come-organizzare-una-sorpresa-per-i-5-anni-di-anniversario

L’anniversario è alle porte, tu e il tuo/a partner state per raggiungere il traguardo dei 5 anni. Non tutti i giorni si festeggiano anniversari tanto importanti e dedicare tempo e spazio a un momento che sia solo vostro è fondamentale.

Pensare a un dono di anniversario o a una sorpresa non è sempre cosa semplice. Infatti, sono trascorsi cinque anni in cui siamo sicuri che di regali e di sorprese ce ne siano già stati tanti; cosa fare, quindi, per non ripetersi? Non c’è da preoccuparsi! Esistono così tante tipologie di sorprese da organizzare che siamo certi troverai quella che fa al tuo caso.

Con questo articolo vogliamo fornirti alcune idee per l’anniversario che possano esserti di ispirazione.

Invito originale a cena

Non c’è sorpresa ben riuscita senza un invito perfetto. Abbiamo pensato a qualche invito originale che possa colpire nel segno la persona amata, per un anniversario all’insegna delle belle parole e del romanticismo.

Se l’intento è invitare il partner a cena, vogliamo che tu lo faccia in un modo sorprendente.

Ad esempio, potresti scrivergli un bigliettino e lasciarlo sul cuscino al momento del risveglio, oppure metterlo in un luogo in cui sei certo possa trovarlo (pensa a qualcosa come la tasca della giacca che usa per il lavoro o la borsa da giorno).

Un’altra idea che non passa mai di moda è la box contenente tante altre piccole scatole inserite al suo interno. Inserisci un pensiero carino in ogni scatola e nell’ultima, contenente l’ultimo bigliettino, inserisci il tuo invito speciale.

La cena

Cenare in un luogo piacevole è sempre una sorpresa ben gradita per festeggiare al meglio un anniversario.

Poiché si tratta dell’anniversario di 5 anni, nessuno meglio di te conosce i gusti dell’altro. Scegli il vostro ristorante preferito o un luogo in cui si cucina ciò che al tuo partner più piace (pesce, carne, cucina orientale, ecc.).

Può essere una buona idea anche optare per un posto che non avete mai frequentato prima perché fuori budget; l’anniversario di 5 anni può essere l’occasione giusta per fare uno “strappo alla regola”.

Se hai la possibilità riserva uno dei tavoli più romantici e appartati della sala e richiedi delle candele e della musica dal vivo; non c’è nulla di meglio che cenare a lume di candela sulle note di un violino. La vostra cena fuori si trasformerà in una scena da film.

Il regalo perfetto

Concludi la cena con il regalo perfetto per il vostro anniversario. Il nostro consiglio, data l’importanza dell’occasione, è di puntare su qualcosa di duraturo e sensazionale, come il classico anello.

Se non sei della stessa opinione ti suggeriamo di scegliere un regalo che possa fare felici entrambi, ad esempio un weekend fuori all’insegna delle lunghe passeggiate e del relax.

Un’altra idea potrebbe essere quella di prenotare in una masseria per trascorre qualche giorno nel silenzio della natura, lontani dal tran tran quotidiano o, perché no, regalarvi quel viaggio che desiderate fare da tanto tempo. Anche le cose semplici hanno il loro fascino, ad esempio: una gigantografia di un momento speciale trascorso insieme o quell’arredo per la casa di cui avete molto parlato. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Come organizzare una sorpresa per i 5 anni di anniversario scritto su Più Donna da Redazione.

