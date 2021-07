come-funziona-un-microscopio-quantistico-per-vedere-“l’impossibile”

Si basa sul fenomeno quantistico dell’entanglement, quello mai digerito da Albert Einstein, secondo il quale due o più particelle sono intrinsecamente collegate in modo tale che ogni azione compiuta sull’una si rifletta istantaneamente sull’altra. È il progetto di un microscopio quantistico recentemente teorizzato da un’équipe di scienziati della University of Queensland (che ne danno contezza in un articolo pubblicato su Nature) asseritamente in grado di rivelare strutture biologiche “altrimenti impossibili da vedere”. In particolare il nuovo microscopio sarebbe in grado di lavorare con il 35% di chiarezza in più rispetto a quanto consentono i suoi concorrenti “tradizionali”.

“Abbiamo mostrato – spiega Warwick Bowen, primo autore del lavoro -, che è possibile andare oltre i limiti della fisica classica per vedere cose che sarebbe impossibile vedere con un microscopio tradizionale”. Il problema più comune dei microscopi ‘classici’ è che, quando le strutture da osservare sono molto piccole, il rapporto tra il segnale emesso dall’oggetto da osservare e le fluttuazioni casuali della luce sullo sfondo è molto grande, il che rende impossibile discernere l’oggetto dallo sfondo. Per superare questo limite, gli scienziati hanno progressivamente aumentato l’intensità della sorgente luminosa del microscopio, arrivando a utilizzare laser miliardi di volte più luminosi dello stesso Sole. Quando si ha a che fare con campioni biologici, però, bisogna tener conto del fatto che una luce troppo intensa potrebbe modificarli o cambiarne il comportamento, rendendo inaccurata o poco interpretabile la misura.

Gli scienziati australiani, allora, hanno scelto un altro approccio, sfruttando per l’appunto il fenomeno dell’entanglement per “strizzare” i fotoni, le particelle che compongono la luce, e ridurne il più possibile le fluttuazioni casuali. In questo modo, sono riusciti ad abbattere sensibilmente il rapporto segnale/rumore e quindi migliorare sensitivamente la qualità dell’imaging, arrivando a osservare le vibrazioni molecolari all’interno di una cellula vivente. “Sostanzialmente – dice ancora Bowen – il microscopio riesce a discriminare i diversi legami chimici in particolari regioni delle cellule. Abbiamo mostrato, per esempio, che è in grado di distinguere cellule cancerose da cellule sane”.

Va specificato, comunque, che al momento, il lavoro è una proof-on-concept, ossia una verifica teorica della sua effettiva fattibilità. Per passare alla sua effettiva costruzione, commercializzazione e diffusione potrebbe volerci ancora diverso tempo. Le applicazioni, dicono gli autori del lavoro, sarebbero moltissime, e in diversi campi: dal miglioramento delle risonanze magnetiche, per esempio, allo studio della degenerazione nervosa e degli effetti degli antibiotici. Staremo a vedere.

