come-portare-in-tavola-i-ravanelli:-idee-e-ricette-golose

Belli da vedere per il colore acceso, ma non sempre apprezzati per il loro sapore fresco e allo stesso tempo pungente, quasi piccante. Sto parlando dei ravanelli, ingrediente ancora poco utilizzato nella cucina del nostro Paese, ma che all’estero piace molto. Io li mangio spesso, ad esempio al termine di un pranzo sostanzioso assieme a carote e sedano con il pinzimonio, e non mi dispiacciono anche aggiunti nelle insalate estive. Oggi ho pensato di raccogliere delle sfiziose ricette con i ravanelli per farvi apprezzare al meglio questo ingrediente.

Mousse di avocado e ravanelli

Vi avevo già parlato di alcune ricette sfiziose da fare con l’avocado. In questo caso prepariamo una mousse, realizzata a crudo, in cui i ravanelli vengono aggiunti tritati all’interno e usati anche come decorazione.

Ingredienti per 2 persone

3 ravanelli

2 avocado

1 limone

8 g di gelatina in fogli

q.b. di erba cipollina

q.b. di sale

q.b. di pepe

Procedimento

Sbucciate gli avocado eliminando il nocciolo centrale, quindi versate la polpa nel contenitore del minipimer e frullatela assieme al succo del limone, un pizzico di sale e di pepe. Nel frattempo mettete in acqua fredda la gelatina. Unite alla crema precedentemente ottenuta la gelatina tolta dall’acqua e strizzata e i ravanelli tritati, amalgamando il tutto. Ponete la crema in 4 stampi e lasciate riposare il tutto in frigorifero per 4 ore, quindi sformate e servite con erba cipollina e fettine di ravanello fresco.

Risotto ai ravanelli

Il ravanelli hanno un gusto pungente e leggermente pepato che contrasta perfettamente con la delicatezza del risotto.

Ingredienti

300 g di riso

un mazzetto di ravanelli

1/2 litro di brodo vegetale

1/2 bicchiere vino bianco

1 scalogno

q.b. olio extravergine d’oliva

q.b. di sale

q.b. burro

q.b. parmigiano

q.b. di erba cipollina (facoltativo)

Procedimento

In una pentola antiaderente scaldate un filo d’olio e aggiungete una scalogno, sbucciato e tritato. Lavate i ravanelli, eliminate le radichette e tritateli, lasciandone un paio interi per la decorazione finale. Mettete il riso in pentola e fatelo tostare per un paio di minuti, versate il vino bianco, mescolate e, una volta che sarà evaporato, aggiungete un mestolo di brodo caldo, girando spesso. A metà cottura unite anche i ravanelli tritati, salate e proseguite la cottura aggiungendo gradualmente brodo. Portate a cottura e, in ultimo, a fiamma spenta, aggiungete una noce di burro e parmigiano, mantecando. Servite nei piatti decorando con un po’ di erba cipollina e qualche fettina di ravanello.

Zuppa tiepida di carote e farro con ravanelli

Non è detto che la zuppa debba essere per forza servita bollente. Quando le temperature iniziano a salire, preparare un piatto come questo, da servire tiepido, può essere un’ottima idea.

Ingredienti per 2 persone

500 g di carote

80 g di ricotta di capra

50 g di farro

4 ravanelli

1 cipollotto

2 pomodorini pachino

½ arancia

1 spicchio d’aglio

1 l di brodo vegetale

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

q.b. di sale

q.b. di pepe

Procedimento

Mettete a bagno il farro in acqua fredda per 2 ore. Pulite i pomodori eliminando la buccia e i semi, quindi tagliateli. Mondate le carote e tagliatele a pezzetti, pulire il cipollotto e tagliatelo a rondelle, quindi versate pomodorini, carote e cipollotto in un tegame con uno spicchio d’aglio e olio extravergine, cuocete il tutto per un minuto a fiamma viva, quindi unite il di brodo vegetale. Cuocete per 45 minuti con il coperchio, poi eliminate l’aglio e frullate il tutto. Aggiustate di sale, quindi scolate il farro, lessatelo in brodo per 30 minuti, scolatelo nuovamente e conditelo con un filo d’olio. Versate la crema di carote nei piatti e aggiungete un cucchiaio di farro, completando con la ricotta, qualche fettina di ravanello, una grattugiata di scorza d’arancia ed un po’ di pepe.

