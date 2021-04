come-funziona-l’obbligo-del-vaccino-per-gli-operatori-sanitari

Medici, infermieri e farmacisti saranno obbligati a vaccinarsi. Chi non si adegua sarà messo a svolgere altre mansioni o sospeso fino alla fine della campagna vaccinale senza retribuzione

(foto: Unsplash)

Il governo ha adottato una linea di estremo rigore contro gli operatori sanitari che non vogliono ricevere il vaccino, introducendo l’obbligo. Chi non si vaccina non potrà esercitare la professione e sarà destinato a svolgere altri compiti dal datore di lavoro. Se non ci dovessero essere mansioni alternative, scatterà l’immediata sospensione non retribuita. La sospensione finirà solo una volta effettuata la vaccinazione. In caso contrario i suoi effetti continueranno fino al completamento del piano vaccinale e, per ora, non oltre il 31 dicembre 2021.

L’obiettivo del governo è quello di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Con il decreto legge del primo aprile 2021, il governo Draghi ha imposto l’obbligo del vacino a tutti gli operatori sanitari, anche a chi lavora in studi professionali o in farmacie e parafarmacie. Solo nel caso venga certificato un “accertato pericolo per la salute”, che dipenda dalle condizioni cliniche dell’individuo, la vaccinazione può essere rimandata o non fatta. Tutti gli altri non potranno essere esonerati. La vaccinazione, riporta il decreto, “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione”.

Entro 5 giorni gli elenchi alle autorità

Per procedere alle verifiche, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto, gli ordini professionali territoriali e i datori di lavoro delle strutture sanitarie dovranno trasmettere l’elenco degli iscritti o dei dipendenti, con l’indicazione del luogo di residenza, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

Entro 10 giorni la chiamata dalle Asl

Nei successivi 10 giorni, le regioni dovranno segnalare alle Aziende sanitarie locali tutti i nominativi degli operatori sanitari che non risultano vaccinati. A quel punto, i soggetti interessati saranno contattati dalle Asl e dovranno presentare la documentazione che dimostri il loro diritto all’esonero, per specifiche condizioni di salute, o la prova della vaccinazione entro 5 giorni. Se non verrà presentata alcuna documentazione, l’Asl inviterà gli interessati a ricevere la vaccinazione, indicando le modalità e i termini entro cui effettuarla.

Le sanzioni

Chi si rifiuta, sarà sanzionato con la sospensione dalle sue mansioni. In questo caso potrebbe essere destinato a svolgere altri compiti, lontano da altre persone per evitare il diffondersi del contagio, con un conseguente adeguamento della retribuzione relativo al nuovo impiego. Se questi compiti alternativi non dovessero essere disponibili la sospensione sarà integrale e non retribuita.