come-la-tecnologia-aiuta-a-ritrovare-i-minori-scomparsi

In Europa spariscono più di 250mila bambini ogni anno. Gli esperti di open source intelligence mettono al servizio le loro capacità per aiutare a ritrovarli

(foto pixabay)

In Italia le dimensioni del fenomeno le fornisce la XXIV Relazione annuale sulle persone scomparse del Commissario straordinario: nel 2020, sono state presentate 13.527 denunce e più della metà riguardano minorenni. Su 7.672 casi, 5.511 sono ragazzi di nazionalità straniera, 2.161 italiani. Anche se la forbice tra gli scomparsi e i ritrovati sta progressivamente diminuendo, dal 2007, anno di istituzione della figura del commissario, al 2020, mancano all’appello 41.594 minori. Di quelli scomparsi nel 2020 ancora 4mila sono da ritrovare, tra cui 531 bambini sotto i 14 anni.

Secondo Missing children Europe, la federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati sessualmente, ogni anno in Europa più di 250mila minori svaniscono nel nulla. E ha assunto sempre più rilevanza il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati dispersi nel continente: tra il 2018 e il 2020 più di 18mila secondo i dati di Lost in Europe. Se gran parte delle scomparse sono ricollegabili ad allontanamenti volontari o alla sottrazione da parte di un genitore, restano ancora migliaia i casi di minori potenzialmente finiti in reti criminali. Rapiti per essere sfruttati per scopi lavorativi o, più spesso, sessuali.

Nuovi metodi di indagine

Nel 1983 è stato il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan a premere per l’istituzione del 25 maggio come la Giornata dei minori scomparsi. In quasi 40 anni, la situazione non accenna a placarsi. Per questo, ai tradizionali metodi di ricerca, sempre più si affiancano nuove soluzioni che arrivano dal mondo dell’intelligence e della tecnologia. Oggi gruppi di esperti mettono a disposizione le proprie competenze e la metodologia dell’open source intelligence (Osint).

Anche i bambini svaniti lasciano tracce. Se non nel mondo fisico, certamente in quello virtuale. “Tutti noi lasciamo tracce in rete, soprattutto i minori, che non prestano generalmente particolare attenzione alla protezione delle loro informazioni: individuarle con tempestività è fondamentale”. A parlare è Mirko Lapi, presidente dell’associazione Osint Italia. Nata il 25 marzo da un gruppo di giovani professionisti che a titolo diverso usano l’open source intelligence, ovvero la ricerca sul web attraverso l’analisi di fonti aperte, l’organizzazione vuole fornire supporto alle istituzioni e alle forze dell’ordine, con l’attivazione di specifici protocolli, e fare attività di sensibilizzazione su temi come il cyberbullismo, la diffusione non consensuale di immagini intime, la disinformazione e la ricerca delle persone scomparse.

“Nel caso di un disperso in montagna vengono attivate battute di ricerca a cui partecipano le forze dell’ordine ma anche associazioni. Noi invece siamo quelli che, su richiesta delle istituzioni, possono andare alla ricerca di informazioni in rete”, spiega l’esperto.

L’iscrizione a un sito, il nickname utilizzato su un forum, un messaggio in una chat. Ma anche un selfie, un contatto sui social, la foto di una città o di un paesaggio, sono tutte tracce che restano indelebili e da cui partire per ricostruire la storia di una persona.

Chiunque può contribuire

In ambito internazionale l’open source intelligence usata per fini sociali è già qualcosa di noto. A partire dall’hashtag #Osint4Good, si è diffuso un movimento di esperti e attivisti che si pongono l’obiettivo di usare tecniche di intelligence per fini solidaristici. Per esempio, nel 2018 è nata Trace Labs, organizzazione no profit che riunisce persone da tutto il mondo con la missione comune di ritrovare persone scomparse utilizzando le tecniche di intelligence.

Il caso emblematico è il progetto Stop child abuse – Trace an object dell’Europol. Lanciato nel 2017, utilizza una pagina web su cui vengono caricate immagini di oggetti estrapolati da foto o video pedopornografici: uno zainetto, una t-shirt, una stanza di hotel. L’Europol chiede aiuto a chiunque possa reperire informazioni sull’origine di quegli oggetti o sappia identificare i luoghi e periodicamente inserisce nuove tracce. Questo sistema ha già permesso di arrestare 3 persone e salvare 10 bambini.

Le misure di contrasto

Le parole d’ordine sono tempestività e sensibilizzazione. Nato negli Stati Uniti e ora diffuso in diversi Paesi, Amber Alert è il sistema di “allerta rapida” dedicato principalmente ai minori scomparsi. Nei casi di particolare urgenza, può essere emesso un allarme per un determinato lasso di tempo e in riferimento a una particolare area geografica. In Europa dal 25 maggio 2009 è attivo inoltre il Servizio 116000, il numero unico attivo 24 ore su 24, che raccoglie segnalazioni e dati da inviare alle forze di polizia. In Italia è gestito dal Telefono azzurro per conto del ministero dell’Interno.

La rete Global missing children a gennaio ha segnalato l’isolamento sul web tra le minacce emergenti in relazione alla scomparsa di minori. Ciò che è emerso è che l’attività di prevenzione e la valutazione dei fattori di rischio sono la risposta più efficace al problema. “C’è un digital divide importante in Italia, bisogna parlare di questi temi per aumentare la consapevolezza dei genitori anche su quelli che sono i rischi del digitale e nel percepire eventuali indicatori di allarme, come gli adescamenti in rete. OsintItalia può dare un supporto importante”, conclude il presidente dell’associazione, che proprio sul tema il 26 maggio ha organizzato la tavola rotonda Ricerca dei minori scomparsi: l’utilità della rete.