Com'è la New Vancouver Signature Suite di Inside Air Canada

Ma c'è un problema: solo perché stai viaggiando in Business Class, non significa che sei uno shoo-in per la Signature Suite. “Quando si tratta di ammissibilità, in realtà siamo piuttosto severi”, spiega Yiu. Chi viaggia con biglietti aggiornati e con rimborso in punti dovrà accontentarsi della Maple Leaf Lounge per i comfort pre-volo, mantenendo la Signature Suite come offerta VIP esclusiva per i clienti che hanno acquistato un biglietto internazionale di Business Class per l'Asia, l'Europa o Australia.

Situato nell'area di partenza internazionale di Air Canada a YVR sopra l'International Maple Leaf Lounge e con vista diretta sull'asfalto, il 408 lo spazio di metri quadrati può ospitare fino a 105 clienti premium. Progettato da Heekyung Duquette ed Eric Majer, l'arrivo alla Suite dà il tono a ciò che attende in cima alla scala, con i clienti accolti dai concierge collocati su podi di bronzo, pronti a riporre i bagagli degli ospiti.

L'arte di artisti canadesi che fa cenno al paesaggio della Costa del Pacifico adorna lo spazio, un lampadario a forma di nuvola del famoso studio di design di Toronto Moss & Lam scende a cascata lungo la tromba delle scale e il bar è realizzato in pietra blu di Telupana , estratto sull'isola di Vancouver. Molton Brown è il marchio di prodotti per la cura della pelle preferito nei bagni – uno degno, secondo la mia modesta opinione.

Introdotto per la prima volta in 2017 nell'aeroporto internazionale di Toronto, la Signature Suite è stata, come dice Yiu, concepita come un modo per fornire un'opzione da pranzo premium più conveniente per i suoi volantini, ma anche un modo per superare l'esperienza della compagnia aerea premium altamente competitiva che include già intrattenimento di volo di prim'ordine, posti a bordo piatto e imbarco prioritario. “Ogni vettore ha questo”, dice Yiu, “quindi come ti fai distinguere?” La compagnia aerea è effettivamente riuscita a distinguersi, a quanto pare, dopo aver ottenuto il premio Best Business Class Lounge Dining Award della Skytrax lo scorso anno per la Toronto Signature Suite, per non parlare della migliore compagnia aerea del Nord America per il terzo anno consecutivo.

Negli ultimi tre anni, Air Canada ha anche introdotto una serie di nuove destinazioni nella sua rete di collegamenti tra cui Zurigo, Parigi, Brisbane e Melbourne. “Come abbiamo visto la crescita, questo concetto [Signature Suite] ha avuto sempre più senso”, afferma Yiu.

La Suite Signature di Air Canada è ora aperta a Vancouver Aeroporto internazionale. Fai un tour virtuale qui .

aircanada.com