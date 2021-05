come-ottenere-il-rimborso-per-i-voli-cancellati-da-ryanair,-easyjet-e-volotea

L’Antitrust si è mossa contro le tre compagnie aeree per le pratiche commerciali adottate per il rimborso dei biglietti dei voli cancellati

Un passeggero guarda il tabellone delle partenze in aeroporto (foto ufficio stampa)

Una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per mancato rimborso dei voli cancellati è stata decisa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che, nei giorni scorsi aveva irrogato altre due sanzioni per 2,8 milioni a EasyJet e 1,4 milioni a Volotea per lo stesso motivo.

Secondo il Garante le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non professionale quando, terminate le limitazioni agli spostamenti, hanno cancellato numerosi voli programmati e offerti in vendita, utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza procedere al rimborso. Una modalità quest’ultima ostacolata e ritardata, per indurre e in alcuni casi costringere a scegliere il voucher e, per l’Agcm, dopo aver fornito informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti.

Ryanair, per esempio, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020, ma nel caso della compagnia irlandese è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria. A partire da quel mese aveva comunicato la possibilità di cambiare gratis il volo (con il claim “Nessuna penale per il cambio” o simili), laddove invece applicava per il nuovo volo scelto tariffe più alte di quelle praticate al tempo stesso sul proprio sistema di prenotazione. Inoltre, era prevista una penale se il cambio avveniva nei sette giorni precedenti la partenza.

Altre sono le condotte scorrette accertate a carico delle compagnie, come il mancato riconoscimento di un ristoro nel caso di annullamento del viaggio a causa di un ritorno della pandemia, oppure l’aggiunta di ostacoli alla possibilità di usare voucher già emessi, magari costringendo a utilizzare un numero telefonico a pagamento per poterlo utilizzare, oppure non effettuando il rimborso in denaro alla scadenza degli stessi o ancora non prevedendo la durata di 18 mesi, come stabilito dalla normativa emergenziale.

Come ottenere il rimborso

Al momento in cui la sanzione è stata resa nota, Ryanair offre sul suo sito due strade per ottenere il rimborso, a seconda che il volo sia stato prenotato sulla propria piattaforma o su siti di “screen scraping”. Questi ultimi “potrebbero non condividere con noi i dati personali dei clienti” e “ci forniscono informazioni false”, causando difficoltà di contatto e pertanto “finora non siamo stati in grado di rimborsarti direttamente”. Per ovviare al problema, la compagnia mette a disposizione un “modulo di verifica dati del cliente”.

“I voucher vengono offerti come valida alternativa al rimborso in contanti”, con 18 mesi di tempo per riprenotare il volo, anche fissandolo per una data successiva a tale scadenza, spiega la compagnia. In ogni caso, “se accetti il voucher e non lo utilizzi prima della data di scadenza, riceverai un rimborso totale in contanti; se utilizzi solo parte del voucher prima della scadenza, riceverai il saldo residuo in contanti dopo la scadenza”, si legge nella pagina dedicata alle prenotazioni dirette, che ospita un modulo specifico per riottenere il denaro prima dei 18 mesi.

EasyJet comunica che, in caso di cancellazione voli, “i passeggeri saranno informati direttamente tramite email e gli verranno spiegate le opzioni a loro disposizione, che includono lo spostamento su un altro volo, la ricezione di un voucher per il valore della prenotazione o la possibilità di richiedere un rimborso attraverso la sezione Gestione prenotazioni”. Per questa estate, fino al 30 settembre, la compagnia svizzera garantisce la possibilità di modificare il volo in qualsiasi momento fino a 2 ore prima della partenza, con tutti i voli attualmente in vendita e verso qualsiasi destinazione. In una pagina dedicata ai voucher, tuttavia, la durate prevista dello stesso è di “12 mesi dalla data di emissione (salvo diversa indicazione di easyJet)”.

Simile la policy di Volotea : se i voli dovessero subire un cambiamento o una cancellazione da parte della compagnia spagnola (unico caso in cui è previsto il rimborso), “ti informeremo tramite l’e-mail o telefono associato alla prenotazione”, offrendo tre possibilità: accettare il nuovo orario di partenza per un altro volo in caso di cambio; scegliere un’altra data più comoda per il passeggero, “purché sia entro 7 giorni dalla data del volo originale”; ottenere il rimborso dell’importo totale della prenotazione. “In caso di cancellazione, ci assicureremo di rimborsarti l’importo della tua prenotazione il prima possibile”, spiega l’azienda.

Se non fosse la compagnia a cancellare il volo, ma il cliente, viene offerta una copertura assicurativa gratuita, inclusa in tutti i voli, nel caso in cui il passeggero o uno dei compagni di viaggio risultasse positivo a un test Covid effettuato “fino a 14 giorni prima del volo, potrai ottenere il rimborso totale della tua prenotazione”. Per farlo sarà necessario mettersi in contatto con la compagnia “e inviarci un certificato ufficiale con il risultato del test” tramite un formulario. Se la prenotazione è stata effettuata entro il 31 maggio 2021 sul sito web o sull’app di Volotea, per voli con partenza fino al 30 settembre 2021, è possibile cambiare le date del volo senza commissioni aggiuntive (solo differenza tariffaria se presente).

“L’Antitrust ha accertato il comportamento scorretto delle compagnie aeree che ricorrevano alla scusa del Covid per cancellare voli semi-vuoti o poco remunerativi, senza riconoscere rimborsi e indennizzi ai viaggiatori – spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi –. Ricordiamo che in caso di cancellazione del volo, oltre al rimborso del biglietto il Regolamento Ue 261/2004 riconosce una compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a passeggero, diritto che è stato negato dai vettori aerei giustificando le cancellazioni con motivi riconducibili al Covid”.