problemi e riduzioni del picco di performance.

Si può però controllarne lo status dal percorso Impostazioni > Batteria > Stato Batteria. Visitando la pagina informativa si noterà la presenza di un “Messaggio Importante” in alto che informa appunto della durata piuttosto lunga del check-up, che sarà spalmato su alcuni cicli di ricarica. Si capisce quando è terminata la ricalibrazione quando sparisce il suddetto alert nella pagina sullo status della batteria e si potranno scoprire i nuovi valori di capacità massima e di performance di picco.

Se il sistema ha riscontrato qualche problema allora apparirà un messaggio che illustrerà cosa sia andato storto. Secondo quanto si può apprendere su una pagina ufficiale di supporto recentemente pubblicata, se lo stato della batteria risulta molto deteriorato, verrà visualizzato il messaggio di assistenza per la batteria. Nei rari casi in cui si fallisca la ricalibrazione allora verrà visualizzato un messaggio che informa che sia possibile sostituire gratuitamente la batteria presso un Apple Store. C’è da specificare che una ricalibrazione fallita non comporta un problema di sicurezza e si può continuare a utilizzare lo smartphone.

Infine, Apple informa che le garanzie possano essere estese per coprire tutto il processo di ricalibrazione; se si è già pagato per l’assistenza a una batteria fuori garanzia dopo aver visualizzato un messaggio di deterioramento dello stato della batteria, viene suggerito di contattare AppleCare.

