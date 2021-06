come-huawei-risponde-al-cambiamento-dei-pagamenti-digitali

Le occasioni di acquisto si stanno moltiplicando grazie ai nuovi strumenti di pagamento digitale: Huawei risponde con un sistema di sicurezza e protezione a ciclo completo a partire proprio da AppGallery

La pandemia ha accelerato la transizione verso i pagamenti digitali. Già nel 2020, secondo l’istituto Kantar, il 55 per cento degli italiani ha preferito i pagamenti elettronici rispetto al contante. E non solo. Il pagamento attraverso lo smartphone sta entrando con un certo impeto nella vita quotidiana. Se si calcola che il 94 per cento degli italiani ha in mano uno smartphone, il 74 per cento di loro lo utilizza per i pagamenti digitali.

Come pagano gli italiani

I pagamenti digitali, soprattutto quelli innovativi da dispositivo mobile o wearable, hanno subito tra il 2018 e il 2019 un’impennata del 108 per cento raggiungendo quota 3,1 miliardi di euro. In totale, da smartphone sono avvenute più di 58 milioni di transizioni. Si sono comportati molto bene anche i dispositivi wearable come smartwatch e band con 2,2 milioni di transizioni.

Un cambiamento che fa molto pensare se si considera che ben 1,24 miliardi di euro arrivano da pagamenti digitali out of shop, quindi fuori dal negozio. Tra questi le ricariche dei cellulari, spese legate alla mobilità e alle bollette. A far da complice sono soprattutto i nuovi metodi di accettazione che vanno dal mobile pos al soft pos passando per i rivelatori biometrici e il riconoscimento vocale.

Più applicazioni

Huawei risponde a questa esigenza di maggiore libertà nei pagamenti digitali muovendosi su diversi piani. Il primo passo, mosso da quando esiste Huawei AppGallery, è identificare le applicazioni locali e globali più popolari, Italia compresa. Tra queste, il colosso di Shenzhen ha valutato ovviamente diverse app bancarie e finanziarie.

Pagamenti digitali out of shop

Il secondo step è stato aiutare le innumerevoli realtà bancarie internazionali e locali a offrire i propri servizi bancari nel suo marketplace. Huawei AppGallery, infatti, come ecosistema intelligente, consente agli sviluppatori di integrare le app già esistenti in pochissimi giorni attraverso lo strumento Hms Core. Tra questi sono già attivi Intesa Sanpaolo Mobile, Mediolanum, Mobile Banking UniCredit, Ubi Banca, Hype e altre trenta attività.

Il terzo step su cui spinge Huawei per garantire un servizio sempre più attento ai suoi utenti, presenti e futuri, è offrire in tutto il mondo il supporto agli sviluppatori. Nell’ultimo anno, difatti, Huawei ha assunto 270 nuovi ingegneri dedicati esclusivamente a supportare gli sviluppatori nell’integrazione di AppGallery. Applicazioni che funzionano su diversi dispositivi dell’ecosistema Huawei per offrire una maggiore praticità e fluidità.

Infine, per alimentare le novità di AppGallery e conquistare nuovi utenti, Huawei offre una serie di incentivi rivolti agli sviluppatori. La prima riguarda un beneficio prettamente economico. Gli sviluppatori, infatti, hanno una quota maggiore delle entrate rispetto ad altre realtà. Questa può arrivare fino all’85 per cento. Inoltre, vengono loro offerti spazi pubblicitari e promozioni all’interno di AppGallery proprio allo scopo di raggiungere più utenti.

Il mercato dell’app, infatti, è fortemente competitivo. Pensare che sono rilasciate ogni giorno 6.000 nuove app. Ma i consumatori, in genere, arrivano a un massimo di 80 app installate sui propri telefoni. La metà di loro inoltre lascia trascorrere più di un mese prima di scaricare una nuova applicazione.

Pagamenti digitali attraverso dispositivi wearable di Huawei

Più sicurezza

L’ambiente di AppGallery è sicuro e l’ecosistema Huawei ha molto a cuore la privacy degli utenti. “Proteggere la privacy dei nostri utenti e garantire che tutti i loro dati siano al sicuro è una delle nostre massime priorità” ha dichiarato, al Wall Street Journal, Jerry Huang, senior marketing manager Huawei. “Abbiamo un sistema di sicurezza e protezione a ciclo completo per garantire che i dispositivi abbiano solide capacità di sicurezza integrate: dalla fase di elenco delle app, fino alla fase di download/installazione e alla fase operativa.“

Ad esempio, Huawei, per proteggere i dati sensibili e la privacy degli utenti ha creato il suo Trusted Execution Environment (TEE OS). Questo sistema operativo, o Tee, presenta il primo microkernel formalmente verificato. Ha il più alto livello al mondo di verifica della sicurezza ed è il primo del suo genere che utilizza un metodo dimostrabile matematicamente. I dati sensibili dell’utente, come quelli biometrici e le password, non verranno elaborati al di fuori del dispositivo e del sistema operativo Tee .

Anche l’interfaccia Emui offre agli utenti una migliore visibilità e controllo sull’autorizzazione dell’utente. Oltre a garantire che tutte le app predefinite siano pienamente aderenti ai requisiti di conformità e alla privacy, Emui fornisce la gestione dei permessi, la gestione delle notifiche, i promemoria audio/video, la gestione dei servizi di localizzazione e altre impostazioni sulla privacy per le app. Tutte le informazioni vengono salvate solo nel dispositivo, quindi nessun altro può accedere o leggere questi dati.

Dall’inizio dell’anno scorso, grazie alla varietà, alla sicurezza e al lavoro d’equipe, Huawei ha avuto un aumento di 5 volte del numero di app elencate su AppGallery. Questa duttilità le ha permesso di entrare in 170 Paesi con più di 96.000 app e oltre 500 milioni di utenti attivi a livello globale. Huawei AppGallery è composta da 18 categorie di app tra cui notizie, social media, intrattenimento e, appunto, pagamenti digitali.