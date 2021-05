come-lavare-le-scarpe-in-lavatrice:-i-metodi-che-non-conoscevi

Pulire le scarpe in lavatrice non è facile, ma con una serie di accorgimenti potrai riuscirci: ecco alcuni metodi preziosi su come lavare le scarpe in lavatrice

Come lavare le scarpe in lavatrice: i consigli preziosi

Con l’arrivo della stagione calda, la prima cosa da fare è il cambio stagione. Riporre, quindi, in uno scatolone gli indumenti invernali e riprendere gli abitini, gli shorts e i sandali che ci faranno sentire più liberi di passeggiare all’aria aperta.

Ci tocca però, dare una pulita alle scarpe chiuse negli scatoloni, ma anche quelle invernali che andranno ad essere accantonate nei mesi estivi, per poi riprenderle pulite e profumate in quelli invernali.

Il metodo più semplice, ma spesso rischioso, è quello della lavatrice, infatti non è il metodo più sicuro. Tuttavia, se adottiamo alcuni accorgimenti, possiamo procedere con questo metodo, e in un attimo saranno pulite e profumate.

Scopriamo quindi, come lavare le scarpe in lavatrice attraverso consigli e trucchi preziosi.

Come lavare le scarpe in lavatrice: tutti i trucchetti

Pulire le scarpe a mano, potrebbe impiegare davvero molto tempo. Esistono però una serie di accorgimenti utili che ti permetteranno di farlo in lavatrice.

Usa un sacchetto

Per evitare che le scarpe rovinino il cestello della lavatrice, e viceversa, bisogna procurarsi un sacchetto di stoffa dove all’interno porci le scarpe. In assenza di questo, basterebbe anche una federa di cuscino, e via in lavatrice.

Cosa fare con le suole e i lacci

Non è detto che si rovinino, ma per non rischiare meglio togliere i lacci e le suole prima di riporre le scarpe in lavatrice.

Centrifuga

La centrifuga è davvero una necessità, ma solo per gli indumenti. Quando laviamo la scarpe , è necessario disattivarla, altrimenti le scarpe si rovinerebbero per sempre. Quindi, dopo il lavaggio, bisogna toglierle piene d’acqua e lasciarle ad asciugare nella vasca o fuori all’aperto.

Detersivo

Ti sembrerà strano, eppure non tutti i detersivi hanno la stessa funzione. Infatti, se utilizzerai quello liquido, non otterrai lo stesso risultato di quello in polvere. Quello in polvere è infatti consigliato, per una migliore riuscita finale.

La termperatura

Per quanto riguarda la temperatura, stai lontano da quelle alte. Infatti più bassa è, meglio è !

L’ideale sarebbe il lavaggio a freddo, quindi meglio impostare quella a 30 gradi per essere più tranquilli