Gazpacho di ravanelli

Vi abbiamo raccontato del gazpacho, una sorta di zuppa fredda tipica dell’Andalusia e a base di pomodoro. In questo caso, si tratta di una rivisitazione con i ravanelli, che vengono lessati e poi ridotti in una crema vellutata da far riposare in frigorifero. Non trovate che questo colore sia davvero invitante?

Ingredienti per 2 persone

300 g di ravanelli

50 ml di latte

25 ml di acqua

1 spicchio d’aglio

q.b. di formaggio di capra

q.b. di sale

q.b. di pepe

Procedimento

Lavate i ravanelli, tagliateli a fettine e lessateli per 10 minuti in un tegame, unendo lo spicchio d’aglio e coprendo con l’acqua e il latte. Ultimata la cottura, aggiustate con sale e pepe e riducete il tutto in crema con l’utilizzo di un minipimer. Ponete in frigo e lasciate riposare per 1 ora. Versare il gazpacho in 4 bicchieri, completando con il formaggio di capra a scaglie e qualche fettina di ravanello fresco.

Toast con salmone, avocado e ravanelli

Quando si parla di toast spesso si pensa a prosciutto e formaggio. Ma cosa ne dite di questa proposta, fresca e colorata, con avocado, salmone e ravanelli?

Ingredienti per quattro persone

8 fette di pane in cassetta

2 avocadi

100 g di salmone affumicato

5-6 ravanelli

olio

sale

lime

Procedimento

Sbucciate un avocado, privatelo del nocciolo e raccogliete la polpa in un mixer, aggiungete un po’ di succo di lime, pepe e sale. Frullate tutto fino a rendere omogeneo. Conditelo con un filo d’olio. Lavate i ravanelli, privateli delle radichette e tagliateli a fettine. Sistemateli sopra all’avocado. Prendete le fette di pane in cassetta, tostatele per un paio di minuti fino a rendere croccanti, poi spalmatele con l’avocado. Sistemate su ogni fetta un po’ di salmone affumicato. Spremete un goccino di lime. Decorate con un po’ di prezzemolo tritato. Lasciate insaporire e poi servite.

Ravanelli arrostiti

La maggior parte delle volte i ravanelli vengono serviti a crudo, ma in questo caso vi propongo un’idea per un contorno davvero gustoso: arrostiti in forno.

Ingredienti per 4 persone

2 mazzetti di ravanelli

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

q.b. di sale

un rametto di prezzemolo

Procedimento

Per prima cosa lavate i ravanelli, eliminando le radichette. Tagliateli a metà e disponeteli in una capiente ciotola. Conditeli con sale, olio, pepe, mescolate e lasciate insaporire per una decina di minuti. Nel frattempo prendete una placca da forno, rivestitela con carta antiaderente. Portate la temperatura a 200 °C. Trasferite i ravanelli nella teglia e infornate per 20-25 minuti, mescolando a metà cottura. Terminata la cottura fate riposare e metteteli nuovamente nell’insalatiera, aggiungendo prezzemolo tritato e ancora un goccino di olio. Servite caldi o tiepidi.

Petto di pollo con insalata di pomodori e ravanelli

In estate si cercano sempre piatti leggeri e freschi: è il caso di questo petto di pollo grigliato e insaporito con erba cipollina, accompagnato da un’insalata di ravanelli e pomodori.

Ingredienti per 2 persone

400 g di petto di pollo

2 pomodori da insalata

un mazzetto di ravanelli

qualche foglia di prezzemolo (facoltativo)

q.b di sale

q.b. di olio extravergine di oliva

q.b. di erba cipollina

Procedimento

Lasciate il petto di pollo fuori dal frigo per mezz’ora, per fare in modo che la carne si rilassi e non subisca uno shock termico. Nel frattempo sciacquate e tagliate i pomodori, metteteli in una ciotola e conditeli con sale e olio. Lavate molto bene i ravanelli, eliminate le radichette e tagliateli in fettine sottili e uniteli ai pomodori, mescolando e lasciando insaporire. Con il batticarne cercate di uniformare lo spessore della carne. Cuocete sulla griglia già calda e girate a metà cottura. Aggiungete un pochino di erba cipollina in superficie. Mescolate bene l’insalata di pomodori e ravanelli e sistematela nei piatti da portata Togliete il petto di pollo dalla griglia e adagiatelo sull’insalata. Condite un filo d’olio a crudo. Decorate con foglie di prezzemolo.

E a voi, piacciono i ravanelli? Scriveteci nei commenti se li utilizzate a crudo o cotti.

