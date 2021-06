come-le-neuroscienze-spiegano-le-emozioni-che-proviamo-davanti-a-un’opera-d’arte

Ne abbiamo discusso con il neuroscienziato Vittorio Gallese, tra empatia e neuroni specchio, mondi paralleli e realtà digitale. Un rapporto di lungo corso tra arte, essere umani e scienza di cui si parlerà anche al Festival dei due mondi di Spoleto

Un wall drawing dell’esponente dell’arte concettuale Sol LeWitt (1928-2007) al museo Carandente di Spoleto (foto: Wikimedia Commons)

Che sia un dipinto, una sinfonia o un film, poco importa: quando siamo di fronte a una forma d’arte, purché ben fatta, il nostro cervello e il nostro corpo reagiscono alla sua forza comunicativa, con meccanismi che tutti quanti abbiamo sperimentato ma che le neuroscienze stanno ancora indagando e cercando di comprendere a fondo.

Ne abbiamo parlato per Wired con Vittorio Gallese, docente di psicobiologia all’università di Parma e scopritore insieme ai colleghi dei neuroni specchio, le cellule motorie del cervello che sono fondamentali per spiegare l’empatia, non solo verso i gesti e le azioni di un’altra persona ma pure nei confronti di un pezzo musicale o di un’opera d’arte. Proprio del rapporto tra arte e scienza, due mondi all’apparenza lontani ma in realtà uniti da link percettivi ed emozionali, Gallese parlerà domenica 27 giugno nell’evento conclusivo della 64esima edizione del Festival dei due mondi di Spoleto, all’interno del percorso Art & Science into Spoleto pensato dalla Fondazione Carla Fendi per mettere allo specchio la cultura artistica con quella scientifica, a partire dalle opere degli artisti Sol LeWitt e Anna Mahler.

Vittorio Gallese, la sua ricerca si è concentrata sul fondamento neuro-biologico e sui meccanismi cerebrali alla base del linguaggio e dell’estetica. Che radici storiche ha il rapporto tra arte ed emozioni?

“Il termine arte è molto recente, storicamente delimitabile, e più che di arte parlerei di mondi paralleli. Una delle cifre dell’essere umano è che il mondo fisico non ci basta: non solo siamo ossessionati dal creare e dal raccontare storie, ma abbiamo prove di espressioni dell’arte umana fin da quando abbiamo testimonianza storica. Le pitture paleolitiche di 25-30mila anni fa, per esempio, ma anche più indietro con i ritrovamenti di Blombos, vicino a Città del Capo in Sudafrica, con un blocco di ocra con iscrizioni geometriche datato circa 75mila anni fa. E forse ancora più antichi sono i gusci di conchiglia trovati a Giava, in Indonesia, espressione dell’arte simbolica primitiva”.

Qual è il tratto di congiunzione e l’anello di collegamento tra arte e esperienza estetica, tra espressione artistica e neuroscienze?

“Il mestiere che faccio, ossia lo scienziato cognitivo con un focus in particolare su mente umana e substrati fisiologici, celebrali e cervello-corpo, mi ha portato a credere che un tema centrale di cui occuparci siano i mondi paralleli e il loro collegamento con l’estetica. La definizione stessa di estetica è molto antica ma anche molto moderna: aisthesis, appunto l’estetica, è la conoscenza del mondo attraverso la sensibilità corporea. Il concetto si applica anche all’arte astratta, ai tagli di Lucio Fontana o alle pennellate dinamiche di Franz Kline, perché anche quando abbiamo rappresentazioni e forme che non hanno a che fare con il volto umano si crea comunque un rapporto inter-soggettivo tra chi guarda l’opera e l’artista che l’ha creata”.

Vittorio Gallese (foto: Wikimedia Commons)

In che senso può crearsi un rapporto tra fruitore e artista?

