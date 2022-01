come-ha-fatto-la-scozia-a-raggiungere-l’autosufficienza-energetica?

98,6% di energia da fonti rinnovabili . Alla Scozia manca meno del 2% per raggiungere il totale di energia da fonti pulite, ed emanciparsi totalmente dalle fonti fossili. Tanto per capirci, in Italia nel 2018 siamo arrivati a coprire il 17,8% dei consumi finali lordi italiani con energia prodotta da idroelettrico, solare, eolico, bioenergie e geotermia (dati GSE). Ma come ha fatto questo grande e popoloso Paese a raggiungere l’ambito traguardo, mentre il resto d’Europa pensa al contestato nucleare, pur di accantonare il gas? Tutto è iniziato nel 2011, quando la Scozia produceva un già notevole 37% di energia da fonti rinnovabili. Grazie al Climate Change Bill, che intende raggiungere entro il 2045 le zero emissioni nette, già nel 2019 la Scozia è arrivata al 90% del proprio consumo di elettricità da fonti rinnovabili, mantenendo obiettivi molto ambiziosi. In particolare, l’eolico onshore (nell’entroterra) rappresenta oggi circa il 70% della capacità totale, seguito dall’idroelettrico e dall’eolico offshore. Precisi progetti politici hanno permesso di sostituire decine di milioni di tonnellate di carbone ogni anno, di dare lavoro a circa 17.700 persone e di portare enormi benefici socio-economici alle comunità. Nel frattempo, la Scozia ha chiuso l’ultima centrale elettrica alimentata a carbone nel 2016. Ora rimane soltanto una centrale a gas a Peterhead, nell’Aberdeenshire. Il nucleare, un tempo il vanto della Scozia, è quasi del tutto scomparso e l’ultimo impianto chiuderà a breve. Il prossimo passo? Per una volta in modo totalmente logico, dopo aver pensato a rendere l’elettricità pulita, il governo ora punta a diffondere e incentivare la mobilità elettrica, che solo in questo caso può dirsi sostenibile. Ma la Scozia ha angoli d’eccellenza che fanno ancora meglio di così. La remota isola scozzese di Eigg – al contrario ad esempio dei progetti falliti nelle isole italiane (ne avevamo parlato qui) – ha suscitato un grande interesse per essere riuscita a raggiungere l’autosufficienza energetica con le fonti rinnovabili già da 13 anni. Prima, i suoi 106 abitanti utilizzavano generatori diesel per avere elettricità, tra l’altro per poche ore al giorno.

Nel 2008, gli abitanti di Eigg hanno implementato il primo sistema elettrico off-grid al mondo, un progetto innovativo basato su una combinazione tra sistemi di accumulo e impianti micro-idroelettrici, eolici e solari, da utilizzare a seconda della stagione. La capacità del sistema è sufficiente ad alimentare in modo sicuro, 24 ore su 24, le abitazioni e le attività dell’isola, che includono due musei, la “Laig Bay Brewing” Company, l’etichetta discografica “Lost Map” e il festival musicale Howlin’ Fling. Grazie a un investimento da 1,66 milioni di sterline, in larga parte finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, da alcune agenzie governative del Regno Unito e dagli isolani stessi, Eigg vanta il più basso costo dell’elettricità nel Regno Unito con 0,23£ per kWh. Questo non significa che sull’isola non si conosca il valore dell’energia, anzi. Il sistema di distribuzione è stato costruito non con fili di rame ma di alluminio, materiale più economico ma meno efficiente nella trasmissione di elettricità e il suo utilizzo comporta delle limitazioni per privati e aziende. Le famiglie dispongono solo di 5 kW al giorno, mentre le aziende hanno un tetto di 10 kW: in sostanza in una casa si può far funzionare una lavatrice e un bollitore elettrico contemporaneamente. I contatori mostrano il livello di consumo massimo che, una volta raggiunto, interrompe la fornitura. Per riottenerla, si paga una penale di 20 sterline. Un monito pubblico è disposto sul molo: un semaforo che indica il livello di energia disponibile. Quando è rosso significa attenti ai consumi; verde via libera. In questo modo, gli abitanti sono riusciti quasi a dimezzare i consumi. Il successo del progetto è stato riconosciuto a livello internazionale, con diversi premi nazionali e internazionali, mentre interesse verso il sistema è stato mostrato dall’Alaska, dal Brasile e dal Malawi giunti in visita sulla piccola isoletta. Se è vero che razionalizzare la fornitura presenta dei limiti, è anche molto vantaggioso per gli abitanti di Eigg pagare l’energia il 47% in meno rispetto al resto del Paese. Così vittoriosa, a livello nazionale e locale, la Scozia da tempo non ha più bisogno del nucleare, e lo storico impianto di Hunterston B – nello Ayrshire – ha chiuso da poco. Dal 7 gennaio 2022, in Scozia è rimasto in funzione un solo impianto nucleare, Torness, che chiuderà nel 2028. Anche nel resto del Regno Unito il nucleare ha sempre meno popolarità. Entro il 2025, si prevede la fine delle centrali di Hinkley Point B, Hartlepool 1, e Heysham 1, anche grazie al vittorioso esempio scozzese.

