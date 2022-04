COME GUDAGNARE IN NFT – OGGI LA TUA IMMAGINE ASSUME UN VALORE IMPORTANTE

Se sei interessato agli NFT, è così che li guadagni

Gli NFT sono beni virtuali utilizzati nei giochi. Sono spesso rappresentazioni digitali di oggetti che possono essere venduti, scambiati o addirittura noleggiati. Gli esempi includono skin per armi nel gioco Counter-Strike: Global Offensive o valuta platino Warframe che può essere acquistata con denaro reale e utilizzata per acquistare oggetti nel gioco.

La prima cosa che dovremmo sapere su NFT è che sta per Non-Fungible Token. Nel mondo digitale di oggi, questi token possono essere trattati come una forma di proprietà perché hanno un valore stringa e non possono essere divisi in quantità inferiori.

I token non fungibili sono il nuovo “genio” nel mondo Crypto. Sono token decentralizzati e fungibili che possono rappresentare digitalmente una risorsa o un’idea. Questi token non sono fisici e non possono essere duplicati.

Quando si parla di come guadagnare denaro con questa tecnologia, ci sono diversi modi. Ne discuteremo alcuni più avanti nell’articolo e risponderemo alle seguenti domande:

Cosa posso fare con un NFT?

Puoi guadagnare con NFT?

Cos’è l’arte digitale NFT?

Come funzionano i token non fungibili?

I token non fungibili sono risorse digitali uniche accompagnate da un certificato. Il Certificato di Autenticità dell’asset afferma che è unico e diverso da qualsiasi altro token.

La proprietà del token viene registrata attraverso la tecnologia blockchain. Questi token potrebbero essere rappresentazioni digitali di risorse fisiche, come opere d’arte o vestiti. Finché sei il proprietario, puoi guadagnare reddito passivo con NFT imponendo termini.

Come creare NFT e guadagnare denaro?

La domanda su come creare token non fungibili e guadagnare denaro è nella mente di imprenditori, sviluppatori e appassionati da un po’ di tempo. I token non fungibili sono token unici in termini di caratteristiche.

Di seguito sono riportati i passaggi che una persona deve seguire per creare NFT.

Innanzitutto, chiarisci e scopri cos’è un token non fungibile e sei sicuro di crearne uno e venderlo.

Dai un’occhiata alle piattaforme e seleziona quella che vuoi vendere.

Quindi, configura e connetti il ​​portafoglio crittografico.

Infine, inizia a creare il tuo primo token non fungibile ed elencalo sulla piattaforma scelta.

Dopo aver elencato le risorse digitali, ci sono diversi modi per fare soldi passivi per tutta la vita. Alcuni di loro sono i seguenti.

Vendi token non fungibile su un mercato:

Uno dei modi più popolari per guadagnare soldi è vendere i propri NFT su un mercato. Esistono diverse piattaforme e mercati in cui questi NFT possono essere venduti e scambiati, come ad esempio:

Mare aperto

Mercato di Axie

CryptoPunk

Raribile

Super raro

Contabile

e così via.

Noleggiare:

I token non fungibili (NFT) sono risorse digitali che non possono essere replicate. Un modo per utilizzare gli NFT è attraverso ciò che è noto come “affitto”. Noleggiare un NFT significa regalarlo per un determinato periodo di tempo in cambio di denaro.

Diritti d’autore:

Il creatore di risorse digitali può guadagnare royalties passive a vita anche dopo averlo venduto a qualcun altro. Il creatore deve imporre termini e quindi, ogni volta che qualcuno acquista la risorsa che hai creato inizialmente, riceverai comunque royalties nel corso della tua vita.

Ci sono anche molti altri modi e le persone hanno bisogno di ricercare sempre di più se sono interessate. Poiché stiamo parlando di guadagnare denaro online, riteniamo che sia fondamentale discutere su come rendere sicuri il tuo portafoglio digitale e le transazioni online, sbloccare i contenuti e navigare in modo anonimo. La risposta a tutte queste domande è solo “VPN”.

Le reti private virtuali sono sistemi di sicurezza online che utilizzano algoritmi di crittografia per proteggere le informazioni private durante la trasmissione. Una VPN crea un “tunnel” sicuro su Internet pubblico, che può quindi essere utilizzato per trasmettere in sicurezza dati sensibili.

Ogni VPN ha il proprio algoritmo di crittografia, sebbene la crittografia a 256 bit sia in genere il tipo più comune, può anche aiutarti ad accedere al sito sbloccato in modo sicuro e rapido. Consigliamo alle persone di utilizzare VeePN mentre effettuano transazioni online o semplicemente navigano in Internet.

Sport NFT:

I token non fungibili offrono grandi opportunità in ogni campo, compreso lo sport. Sfortunatamente, nessuno ne ha ancora beneficiato appieno. Queste risorse digitali possono essere una grande opportunità di guadagno per sport come il calcio e il tennis , se applicate correttamente.

Possono anche essere utili per aumentare il coinvolgimento dei fan con i loro sport preferiti. Gli amanti dello sport amano sempre ottenere oggetti da collezione sportivi come badge, magliette, ecc. e i token non fungibili offrono esattamente questa opportunità, ma in forma digitale.

I token non fungibili negli sport non possono essere limitati a magliette, badge, ma possono anche essere i momenti preferiti dai fan, le foto, i video storici e così via. In breve, qualsiasi cosa può essere convertita in una risorsa digitale.

L’industria dello sport, come l’industria dei giochi, deve adottare questa tecnologia il prima possibile e far crescere facilmente il proprio mercato, gli standard e il nuovo modo di coinvolgere i fan.

Gettoni non fungibili popolari e costosi:

C’è un enorme elenco dei token non fungibili più popolari e costosi. Alcuni di loro sono già stati venduti per quasi $ 100 milioni e anche di più. Qui parleremo brevemente di 5 gettoni popolari.

L’unione:

The Merge dell’artista digitale Pak è uno dei token non fungibili più costosi e popolari. The Merge è un’opera d’arte misteriosa e creativa ed è stata venduta per $ 91,8 milioni

I primi 5000 giorni:

I primi 5000 giorni è un’opera d’arte creata dal famoso Beeple e venduta per 69 milioni di dollari in una prima asta di arte digitale.

Umano:

Human One è un’opera d’arte ibrida, il che significa che combina anche alcuni elementi fisici. Anche The Human One è stato creato da Beeple e vale quasi $ 29 milioni.

CryptoPunk #7523:

CryptoPunk #7523 è un avatar digitale che è stato acquistato dall’azionista di DraftKings Shalom Mackenzie per quasi $ 12 milioni.

CryptoPunk #3100:

CryptoPunk #3100 è un’altra opera d’arte digitale basata su alieni con una fascia blu e bianca. È stato venduto per circa $ 7,5 milioni.

In conclusione, NFT è un ottimo modo per guadagnare passivamente. Il processo può sembrare scoraggiante all’inizio, ma è relativamente facile se hai alcune conoscenze di base su come operare sulla blockchain.