“Simulando il gesto che ha prodotto quell’immagine. È quello che di fatto diceva Adolf von Hildebrand già a fine Ottocento: una delle cose più potenti che l’arte può fare è suscitare in chi guarda la ricreazione dell’atto stesso di creazione dell’opera. Ciò significa – e qui si passa dall’estetica alla scienza – di poter guardare all’arte dal punto di vista dell’empatia e dell’embodiment, ossia dell’incarnazione. È un tema su cui nel 2007 ho pubblicato uno studio che voleva essere una mappa per guidare la ricerca successiva: dopo altri 14 anni di studi sulle arti figurative e sul cinema come schermo empatico, sono convinto sia un atto dovuto che le neuroscienze si occupino di quello che chiamiamo comunemente arte, o che più propriamente include tutte le forme di espressione simbolico-creativa“.

E a che punto siamo oggi con queste ricerche in ambito neuroscientifico?

“Il primo passo decisivo è stato utilizzare gli stessi strumenti delle neuroscienze e più in generale l’approccio scientifico per affrontare il tema, immaginando domande e provando a rispondere a proposito di arte e cinema. I pionieri di questo filone, come Semir Zeki, già dalla fine degli anni Novanta hanno concentrato la propria attività di ricerca cercando le basi neurologiche di due concetti che ricorrono quando si parla di arte: il bello e il sublime. Sono state trovate le aree del cervello che si attivano corrispondenti al bello e al sublime, e sono le stesse – ma diverse fra loro – indipendentemente dal fatto che si tratti di un dipinto, dell’ascolto di un brano musicale o della visione di un’equazione matematica.

“Con il mio gruppo, in particolare, ci siamo concentrati di più sul tema dell’esperienza, cercando di coniugare la fruizione dell’arte con l’indagine neuroscientifica, capire come si sostanzia dal punto del vista del corpo l’esperienza sensibile di un quadro o un film. E si è capito che un elemento importante del rapporto con le opere artistiche, ma anche con oggetti particolari, stimoli religiosi ed elementi coesivi di un gruppo sociale, è proprio l’empatia, il sentire quello che l’oggetto trasmette. Ciò comunque non esaurisce il tema dell’esperienza estetica, che è un poliedro a molte facce e include anche il momento valutativo e quello di giudizio“.

Quali conclusioni sono state tratte?

“La cosa più importante è che non vediamo solo con la parte visiva del cervello. L’esperienza che abbiamo è qualcosa di sinestetico, di multimodale: quando guardo il mondo o qualsiasi cosa attivo sia la parte emotiva, sia quella tattile e sia quella motoria, oltre alla parte visiva. La visione non è solo la parte visiva del cervello, e così il rapporto estetico con le opere d’arte non è mediato solo dalla parte cognitiva e linguistica della mente, ma è ineludibile ci sia anche un coinvolgimento empatico. Per esempio, quando vedo il dito di san Tommaso che si inserisce nella piaga di Cristo in un dipinto di Caravaggio, anche se è una rappresentazione statica e bidimensionale si attivano aree tattili del cervello. In termini tecnici si parla di simulazione incarnata, un processo che è alla base del coinvolgimento estetico. Insomma, ci sono delle condizioni che creano specifici meccanismi e attivazioni cerebrali, e in questo è importante non confondere il concetto di mondo fisico con quello di mondo reale. Perché può essere reale anche ciò che non è fisico”.

Quindi, in sostanza, anche un’esperienza estetica, o anche una dimensione digitale, può entrare a fare parte del mondo reale?

“Da qualche anno sappiamo che i meccanismi cerebrali e corporei che si attivano quando ci confrontiamo con un mondo non fisico, ma con una rappresentazione bidimensionale e ancora di più con una realtà virtuale, sono molto simili a quelli del mondo fisico stesso. Ci sono studi condotti all’università tedesca di Tubinga che dimostrano come i neuroni specchio nel macaco si attivino sia se si afferra un oggetto sia se si vede la stessa azione riprodotta sullo schermo del computer, con la metà dei neuroni che risponde con la stessa intensità e il resto a intensità inferiore. La realtà è una sola: quella dell’esperienza. Il corpo è uno, noi facciamo delle esperienze e queste possono essere stimolate dall’incontro con il mondo fisico o con quello del cinema o dell’arte.

