Come Meghan seguirà i funerali di Filippo. Harry attanagliato dai rimorsi

Meghan Markle è la grande assente ai funerali del Principe Filippo. In rotta di collisone, assieme al marito Harry, con la Royal Family, ha deciso di starsene in California e di non volare in terra britannica come invece ha fatto il consorte. Naturalmente per quest’ultimo il discorso è ben differente rispetto all’ex star di Suits: lui è parente stretto del marito della regina Elisabetta, essendone il nipote. Nonostante abbia fatto ritorno in patria, il ‘principino’ ribelle sarebbe schiacciato dai sensi di colpa per non essere riuscito a dare l’ultimo saluto da vivo al nonno.

Meghan Markle, come seguirà i funerali del Principe Filippo

La duchessa di Sussex, che ufficialmente non ha fatto tappa a Londra perché incinta (è al sesto mese circa di gravidanza), seguirà da remoto, in tv o in streaming, i funerali del Principe Filippo. Secondo quanto trapelato, la Markle ha fatto sapere di essere molto costernata per non aver potuto atterrare oltremanica in quanto, come lei stessa ha sostenuto, aveva un ottimo rapporto con il marito della regina. Il dispiacere dell’ex attrice sarebbe reso ancor più intenso dal non potere sostenere il compagno Harry in un momento tanto delicato.

Al di là delle dichiarazioni e dei comunicati stampa ufficiali di Palazzo, gli esperti anglosassoni che seguono le vicende della Royal Family da vicino assicurano che la scelta della Markle di rimanere negli Usa sia dipesa in larga parte non dalla gravidanza ma dai rapporti deteriorati con i reali.

Il Principe Harry “è schiacciato dai sensi di colpa”

Alcune fonti d’oltremanica intercettate dai tabloid affermano che Harry sia “schiacciato dai sensi di colpa per Filippo”. Il marito di Meghan non si darebbe pace per non essere riuscito a dire addio al nonno di persona. Nelle ultime settimane, il secondogenito di Lady Diana è stato informato delle critiche condizioni di salute del nonno. Tuttavia, anche alla luce dell’esplosiva intervista che ha rilasciato a Oprah Winfrey e che ha provocato un caso internazionale attorno alla corona, ha scelto di non tornare in patria, restando a Los Angeles.

Scelta che ora starebbe pagando a livello ‘coscienzioso’. Il rimorso di non aver raggiunto il nonno prima che esalasse l’ultimo respiro, assicurano dall’Inghilterra, è forte. “Si sente profondamente in colpa per non essere stato lì a dirgli addio di persona”, ha rivelato una fonte a Us Weekly.

“Filippo ed Harry avevano un rapporto molto stretto. Anche se nell’ultimo anno della vita di Filippo non hanno comunicato molto, Filippo ha pensato con grande affetto a suo nipote e viceversa”, ha proseguito l’insider.

Kate Middleton porge una mano a Harry

Harry sarebbe assi provato in questo momento. Non solo: dopo la suddetta intervista alla Winfrey sarebbe solo, avendo mandato su tutte le furie il padre Carlo e il fratello William. Un sostegno l’avrebbe però trovato nella moglie di quest’ultimo, Kate Middleton. La duchessa di Cambridge sarebbe decisa, a tutti i costi, a riportare la pace in famiglia.

Una fonte del The Guardian ha reso noto che sarebbe stata proprio Kate a spingere il marito a chiamare Harry per tentare un tentativo di ricucitura. “Avendo un rapporto molto stretto con i suoi fratelli Pippa e James, e avendo conosciuto in prima persona il legame speciale che univa William e Harry, è davvero triste per la situazione che si è creata – ha raccontato l’insider -. Lei è una persona che rifugge i conflitti, e spera di riuscire ad ammorbidire le tensioni”.