“Si è dibattuto a lungo se le emozioni create dall’arte siano vere emozioni. Quando vedo un bel quadro, quando ascolto La traviata di Giuseppe Verdi, le mie non sono quasi emozioni o quasi lacrime, ma emozioni e lacrime genuine. Spesso quando si hanno esperienze estetiche si è fermi, seduti o in piedi, e quindi c’è la liberazione dall’incombenza dall’essere allertati dall’imprevedibilità del mondo reale. L’immobilità potenzia questi meccanismi e li mette al servizio dell’esperienza particolare dell’estetica”.

Il murales ispirato all’esponente dell’arte concettuale Sol LeWitt installato sulla facciata del Teatro Caio Melisso a Spoleto in occasione del festival

Ritiene che il digitale stia cambiando questi meccanismi così radicati nella nostra storia e nella nostra cultura?

“Con il digitale, che sta cambiando il mondo, viviamo come mai prima di ora in un mondo estetico: la rivoluzione digitale unita alla globalizzazione ha estetizzato il mondo, se ne parlava già dieci anni fa ma con lo stress test della pandemia oggi è molto più evidente. Da sempre abbiamo dei mondi paralleli, ma il digitale ora si sta mangiando fette del mondo fisico, con un impatto sullo stile delle relazioni interpersonali, sul modo di formare opinioni e sui processi di disintermediazione. Temi su cui con l’università di Parma abbiamo fatto una serie di seminari, tutti su neuroscience and humanity. Persino un politico, oggi, costruisce su basi estetiche tutta la comunicazione: un politico in passato non avrebbe mai diffuso immagini con la pancetta in spiaggia, ma i nuovi codici di comunicazione passano per l’identificazione del politico con il pubblico. Il concetto non è più votami per essere come me, ma votami e diventerò come te, non più l’elettore che ambisce a diventare come il politico, ma il politico che si conforma all’elettore.

“Noi siamo animali tecnologici e la tecnologia fa parte dell’umano. Il paesaggio toscano odierno, per esempio, non è affatto naturale, ma è quanto di più artificiale possa esistere. La differenza rispetto al passato è che oggi la tecnologia si esprime con il cosiddetto digital mediascape. Ogni tecnologia porta a cambiamenti, ciascuno con le proprie peculiarità. La tecnologia sta cambiando la nostra vita e potenzialmente la nostra identità: c’è un nostro nuovo sé digitale. Le neuroscienze devono prendere queste tematiche e studiare la mediazione del digitale, dello stereo e del surround, e pure in che modo la dimensione di uno schermo influenzi la ricezione delle persone. Sono argomenti di cui sappiamo ancora molto poco: non si tratta solo della mediazione digitale, ma anche della rimediazione, perché spesso il nostro rapporto con la realtà è frutto della pre-mediazione di quello che vediamo in rete”.

Quanto della questione estetica e dei mondi paralleli si ritrova nel mondo dei videogiochi? A proposito di neuroni specchio, condivide gli allarmismi a proposito del riprodurre nel mondo fisico le azioni che si compiono giocando?

“I videogiochi sono un aspetto dell’interattività, con molti luoghi comuni mal raccontati e una eccessiva demonizzazione. Ci sono studi scientifici che dimostrano come interattività digitali e videogame sviluppino competenze spaziali e mnemoniche. Abbiamo i neuroni specchio, certo, ma ciò non significa che se i ragazzi giocano a uno sparatutto poi escano per strada e uccidano la gente. Queste sono fregnacce, anche perché oggi il mondo è molto meno violento che in passato, e sono discorsi da boomer.

“Abbiamo bisogno di studiare questi fenomeni in modo scientifico, senza retorica o altro. I temi inquietanti non sono i videogiochi, ma il fatto che più passa il tempo e più le ricerche se le potranno permettere solo i grandi stakeholder del digitale. Le istituzioni che hanno al primo posto la logica della conoscenza e non quella del profitto sono sempre meno in grado di reggere la concorrenza di aziende come Google e Amazon. E si tratta di un rischio etico e politico, più che legato alla tecnologia in sé”.